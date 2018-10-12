Председатель Общественной палаты Саратовской области: У кого отнять деньги, чтобы обеспечить льготы «детям войны»?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T17:06:54+03:00

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В Саратовской области — день неоднозначных фраз. К такому выводу можно прийти, изучив местные новости.

Началось все со скандального высказывания теперь уже бывшего министра занятости, труда и социальной политики Натальи Соколовой. На недавнем заседании рабочей группы комитета по соцполитики, после обсуждения прожиточного минимума она вступила в перепалку с депутатом Облдумы Николаем Бондаренко и заявила, что вполне возможно прожить, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц.

Последствия ее слов получились весьма громким: скандал вышел на федеральный уровень, и министр сразу же потеряла свою должность.

Другие неоднозначные слова произнес председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо. На совещании, где обсуждался статус «детей войны», он заявил, что эта категория граждан сама по себе ничего героического не сделала. Это вызвало возмущение у одного из инициаторов законопроекта, депутата Областной думы Александра Анидалова. Он апеллировал к тому, что юные граждане Советского союза жили в условиях голода и страданий, а потом им пришлось восстанавливать страну.

Как бы то ни было, члены Общественной палаты законопроект отклонили.

Александр Ландо прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» прозвучавшие на заседании ОПы высказывания.

- Я говорил о том, что сравнить статус участника войны, инвалида войны и статус детей войны — это разные вещи. Они несопоставимы. Есть те, кто участвовал в войне, и просто дети войны, которые не трудились у станка. У нас есть много детей — Героев Советского союза, — отметил он разницу.

По словам Александра Ландо, его оппоненты выхватывают какие-от фразы из контекста и начинают трактовать по-своему. При этом он подчеркнул, что из участников совещания никто 0законопроект не поддержал. И во многом это связано с источником финансирования.

- Самое главное — есть Бюджетный кодекс, согласно которому необходимо указать источник финансирования этих «хотений». Коллеги мои спрашивали — скажите, у кого отнять? Ведь сегодня есть дети-сироты, которым нужны квартиры, студентам желательно сделать бесплатный проезд. Много категорий людей, которым нужна поддержка, — напомнил Александр Ландо.

Тем более, по его словам, в нашем регионе сложилась уникальная ситуация. Жители, достигнув возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, заработав стаж, становятся ветеранами Саратовской области. То есть все дети, родившиеся незадолго или во время Великой Отечественной войны, уже стали ветеранами области и, следовательно, имеют ряд льгот.

- Поэтому какая сейчас в этом есть острая необходимость? — удивился Александр Ландо.

При этом инициаторы законопроекта просят хотя бы дать статус, а уж о льготах можно будет говорить позднее.

- Но что за статус без льгот? Давайте спросим у них самих — нужен им статус без льгот. Ответят — не нужен, — уверен Ландо.