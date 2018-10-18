2018-10-18T16:29:26+03:00
Общество

Стерилизация медицинских инструментов как залог безопасности

В «КП-Саратов» обсудили безопасность в больницах и маникюрных салонах
Екатерина Семенова
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В "КП-Саратов" обсудили контроль за стерилизацией медицинских инструментовВ "КП-Саратов" обсудили контроль за стерилизацией медицинских инструментовФото: Екатерина Семенова
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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня состоялся круглый стол, посвященный контролю за стерильностью медицинских инструментов.

Как отметила начальник управления эпиднадзора Роспотребнадзора Наталья Красильникова, тема очень актуальна. По ее словам, ни одна больница в мире не застрахована от риска для пациентов — получить дополнительное заболевание.

Наталья Красильникова Фото: Екатерина Семенова

Наталья КрасильниковаФото: Екатерина Семенова

Внутрибольничные инфекции могут распространяться как от других пациентов, так, хотя и в меньше степени, от врачей и посетителей. Кроме того, растет резистентность микроорганизмов к антибактериальным средствам.

Однако самым главным источником потенциальной опасности являются медицинские инструменты.

- Они должны правильно храниться и стерилизоваться, — подчеркнула Наталья Красильникова.

Для борьбы с микроорганизмами используются разные методы — от очищения паром до химической стерилизации. Соответственно, применяются различные аппараты. Как отметила начальник испытательной лаборатории ЦСМ Росстандарта Елена Заварзина, каждый из приборов подлежит своевременной поверке. Специалисты Росстандарта пор заявке учреждений либо сами выезжают на место, либо готовы поверить прибор на собственной базе — в зависимости от его размеров.

Елена Заварзина Фото: Екатерина Семенова

Елена ЗаварзинаФото: Екатерина Семенова

- Тема никогда не потеряет актуальности, так как любой человек под угрозой инфекции. В руках персонала здоровье и жизнь пациентов, — подчеркнула эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области.

При этом специалисты Роспотребнадзора контролируют стерильность инструментария не только в крупных медучреждениях, но и в небольших частных. Более того, проверке подлежат также предприятия иного профиля, однако которые оказывают косметологические услуги.

Это маникюрные кабинеты, салоны красоты, тату-салоны и, безусловно, стоматологические кабинеты.

Такие процедуры, как мезотерапия, пилинг могут повредить кожу или слизистую оболочку, то же самое касается маникюра. Следовательно, клиенты находятся под риском занесения инфекции от самого мастера или предыдущих посетителей.

В небольших салонах для стерилизации используют портативные аппараты, которые позволяют провести процедуру обеззараживания за несколько минут. Поэтому клиент вправе попросить даже, чтобы стерилизация была проведена при нем. В случае же, если имеются какие-то сомнения в чистоте инструментов, то посетитель вправе написать заявление в Роспотребнадзор для проверки того или иного заведения.

Несмотря на то, что в Саратове пока не было зарегистрированных случаев заражения клиентов гепатитами, ВИЧ или иными заболеваниями, контроль необходим.

- Ежегодно разрабатывается график контрольных мероприятий, который размещается на официальном сайте ведомства. Обычно предприятия проверяют раз в два года, но если уже были выявлены нарушения, то чаще, — рассказала Наталья Красильникова.

Елена Заварзина отметила, что многие медицинские средства измерений имеют установленный межповерочный интервал и аккредитованная лаборатория Росстандарта всегда готова проверить их для того, чтобы медицинское или косметологическое учреждение могло быть уверено в качестве и безопасности своих услуг.

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