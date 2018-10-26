«Ростелеком» презентовал первый умный дом в Саратове

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-26T15:45:24+03:00

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Компания «Ростелеком» продемонстрировала систему «Умный дом», которая уже реализована в одной из новостроек Саратова.

В многоэтажке по адресу: Большая Горная, 215, установлены видеонаблюдение, умные домофоны и автоматизированная система сбора показаний приборов учета потребления ресурсов.

Посмотреть, как все работает, пришел министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин и журналисты саратовских СМИ.

Главное в умном доме — беспроводные счетчики воды и электричества на всех коммуникациях, оборудованные радиопередатчиком.

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- Жители новостройки используют новейшие интеллектуальные сервисы. Приборы учета автоматически передают данные о потреблении в управляющую компанию, — пояснил директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Моисеев. — А жители контролируют расход электроэнергии и воды в личном кабинете.

Посмотреть информацию хозяин квартиры может в любой точке мира на своем смартфоне. Все это Дмитрий Моисеев продемонстрировал министру и журналистам прямо на экране своего телефона.

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Такая система серьезно облегчает расчеты за коммунальные услуги. Никаких перерасчетов, некорректных показаний, споров об оплате общедомовых нужд — все предельно ясно и прозрачно по каждой квартире и по дому в целом. Упрощаются расчеты управляющей компании с поставщиками ресурсов. При этом все данные, как сообщил Дмитрий Моисеев, готовы к интеграции в систему ГИС ЖКХ.

Полезными бонусами умной системы выступают видеодомофон и видеонаблюдение. С помощью этих сервисов жители могут дистанционно открывать дверь гостям, наблюдать за припаркованными во дворе автомобилями и видеть все, что происходит в подъездах и в лифтах.

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Камеры записывают изображение и звук и отправляют уведомления, если в зоне наблюдения что-то произошло. Просматривать трансляцию или архив видео жильцы могут с мобильных устройств или компьютеров.

Сейчас в Саратове еще несколько многоэтажек готовы в ближайшем времени подключить систему «Умный дом». Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин со своей стороны отметил, что за такими проектами — будущее.

- Высокотехнологичные решения повышают уровень комфорта и безопасности саратовцев. Использовать их удобно и выгодно и жильцам, и управляющей компании. Совместными усилиями мы будем стремиться к тому, чтобы в число умных домов вошли не только новостройки, но и все саратовские жилые комплексы, — сказал министр.