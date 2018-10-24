Редакторы «Комсомольской правды» Саратова, Перми и Ханты-Мансийска «сообразили на троих»

СЕГОДНЯ 22:30 2018-10-24T23:05:08+03:00

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Редакторы региональных изданий «Комсомольской правды» из Перми, Саратова и Ханты-Мансийска вечером 24 октября обсудили, в том числе на радио «КП-Пермь», нашумевший в СМИ опрос от московского маркетингового агентства Zoom Market . Исследование было проведено по поводу самых пьющих городов в стране. Согласно заявлению столичных маркетологов, в лидерах – Саратов, на втором месте – Пермь, Ханты-Мансийск закрыл тройку «лидеров». Всего опросили чуть более чем по сотне с небольшим человек в 25 городах страны.

«Сообразив на троих», по инициативе пермской редакции, все журналисты сошлись во мнении, что эти данные не соответствуют действительности. Кто-то просто посмеялся над рейтингом, кто-то разобрал его с точки зрения социологии. Оказалось, местные власти в Перми вообще отказались комментировать «этот бред». А в Ханты-Мансийске в последнее время действительно выросло количество алкомаркетов одной известной торговой сети.

В Саратове тоже повеселились по поводу этого рейтинга, отметив, что все местные СМИ уделили внимание этой теме. Какое-никакое - но общероссийское лидерство!

По консолидированному мнению журналистов, результаты опроса не выдерживают никакой критики, но сами маркетологи за вирусную раскрутку своего агентства получили твердую «пятерку».

Кстати, мэр Саратова Михаил Исаев назвал выдумками данные рейтинга о том, что Саратов самый пьющий город страны.

Он тоже, как и власти Перми, отказался прямо комментировать выводы маркетингового агентства Zoom Market. По его мнению, опрос всего в нескольких городах не может дать объективную картину.

- Это просто раздражение общественного мнения. Я не считаю так, что Саратов самый пьющий, никто с этим мнением здесь не согласен, у нас хороший город, — отрезал мэр Исаев и отправился в вечерний рейд по дворам Саратова и местам ремонта теплотрасс.

Официальные данные Росалкогольрегулирования также опровергают выводы маркетологов о высоком уровне потребления спиртного в Саратове.

Так, согласно данным ведомства, в регионе в первой половине 2018 года выпили водки в 2,5 раза меньше, чем в среднем за тот же период жители по Приволжскому федеральному округу - 1,41 литра на человека против 3,16 литра.

Всего остального алкоголя в Саратовской области, кроме водки, употребили 3,83 л на душу населения, тогда как в ПФО — 4,73 литра, а в среднем по России вообще — 5,45 л.

- Как видно, показатели в нашей области ниже, и обусловлено это целенаправленной работой Правительства области по снижению потребления алкоголя и формированием у жителей области направленности на здоровый образ жизни. В числе таких мер — более строгие, чем на федеральном уровне, ограничения времени продажи алкоголя, а также запрета продажи алкогольной продукции в определенные праздничные дни в течение года, — заявили «КП-Саратов» в минэкономики Саратовской области.

И это при том, что бюджет региона заинтересован в повышении поступлений от акцизов на алкоголь, а значит - увеличении продаж спиртного.

При этом скоро в 123 почтовых отделениях Саратовской области начнут торговать пивом. Но это снова не пьянства ради, а для спасения рентабельности сельских почтовиков.

Мнение многих, и не только жителей городов-лидеров рейтинга, озвучил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Николай Панков. Он заявил, что в Саратове просто люди честнее, и откровеннее отвечали на вопросы исследования.

Недавно в Саратове накрыли очередной цех по производству нелегального алкоголя. Но он появился не от того, что легального мало, просто на качественные напитки денег у многих жителей региона нехватает, а стрессов при этом на родине - предостаточно.

Этот тезис вряд ли можно отнести к бывшему министру финансов правительства Саратовской области Александру Выскребенцеву. Стрессов ему точно выпадало немало, но и средств на хороший алкоголь наверняка хватало. Из-за того и погорел, когда его спящего и пьяного сотрудники ГИБДД вынимали из машины, за рулем которой была также нетрезвая блондинка-чиновница.

Так что в Саратове пьют многие и не только с тоски. Но в лидеры России в этом отношении город вряд ли годится. Это общее мнение саратовцев и местных журналистов.

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