В пресс-центре «КП-Саратов» презентуют региональный конкурс «Миссис и Леди Саратовской Губернии».
Презентация регионального конкурса Миссис и Леди Саратовской Губернии 2018.Итоги летнего туристического сезона 2018 года в Саратовской области По данным Национальной ассоциации событийного туризма Саратовская область заняла 37 место в рейтинге регионов России по развитию туризма, улучшив за год свои позиции на 7 пунктов. Презентация регионального конкурса Миссис и Леди Саратовской Губернии 2018 Встреча с Миссис Губерния 2017, Миссис Россия-Европа 2017,1-Вице Миссис Европа 2017 Екатериной Левиной
23 октября 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится конференция комитета по туризму Саратовской области.
Тема встречи:
Итоги летнего туристического сезона 2018 года в Саратовской области
По данным Национальной ассоциации событийного туризма Саратовская область заняла 37 место в рейтинге регионов России по развитию туризма, улучшив за год свои позиции на 7 пунктов.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Презентация регионального конкурса «Миссис и Леди Саратовской Губернии».
Спикеры:
Председатель комитета по туризму Саратовской области
Виктория Бородянская
Директор конкурса «Хрустальная Корона России»
Петр Антонов
Миссис Губерния 2017, Миссис Россия-Европа 2017,1-Вице Миссис Европа 2017
Екатерина Левина
Трансляция начнётся 23 октября 2018 года в 11:00 по ссылке.