Мужчину держали в балашовской психлечебнице на деньги его сестры

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-20T14:47:40+03:00

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Как стало известно «КП-Саратов» из собственных источников, руководителем отделения одной из балашовских больниц, которого подозревают во взятке, оказался заведующим психиатрического отделения психоневрологического диспансера Балашова 62-летний Александр Алеников.

По версии следствия, завотделением ежемесячно получал от пенсионерки деньги за содержание ее психически нездорового брата в лечебнице, сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

После обращения женщины в правоохранительные органы и проведении доследственной проверки, следственный отдел Балашова возбудил уголовное дело.

- Этот пациент всю жизнь находится на учете в этом лечебном заведении, — рассказал Денис Бабарыкин, старший следователь СО по городу Балашову СУ СК РФ по Саратовской области. - Однако мы уже установили, что он не обязан был находится там постоянно, а только наблюдаться. Раньше потерпевшая, по собственной инициативе, иногда забирала брата домой. Однако в последнее время 59-летней пенсионерке было уже нелегко ухаживать за ним. Возможно, что подозреваемый воспользовался этим обстоятельством и предложил положить брата в стационар, но уже за деньги. Пенсионерка была не совсем юридически грамотна и наивно откликнулась на это предложение. Но в какой-то момент поняла сама или ей объяснили, что это незаконно, и тогда она обратилась в правоохранительные органы.

Как выяснили следователи, подозреваемый с ноября 2016 года по декабрь 2017 года, а также с марта по июнь 2018 года, каждый месяц лично получал на расчетный банковский счет по 4 500 рублей от жительницы города Балашов за содержание ее 53-летнего брата в психиатрическом диспансере. В общей сложности, за два года потерпевшая перечислила заведующему отделением 85 000 рублей.

Как стало известно «КП-Саратов», подозреваемого на время следствия «пересадили» из кресла завотделения психоневрологического диспансера на место простого врача в детскую поликлинику. Сейчас его обязанности временно исполняет врач Никита Жгутов.

Во время доследственной проверки и сейчас Алеников, пользуясь конституционным правом — не свидетельствовать против себя, ничего следователям не говорит.

Известно, что Александр Алеников получил диплом Саратовского государственного медицинского института факультета педиатрии. Имеет высшую категорию по психиатрии и знак «Отличник здравоохранения».