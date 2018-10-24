В Вольске школьник разобрал с друзьями десять зажигалок и умер от газа

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-24T11:55:16+03:00

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В трагедии в поселке Большевик Вольска, где на улице умер 11-летний мальчик, будут разбираться и следователи. Отметим, что к проведению проверки подключили наиболее опытных сотрудников СК.

- Предполагается, что вчера днем, 23 октября, 11-летний школьник вместе со своим братом 13 лет и двумя друзьями после уроков пошли в магазин. Там около 13:30 они купили десять зажигалок и проследовали на местный стадион «Большевик» на улице Маяковского, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Рядом с хоккейной коробкой спортобъекта ребята сломали зажигалки и вылили газ в пакет, а после через полиэтиленовое горлышко начали его вдыхать. Сделав несколько «затяжек» 11-летний ребенок отбежал, упал на землю и умер. Прохожие вызвали «скорую помощь», но она смогла только констатировать смерть по прибытию.

Мальчик учился в шестом классе школы №4, там его охарактеризовали хорошо, в полиции на учете он не стоял. «КП-Саратов» стало известно, что погибшего зовут Максим, на его странице в соцсети друзья и знакомые выражают глубокие соболезнования и не могут понять, как такое случилось с ребенком 11 лет.

Фото школьника из соцсетей

Сейчас СУ СК проводит мероприятия, направленные на уточнение всех обстоятельств произошедшего и лиц, по вине которых произошла трагедия. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти ребенка. Также проверка покажет, как ребенка воспитывали, каковы были условия его жизни в семье. После будет принято соответствующее процессуальное решение.