Молодые предприниматели будут генерировать «Бренды Саратова»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-24T16:44:51+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» презентовали проект «За собой» в рамках программы «Ты — предприниматель».

Как рассказала руководитель проекта Наталья Алимова, он направлен на раннюю профориентацию.

- Каждый год миллионы школьников, их родители, бабушки и дедушки задаются вопросом: «Куда же ребенку пойти учиться и какую профессию выбрать?», — рассказала Наталья Алимова. По ее словам, ежегодно на почту проекту ближе к концу года, когда приходится выбирать предметы для ЕГЭ, приходят письма с вопросами, на что лучше ориентироваться.

Визитной карточкой проекта можно считать всероссийскую профориентацию. Впервые она стартовала в 2016 году и тогда в ней приняли участие порядка 20 тыс. человек. Уже в 2017-м было около 100 тыс. участников, в 2018-м ожидается еще больше. По словам Алимовой, это массовое тестирование для школьников, с учетом их склонностей и интересов.

Кроме того, для школьников был разработан ежедневник «За собой». В нем имеются как мотивирующие статьи, так и вопросы, ответив на которые подросток сможет лучше понять свои стремления. Это можно назвать экспресс-тестированием. Сейчас ежедневник уже доступен для заказа на сайте 160страниц.рф.

Куратор федеральной программы «Ты — предприниматель» в Саратовской области Алексей Драгун сообщил, что работа ведется с двумя категориями молодых людей. И для каждой в ближайшее время пройдут увлекательные мероприятия.

Школьники 14–17 лет смогут принять участие в чемпионате по деловым играм. Состязания уже стартовали, но к ним еще можно присоединиться. Как рассказал куратор направления, предприниматель Владимир Сафаров, в 15 районах области (их может стать больше) ребята будут писать бизнес-проекты в режиме живого времени, защищать их, а победители отправятся в Саратов для выявления абсолютного чемпиона. Информация о мероприятии есть на сайте molpred64.

При этом сейчас уже многие школы выразили заинтересованность, есть случаи, когда дети участвуют целыми классами.

Марат Мутигуллин, председатель Ассоциации молодых предпринимателей Саратовской области рассказал о форсайт-сессии, которая рассчитана на вторую категорию — от 18 до 30 лет.

- 200 молодых людей в одном помещении, вместе с экспертами семь часов будут генерировать бизнес-идеи, которые потом могут быть реализованы на практике. У этого мероприятие есть название — «Бренды Саратова», — рассказал Мутигуллин.

Об остальных проектах он пообещал сообщить 24 октября.

Кроме того, до конца года в регионе пройдут еще несколько мероприятий, где будут рассказывать о предпринимательстве для молодежи. Это Гражданский форум, Неделя предпринимательства и другие.

- К концу года мы планируем разработать «дорожную карту» развития молодежного предпринимательства Саратовской области, — добавил он.

Директор центра «Молодежь плюс» Людмила Сухарева отметила, что в этом году программа наполнилась новым смыслом и стала особенной. Во многом это связано как раз в теми проектами, о которых было рассказано на круглом столе. Она пригласила всех принимать участие и напомнила, что это бесплатно.

Напомним, в рамках проекта «Свое дело» уже прошли несколько вебинаров, а также круглые столы. Их можно посмотреть на канале ТРАНСЛЯТОР.