В Саратове приняли закон, за который уволили отказавшегося жить на 3,5 тыс. в месяц министра

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-24T13:22:37+03:00

В Саратовской облдуме лишь пять депутатов проголосовали против закона

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Депутаты Саратовской областной думы только что приняли в первом и втором чтении закон «О величине прожиточного минимуму для пенсионеров». Тот самый закон, который привел к скандалу и последующей отставке министра Натальи Соколовой.

Напомним, будучи еще министром занятости, труда и миграции, она заявила, что питаться на 3,5 тыс рублей пенсионеру вполне реально. Более того, при правильно составленной диете, люди станут стройнее и здоровее. Ее фраза про «макарошки» вмиг завоевала популярность в интернете и стала мемом.

Несмотря на разразившийся в середине октября скандал, депутатам сегодня пришлось вернуться к вопросу, так как он должен быть принят до 1 ноября.

Дискуссия на заседании облдумы была оживленной.

Как пояснила и.о. министра занятости, труда и миграции Наталия Кривицкая, прожиточный минимум ниже, чем в среднем по России, что позволит доплачивать разницу за счет федерального бюджета.

Депутаты выступали весьма эмоционально. В частности, Николай Бондаренко рассказал, что цены на продукты в реальности куда выше, чем считает Саратовстат.

- Цены к реальности не имеют никакого отношения. По статистике оказывается, что половина продуктовой корзины вообще подешевело — это абсурд. Килограмм курицы якобы стоит 124 рубля, но на рынке — 145. То же и с сахаром, и с другими продуктами. Вы обрекаете жителей на нищету, — уверен он.

Слово «нищета» звучало и от других депутатов. Александр Нараевский привел пример расходов одного из своих избирателей-пенсионеров. Тому приходится тратить на еду, коммунальные услуги, лекарства и иногда покупку одежды и бытовых отваров не менее 11 тыс. рублей.

- Он меня спрашивает: какую графу ему вычеркнуть и как жить? — передал вопрос пенсионера депутат. — Я своему избирателю не могу сказать, что делать, он должен просто умереть с голода.

Зинаида Самсонова тоже считает, что таким прожиточным минимумом пенсионеров обрекают на нищету.

Другие депутаты придерживались иного мнения. Дмитрий Ханенко заявил, что это соответствует низкому социально-экономическому положению области и бесконтрольный рост прожиточного минимуму хуже, чем низкий его уровень.

- В данной ситуации другого выхода нет, — резюмировала Наталья Кривицкая.

В итоге 31 депутат посчитал, что 8 278 рублей в месяц на 2019 год для пенсионера — это приемлемая сумма. Лишь пятеро проголосовали «против» законопроекта.

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