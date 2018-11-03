Привычка быть счастливым

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-03T10:10:56+03:00

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Двухдневный авторский интенсив Дмитрия Хары, программа которого была дополнена инструментами от его супруги – Валентины Хара, призван записать в подсознание и «память тела» новые стратегии, ведущие к любви, свободе, здоровью, изобилию, процветанию и радости.

Мы обсудили с Дмитрием и Валентиной предстоящее в Саратове событие.

- Дмитрий, интересно узнать, что вы вкладываете в понятие «перепрошивка»?

Дмитрий: С рождения и до определенного этапа в жизни у человека накапливается какое-то количество ментального мусора, мы называем это жизненным опытом и гордимся им. Но по факту 95 % можно смело выбросить, так как это те установки, которые мешают жить и достигать поставленных целей. «ПереПрошивка» помогает убрать все лишнее и вернуться к внутренним ценностям, ради которых мы и живем на планете Земля. Дает возможность ощутить, что такое «путь сердца» и узнать, как найти свое предназначение, «примирив» его со своим умом.

- Валентина, вопрос к вам, насколько легко обрести «путь сердца»?

Дмитрий: Мы следуем «пути сердца», когда поступаем «из любви», а не «из страха». Чтобы чувствовать разницу между этими двумя понятиями важно находиться в состоянии осознанности. Понимать, что я источник и причина всего, что происходит, и несу за это ответственность. Я задаю себе вопрос, какой мир я хочу построить вокруг? Гармоничный? Тогда я себе не позволю сеять семена злости, зависти, гнева.

- Интересно узнать, как возникла идея тренинга «ПереПрошивка»?

Дмитрий: Мой авторский тренинг родился как ответ на вопрос, каких «файлов» мне недостает для счастливой жизни. В моем окружении отклика не было, и я стал искать его вовне. Я начал с интенсивной работы с телом: йога, цигун, шаманские практики, медитации, ретриты . В тот момент на одной из таких практик я встретил Валентину. Она была не похожа ни на одну женщину, которую я знал. Благодаря отношениям с ней я увидел все теневые стороны себя. Наша связь не позволяла мне быть фальшивым. Но вскоре мы пришли к кризису. Пока я не поменял подход к себе, не стал самодостаточным и не понял, что такое быть в ладу с собой, ничего не сдвигалось. Когда эти открытия были сделаны, наши отношения начали налаживаться и тогда уже никто из нас на это не рассчитывал. Это было настоящее чудо. Я стал совсем по-другому ощущать мир и окружающих. Вместе с этим пришло желание рассказать о своих открытиях людям. Так родился тренинг «ПереПрошивка».

- Прояснив базовые понятия, вернемся к самому интенсиву, что ждет его участников?

Дмитрий: Тренинг на 70% состоит из практик, которые позволяют столкнуться со всеми своими внутренними демонами. Прочувствовав все это, можно найти путь к внутренней свободе. «ПереПрошивка» — это комплекс различных упражнений, через которые участники переживают определенный опыт и получают обратную связь не от своего ума. В результате у человека возникает встреча с самим собой и это очень ценно.

- На кого рассчитана «ПереПрошивка»?

Дмитрий: На людей от 18 лет. Наиболее эффективен тренинг для тех, кто находится вначале пути или готов к кардинальным переменам.

- Правильно ли я понимаю, что основная задача интенсива – сформировать мотивацию и обучить успешным стратегиям построения жизни?

Валентина: Все верно. Мы берем для наглядности те концепции, которые сработали у нас с Димой и позволили нам жить счастливо в любой момент жизни, чтобы не происходило. И мы делимся своим опытом.

Дмитрий: Один из эффектов тренинга — люди освобождаются от груза обид, которые тащат через свою жизнь, от чувства вины, от ненужных ролей. Я даю такие инструменты, которые позволят человеку не обращаться больше ни к кому, так появляется внутренний гуру.

- Как ваш тренинг поможет людям, у которых свое дело?

Дмитрий: Тут важно осознавать, что бизнес – это тоже духовный путь, если это не так, то необходимо прийти к такому пониманию. На тренинге я даю инструменты, которые позволяют вести бизнес осознано. Строить свое дело на принципах партнерства, взаимодействия. На самом деле воспринимать жизнь как борьбу, а всех вокруг как конкурентов – это каменный век и пережитки прошлого. Сейчас мир меняется и самые успешные и богатые понимают, что от сотрудничества они только выиграют.

- Бизнес тоже нуждается в «перепрошивке»?

Дмитрий: Совершенно верно!

- С какими словами вы идете по жизни?

Дмитрий: Вселенная изобильна...

Валентина: ...и каждую секунду в ней происходит все самое лучшее!

Дмитрий и Валентина Хара

Дмитрий Хара — писатель, автор книг «П.Ш.» и «Трэш», бизнесмен, меценат центра поддержки детей с ограниченными возможностями, консультант по психологии успеха, со-основатель тренинговой компании «Первый Шаг», продюсер спектакля «ПутеШествие», основатель «ПШ-Пространства», создатель некоммерческого партнерства «ЧароградЪ», поддерживающего сообщество мастеров творчества и рукоделия.

Автор счастливый семьянин (женат, двое сыновей и дочь). Дмитрий как свободный человек имеет множество хобби к ним относятся: кузница, живопись, путешествия в теплые страны.

Как говорит сам автор, его интересы — это «помогать людям самореализоваться и увидеть их собственный путь к счастью и свободе. Писать книги и картины! Путешествовать!»