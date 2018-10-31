В Саратовской области повышение цен на бензин грозит остановить работу станции «скорой помощи»

31 Окт. 22:33 2018-10-31T23:04:51+03:00

Предприниматели в Балакове собираются разрывать убыточные для них контракты с бюджетными учреждениями

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Буквально вчера, 30 октября, в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» прокомментировали ситуацию с перебоями в поставках дизтоплива в Балакове. Тему подхватило ТАСС и другие СМИ.

Небольшие независимые АЗС, доля которых на рынке Саратовской области достигает 50%, прекратили получать свои мелкооптовые партии дизельного топлива у крупных сетевых поставщиков, а затем возникли сложности и с оптовыми поставками бензина АИ-92. Дошло до того, что для своих АЗС предприниматели начали заливать бензовозы прямо на обычных заправках одной из крупных федеральных нефтяных компаний. Как оказалось – для них сегодня это даже дешевле, чем покупать оптом по новым ценам, которые предлагают местные нефтяные монополисты.

В минпроме, кстати, факт дефицита 92-го бензина в Саратовской области не подтвердили. Точнее, такой информации в министерстве нет.

Зато у «КП-Саратов» есть информация о грядущих проблемах с поставками бензина для бюджетных учреждений в регионе. Как рассказали представители небольших АЗС, в этом виноваты и дефицит топлива и, главное, серьезное повышение оптовых цен, которое в ближайшее время может вылиться в рост литра бензина в рознице.

В распоряжении редакции есть копия государственного контракта одного из предпринимателей Балаковского района Саратовской области. По результатам аукциона он заключен между ИП и госучреждением «Балаковская станция скорой медицинской помощи». Согласно тексту контракта, предприниматель до конца 2018 года на своих АЗС заправляет бензином АИ-92 автомобили «скорой». Цена за литр топлива, которую предложил победитель аукциона, 38 рублей 35 копеек, общий объем закупки - 42,29 тонны на сумму 1,62 млн рублей.

Как пояснил «КП-Саратов» предприниматель, когда он соглашался на такие условия, мелкооптовая цена на бензин у местных монополистов была заметно ниже, и даже со своей небольшой наценкой он вполне укладывался в 38 рублей за литр. Сейчас, несмотря на декларируемое государством сдерживание цен крупными нефтяными компаниями, топливо он вынужден покупать у них уже по 39 рублей. Это ввергает его бизнес в убытки, потому что поставлять бензин медикам он обязан по контракту. Кроме того, он видит все предпосылки к еще большему удорожанию топлива даже до конца текущего года.

Выходы у предпринимателя такие: обанкротиться и закрыть свое дело или прекратить поставки, обездвижив станцию «скорой помощи», попав, таким образом, в реестр недобросовестных поставщиков.

Сам факт остановки работы «скорой» в районе расположения 200-тысячного города, атомной станции, заводов Северстали и Фосагро и многих других - одном из промышленных и сельскохозяйственных центров региона - должен тревожить всех еще больше.

Автомобили "скорой" в Балаково могут остаться без бензина

У предпринимателя есть шанс цивилизованного решения проблемы – расторжение контракта через судебное решение, фактически – по форс-мажорным обстоятельствам. Так считает балаковский юрист и общественный деятель Наталья Караман.

- Ко мне, в СПРОО «Защита», уже обратились несколько предпринимателей, имеющие заключенные госконтракты на поставку ГСМ различным бюджетным учреждениям, не только для «скорой помощи». Всех их интересует перспектива расторжения этих контрактов, — заявила юрист.

Как рассказала Наталья Караман, по результатам аукционов цена за литр бензина предпринимателей вполне устраивала и включала в себя коммерческие риски.

- Но в связи с возникшим галопирующим ростом цен топлива на оптовом рынке, возникла угроза существования бизнеса. Работать в убыток никто не будет, так же нецелесообразно попадать в реестр недобросовестных исполнителей услуг. Власти следует понимать, что взлет цен на бензин чреват последствиями для всех, не только для бизнеса, но и бюджетных структур. Стабилизация цен не является стабилизацией ситуации, и главное - какова ее цена, — отметила Наталья Караман.

Как заявили «КП-Саратов» в региональном минпроме, цены на бензин и дизель у крупных оптовых поставщиков не менялись с 1 июня 2018 года.

- Данный вопрос находится на ежедневном контроле министерства промышленности и энергетики области, — отметили в министерстве.

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