Сбербанк рассказал, как купить или продать квартиру за несколько кликов

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-01T15:30:56+03:00

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Многие люди, которым впервые в жизни приходится заниматься покупкой или продажей квартиры, теряются и не знают, с чего начать и как все сделать правильно. Разобраться с квартирным вопросом даже неопытным покупателям поможет сервис «ДомКлик» от Сбербанка.

В 2016 году Сбербанк запустил портал «ДомКлик», на котором представлены сотни квартир в новостройках и вторичках. Не так давно «ДомКлик» был признан лучшим в категории «Сервисы» всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018».

Фактически, «ДомКлик» — это портал, объединяющий в одном месте все сервисы для покупки или продажи квартиры. В банк достаточно будет сходить лишь однажды — для подписания договора. Все остальное происходит онлайн.

На портале представлено более 10 тысяч объектов по Саратовской области и более 1 миллиона — по всей России. Сервис тщательно проверяет все объявления, оставляя только надёжные. Если в планах воспользоваться ипотечным кредитом – на портале сразу можно рассчитать свои силы, воспользовавшись «Калькулятором ипотеки». Также можно самостоятельно и очень просто получить всю информацию по подбору нужной квартиры и если нужно подготовить документы на ипотеку.

Отметим, на сайте «ДомКлик» можно не только подобрать объекты по ипотечным сделкам, но и купить проверенную недвижимость за наличный расчёт. Сервис поможет с перечнем необходимых документов, а специалисты помогут организовать все процессы онлайн. Это удобно всем, особенно, если покупатель и продавец находятся в разных городах.

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С помощью портала легко и быстро можно подготовить договоры о купле-продаже, отправить подписанные бумаги в Росреестр и организовать безопасную передачу денег от покупателя продавцу и только тогда, когда сделка состоится и документы на право собственности будут оформлены.

После покупки квартиры каждый покупатель должен обязательно пройти процедуру государственной регистрации права собственности. И если раньше ему приходилось выстоять очередь в Росреестре или МФЦ, подать документы на регистрацию, а потом снова приехать за документами, то теперь, с «ДомКлик», всё гораздо проще. Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ.

- Покупка квартиры через «ДомКлик» — это возможность сэкономить. Данная услуга позволяет получить дополнительный дисконт по ставке на ипотеку. Это единая точка обращения клиента в удобное ему время и в удобном месте — отметил заместитель управляющего Саратовским отделением ПАО Сбербанк Данила Кудряшов.