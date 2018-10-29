Саратовские водители объявили войну дорожным камерам

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-29T20:28:38+03:00

В течение этого года было расстреляно два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД [видео]

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В Саратовской области водители объявили войну камерам на дорогах. За 2018 год расстреляли два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ситуацию обсудили на отдельном совещании, которое прошло в Саратовской областной думе. Всего в регионе установлено и работают 108 камер автоматической фиксации. Современные устройства могут зафиксировать не только превышение скорости, но и выезд на «встречку», проезд на красный свет, пересечение стоп-линии.

Дорожные камеры — неплохой источник дохода. За девять месяцев этого года благодаря их работе выписано штрафов на 724 млн рублей. Конечно, собираются из них только около 70%, при этом порядка 185 млн тратятся на обслуживание системы — но сумма получается все равно внушительная. Поэтому в планах у власти закупка дополнительных комплексов, в 2019 году их намерены приобрести еще 30 единиц.

Не все автолюбители привыкли к тотальному контролю на дорогах, поэтому, как правило, «письма счастья» с требованием заплатить за нарушение ПДД становятся неприятной неожиданностью. К сожалению, некоторые водители делают неправильные выводы и, вместо того, чтобы соблюдать закон, начинают охотиться за комплексами фотовидеофиксации. В Региональном навигационно-информационном центре корреспонденту «КП-Саратов» рассказали, что только в этом году камеры намеренно давили автомобилем, нападали на них с топором и даже расстреливали из мелкокалиберных винтовок — таким образом были выведены из строя комплексы на Вольском тракте и возле Гусельского моста в Саратове.

Всего в результате таких происшествий возбуждено четыре уголовных дела по факту вандализма. В большинстве случаев виновные опознаются достаточно оперативно. За свой поступок чаще всего им приходится отвечать рублем — заплатить штраф за хулиганство и возместить причиненный ущерб.

Сбитая камера на Тархова

- Средняя стоимость одной камеры — 2–4 млн рублей. Есть и более дорогие комплексы. Соответственно, и починка обходится недешево. В этом году нам сломали четыре устройства. Ремонт одного из них, где разбился объектив, будет стоить около 250 тыс., — рассказал заместитель директора ГКУ «Региональный навигационный-информационный центр» Владимир Федоров.

Также он отметил, что процедуры закупки новых комплексов и дорогостоящего ремонта могут проводиться только через систему госзакупок. Соответственно, на подготовку аукциона и его проведение затрачивается около трех месяцев.

- Нападения на камеры начались не сегодня, такое и раньше случалось. Кстати, Саратовская область по сравнению с другими регионами в этом не выделяется. Мы общались с коллегами, везде, где комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД работают, есть водители, которые пытаются камеры разбить, — пояснил Владимир Федотов.