В Балакове на заводе Северстали проверяют партию металла на повышенную радиоактивность

28 Окт. 15:30 2018-10-28T16:08:22+03:00

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По неподтвержденным данным, на завод Северстали в городе Балаково Саратовской области 27 октября прибыл груз радиоактивного металла. Губернатор области уже дал поручение зампреду заняться прибывшим на завод опасным грузом.

- В субботу, 27 октября, на предприятие «Северсталь – Сортовой завод Балаково» прибыл автомобиль с грузом лома чёрных металлов, не соответствующим техническим требованиям. По данному факту оперативными службами проводятся необходимые мероприятия, — сообщили официально в пресс-службе губернатора.

По информации местных СМИ, речь идет о ломе металла, радиоактивность которого в два с лишним раза превышает максимально допустимые значения. Первоначальные замеры были сделаны специалистами завода. На месте работают специалисты Росприроднадзора, которые пока не сделали выводов о превышении нормы радиации.

Между тем, губернатор Валерий Радаев дал поручение заместителю председателя правительства области Роману Бусаргину держать на контроле рассмотрение данной ситуации. Это подтвердили в пресс-службе главы региона.

Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» на самом предприятии, на «Северсталь – Сортовой завод Балаково» в эти минуты идет проверка прибывшего из Самары груза.

- Окончательные и официальные данные можно будет озвучить лишь после официального протокола по итогам проверки, — заявили на заводе.

Впрочем, по предварительной информации, которой поделилась с «КП-Саратов» PR-менеджер завода в Балаково Анна Шмегельская, «волноваться не о чем, никакой паники».

По данным сотрудника предприятия, ситуация не представляет опасности, но официально заявлять об этом металлурги станут только после подписания протокола проверки.

Аналогичную информацию сообщили «КП-Саратов» источники в правительстве области.

- Все нормально. Было небольшое превышение, но сейчас уже даже машину, превезшую груз, отпускают, — заявил собеседник.