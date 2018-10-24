2018-10-24T11:02:04+03:00
Общество

Жители Саратовской области все чаще становятся волонтерами

В «КП-Саратов» рассказали о фонде «Неравнодушные сердца»
Екатерина Семенова
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В &quot;КП-Саратов&quot; обсудили благотворительные проектыВ "КП-Саратов" обсудили благотворительные проектыФото: Екатерина Семенова
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В пресс-центре «КП-Саратов» прошел круглый стол о работе фонда «Неравнодушные сердца». Участники мероприятия рассказали о проектах, которые проводятся в рамках программы «Будьте рядом».

Руководитель проекта Алла Фетисова, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» отметила, что несмотря на то, что проект еще совсем молодой, к нему постоянно присоединяются новые участники и волонтерское движение набирает силу.

По словам уполномоченного по правам ребенка Татьяны Загородней, название проекта говорит само за себя.

- Делается очень много. Это помощь и многодетным, и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — подчеркнула она.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Юрий Варфоломеев член регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», профессор юридического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского, уверен, что гражданское общество можно наполнить содержанием только благодаря неравнодушным сердцам граждан.

Психолог, член общественного совета при минобразе Сергей Левит рассказал о своем проекте — мастер-классах для родителей школьников. Любой желающий может узнать расписание занятий в «Школы родительского мастерства» и прийти.

Член Союза отцов Сергей Макаров сообщил о проекте «Будьте рядом». Он рассказал, что жители сами начинают участвовать в благоустройстве. Так, жильцы Мысникова, 7 и Зыбина, 8 обустроили детскую площадку. Они обратились за помощью в Союз отцов для проведения света на площадку; вопрос в настоящее время решается. Также депутат областной думы Леонид Писной помог с оформлением земельного участка. В основном жители собрали собственные средства, инструменты и оборудовали хоккейную коробку.

- Есть потребность у людей? Можно взять и сделать, — поддержала инициативу граждан Анна Фетисова. По ее словам, во многом этом и смысл проекта — рассказывать людям о добрых делах.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Остальные участники круглого стола с ней согласились. Сергей Марков уверен, что говорить нужно о героях, а не антигероях.

- Нас никто не видит, когда мы засучив рукава убираем детские сады. Эта работа повседневная, ее никто не видит, — напомнил Сергей Саратовский, главный психолог регионального министерства образования, кандидат педагогических наук. Он уверен, что нужно рассказывать о работе волонтеров, которые трудятся на благо людей.

Татьяна Загороднева рассказал о проекте помощи паллиативным детям. Волонтеры будут навещать детей, которые вынуждены из-за болезни находиться дома. Они поставят для них кукольные спектакли. А студенты архитектурно-строительного колледжа раскрасят в яркие цвета стены детской больницы №7.

Венера Павленко, сама потерявшая зрение, ведет проект «Все в твоих руках», в котором дети-инвалиды рассказывают истории, как они получили травмы.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

- По каким-то причинам, необдуманным поступкам, рискованному поведению они стали инвалидами. Ребята передают свое состояние и боль, которую они пережили, чтобы уберечь других детей от беды, — рассказала она.

В прошлом году этот проект выиграл президентский грант. Теперь организаторы работают больше со студентами. При этом их приглашают в поездки по разным городам — например, в начале ноября планируется визит в Краснодар.

Существует еще один проект Венеры Павленко — он нацелен на то, чтобы здоровым людям рассказать, как общаться с инвалидами, чтобы не было чувства неловкости.

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