В Вольске не согласились с Володиным

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-08T16:02:04+03:00

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Город Вольск в Саратовской области может гордиться таким земляком, как Вячеслав Володин. А местные власти при этом наверняка испытывают смешанные чувства. Конечно, они тоже гордятся, куда же они денутся. Но при этом - чувство постоянного нахождения под колпаком более плотным, чем контроль надзорных и правоохранительных органов и даже губернатора. В Вольском районе масса объектов, которые Вячеслав Володин курировал еще до того, как поднялся к самым вершинам российской политики. Впрочем, судя по распродаже части муниципальной собственности, которая высвободилась после реализации проектов Володина, не все вольские начальники стесняли себя соображением, что трудятся на родине высокопоставленного земляка. Возможно, думали, что Володин слишком далеко и высоко, а может, просто вовремя не уловили новые веяния и «не вписались в тренды». Сегодняшнему руководству района приходится получать оплеухи за предшественников, которые вполне неплохо чувствуют себя на областном уровне.

- Вот чиновники из моего любимого и родного Вольска, они просто достали своими решениями. Достали так, что нет желания даже разговаривать с кем-то из них, — заявил некоторое время назад Вячеслав Володин в интервью саратовскому областному телевидению. А после предметно прошелся по всем муниципальным объектам, которые были проданы в Вольске в разные годы. Мощный привет любому руководителю района, после которого хоть сразу увольняйся.

В Вольске нынешний глава Виталий Матвеев удар держит, потому что знает – претензии не к нему лично, а к предшественникам. Но ты иди, объясни это людям. А главное – решение почти всех вопросов, которые обозначил Володин, теперь практически на нем. «Комсомолка» попросила Матвеева рассказать о том, как по каждому объекту обстоят дела сегодня.

Возвращение из Эдема

Вячеслав Володин в интервью областному ТВ:

- Первый объект, который сдали, это была детская поликлиника, вот просто глазом не успели моргнуть, и обсудить, что могло бы быть в старой детской поликлинике, которая находится в самом центре города, на улице Саши Евсеева, я сам еще ходил в эту детскую поликлинику, меня мама туда приводила. Историческое здание, красивое, заколочено на протяжении уже, наверное, лет 12-13-ти. Но сейчас ее не вернуть. Потому что продали за 2,5 миллиона. А когда стали обсуждать, а как ее вернуть для того, чтобы отремонтировать и отдать, допустим, школе искусств, - потому что не хватает площадей в школе искусств, а здесь это все рядом, все компактно, на радость детям это все можно бы было сделать. Что вы думаете? Сразу выставили 15 млн рублей.

В сегодняшней администрации Вольского района по бывшей детской поликлинике сообщили, что собственником этого нежилого здания площадью 436 кв. м. и земельного участка 2398 кв. м., расположенных на улице Саши Евсеева, д.2, является ООО «Райский сад». С владельцами здания проведены переговоры по возвращению имущества в муниципальную собственность. Об их итогах ничего не сообщается, но с учетом информации, что одновременно готовится пакет документов для обращения в суд, переговоры идут не слишком успешно. В здании бывшей детской поликлиники администрацией сегодня планируется размещение детской школы искусств – именно такое предложение сделал ранее Володин.

Стоит отметить, что информация об этих параллельных процессах – переговорах и подготовке к суду – была известна еще пару месяцев назад. А результата, даже промежуточного, пока так и нет. Возможно, администрация разыскивает в своих пустых закромах несколько миллионов на выкуп. Или просто ждет, пока Володин сменит гнев на милость. Потому что ждать милости от бывшего в те годы главой района, а ныне депутата облдумы Ивана Чепрасова, не приходится.

На территории здравоохранения «достали» Володина

Вячеслав Володин в интервью областному ТВ:

Более 2000 человек подписали просьбу построить детскую больницу. Буквально год назад мы эту детскую больницу, причем в течение короткого срока, построили. … Большая территория старой детской больницы, где отдельные здания расположены, и им больше 100 лет, 1870 - 90 годы. Понятно совершенно, что там много аварийных зданий, но сама по себе территория уникальна тем, что находится в центре. Можно построить и школу большую. Потому что школа современная, в центральной части города. … Но, как оказалось, буквально недавно выяснилось, что начали уже продавать, соответственно, участки этой территории. При этом здесь уже занимались этим не местные вольские органы власти, а уже занимались областные структуры. Ну вот что еще можно сказать? Вот, если ранее мы этот вопрос на упреждение не обсуждали, то здесь-то мы говорили. Мы этот вопрос обсуждали, причем публично, как только вот у нас тема была закрыта, сразу вместе с губернатором публично высказались за то, что давайте сохраним ту территорию, которая раньше использовалась под детскую городскую больницу, с тем чтобы начать реализацию нового проекта, но для горожан. А сейчас что? Для кого?

Глава Вольской администрации Матвеев по этому поводу сообщил три вещи:

- Собственником земельного участка площадью 877 кв.м. и нежилого здания площадью 140 кв.м. на территории бывшей детской больницы на улице Здравоохранения, д. 35, является индивидуальный предприниматель Порецков А.В.

- Комитетом по управлению имуществом области ведутся переговоры с собственником о выкупе имущества в пользу областного ведомства.

- Бывшая детская больница находится в собственности областного Правительства. Поэтому вопрос дальнейшего ее использования нужно адресовать туда.

Будет ли здесь школа, о которой говорил Вячеслав Володин, – большой вопрос.

Можно предположить, что замечание Володина о «вольских властях которые просто достали» адресовано не напрямую к Вольску, а имеет более широкий смысл, относится к чиновникам не только этого района. Спикера ГД раздражают местные власти, которые «достали» своей нерасторопностью, непрофессионализмом, иллюзией местечковой вседозволенности, а иногда и неприкрытым корыстолюбием. Вообще, учитывая информированность Володина о всех местных делах, чиновникам нужно позаботиться о красивых легендах не только для тех мест, где Володин бывал в разное время, но и вообще для всего, мимо чего он может вдруг пройти.

«Володин подумал, мы решили…»

Вячеслав Володин в интервью областному ТВ:

Задаю вопрос: “Вот у нас там стоит здание роддома, как вот мы его будем использовать?” А мне говорят: “Так продали его”. … Но опять возникает вопрос: вот только что по просьбе жителей - это было где-то в 2007 или 2008 году, где-то 10 лет назад - сдали перинатальный центр в районе рощи, — моментально продали 2-этажное здание роддома. Это порядка 2000 кв. метров. За 10 млн рублей. Вот мы говорим: не хватает у нас врачей. … Вот тот же роддом, его можно было перепроектировать, перепланировку сделать. Место замечательное, на берегу Волги, в самом центре, и пригласить на работу молодых врачей. Потому что это здание находилось, собственно, в системе здравоохранения, его можно было использовать.

Виталий Матвеев пояснил «КП-Саратов», что собственником нежилого здания бывшего роддома площадью 1960 кв. м. и земельного участка площадью 1739 кв. м., по адресу улица Красноармейская, д. 1а, является ООО «Волгаторг» (сеть магазинов «Семейный»).

- С руководством организации также проведены переговоры, достигнута договоренность о возмездной передаче здания и земельного участка в муниципальную собственность для размещения в нем отделений местной спортивной школы, — сообщил Виталий Матвеев.

Тут отметим удивительный факт – администрация района не стала обещать здесь общежитие или постоянное жилье для врачей, о чем говорил Володин. Вместо этого корреспонденту «КП-Саратов» Матвеев заявил о том, в помещениях бывшего роддома планируется размещение отделений спортивной школы. Впрочем, для начала, здание надо выкупить.