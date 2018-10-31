На зимние праздники саратовцев приглашают кататься на хаски и лошадях

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-31T16:41:43+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» состоялся круглый стол, посвященным зимнему отдыху и, в частности, внутреннему туризму на новогодние праздники.

Председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская рассказала о наиболее интересных событиях, которые пройдут зимой. Она отметила, что будут представлены не только традиционные развлечения, но есть и новинки.

Из наиболее популярных и уже зарекомендовавших себя — тур в Хвалынский район с посещением терм, конные праздники в клубе «Золотая подкова» поселка Рейник, поездки в питомник с сибирскими хаски, на керамическое производство в селе Золотое Красноармейского района, на мельницу в Новобурасском районе и т. д.

Жители Саратова могут посетить экскурсию «Веселый автобус» по новогодним елкам города. Откроется «Новый год в немецком стиле» в Аткарске. В Базарном Карбулаке будет работать «Волжская Лапландия». По словам Виктории Бородянской, подробная информация обо всех турах есть на сайте комитета по туризму.

- Тренд — это семейный отдых, отдых с детьми. И наши операторы поймали волну, — сообщила Виктория Бородянская.

Кроме того, неизменной популярностью пользуется горнолыжный отдых. Сейчас идут поверки оборудования.

Базы отдыха и санатории предлагают развлекательные программы, в том числе, на Новогоднюю ночь. Кроме праздничного застолья и интересной программы, посетители смогут воспользоваться коньками и лыжами напрокат, пройти оздоровительные процедуры в спа-салонах.

Некоторые турбазы предлагают такой востребованный вид отдыха как охота. Туристы смогут поохотиться на зайцев, лис, куропаток. По словам Виктории Бородянской, приезжают даже жители других регионов.

Постоянно появляются новые услуги, например, катания на лошадях и собачьих упряжках в Хвалынском районе или поездки на аэросанях.

- Я вам советую попробовать. Это ярко, впечатления потрясающие, особенно, зимой, — отметила Бородянская.

Виктория БородянскаяФото: Екатерина Семенова

В Энгельсе пройдет традиционный парад Дедом Морозов. В Балакове состоится фестиваль «Клубничное рождество», который признан одним из лучших событийных мероприятий России. Его гости смогут угоститься гастрономическими изысками из клубники, несмотря на середину зимы.

Елена Галактионова, замгендиректора Радищевского музея рассказала, что зимой будут работать девять площадок. Пять — в Саратове и четыре в Энгельсе, Балакове и Хвалынске.

Среди наиболее ярких событий: выставка «Великолепный Павел», приуроченная к 140-летию Павла Кузнецова. Одновременно с этим будут выставлены произведения его жены Елены Бебутовой.

В середине ноября откроется выставка «Золотая Хохлома». Также откроется выставка кукол «МикроМакрос» из собрания мастера Александры Худяковой.

Елена ГалактионоваФото: Екатерина Семенова

Представитель конного клуба «Золотая подкова» Наталья Струсь пригласила всех желающих в клуб. По ее словам, группы начинают принимать с 16 декабря. И, что примечательно, клуб работает не только на Новый год, но уже и 1 января. В этом году планируется организовать не только конные прогулки, но совместить их с квестом.

Наталья СтрусьФото: Екатерина Семенова

Мария Братцева менеджер туристической компании «Покровск-тур» отметила, что организация специализируется в основном на школьных экскурсиях, и детей очень интересуют горнолыжные курорты, хвалынские термы, общение с хаски в питомнике. Кроме того, организуются новогодние праздники в театре фокусов «Самокат», в «Теремке».

Мария БратцеваФото: Екатерина Семенова

- Туристическая отрасль не спит, а постоянно готовится. Все ее представители стараются для жителей Саратовской области, — подвела итог мероприятия Виктория Бородянская.