2018-10-22T15:30:41+03:00
Общество

В пресс-центре «КП-Саратов» презентуют региональный конкурс «Миссис и Леди Саратовской Губернии».

Кроме этого, расскажут об итогах летнего туристического сезона 2018 года в Саратовской области
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Презентация регионального конкурса Миссис и Леди Саратовской Губернии 2018.Итоги летнего туристического сезона 2018 года в Саратовской области По данным Национальной ассоциации событийного туризма Саратовская область заняла 37 место в рейтинге регионов России по развитию туризма, улучшив за год свои позиции на 7 пунктов. Презентация регионального конкурса Миссис и Леди Саратовской Губернии 2018 Встреча с Миссис Губерния 2017, Миссис Россия-Европа 2017,1-Вице Миссис Европа 2017 Екатериной Левиной

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23 октября 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится конференция комитета по туризму Саратовской области.

Тема встречи:

Итоги летнего туристического сезона 2018 года в Саратовской области

По данным Национальной ассоциации событийного туризма Саратовская область заняла 37 место в рейтинге регионов России по развитию туризма, улучшив за год свои позиции на 7 пунктов.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Презентация регионального конкурса «Миссис и Леди Саратовской Губернии».

Спикеры:

Председатель комитета по туризму Саратовской области

Виктория Бородянская

Директор конкурса «Хрустальная Корона России»

Петр Антонов

Миссис Губерния 2017, Миссис Россия-Европа 2017,1-Вице Миссис Европа 2017

Екатерина Левина

Трансляция начнётся 23 октября 2018 года в 11:00 по ссылке.

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