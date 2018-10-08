В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о профилактике рака груди
Круглый стол в преддверии Всемирного Дня борьбы с раком груди Профилактика рака молочной железы .Рак молочной железы входит в разряд самых страшных онкологических болезней, в зону риска которого попадают в основном женщины. В 1985 году ВОЗ объявила октябрь месяцем борьбы с этим жестоким заболеванием, а дату 15 октября Всемирным днем борьбы с раком груди. Мероприятия проходят во многих странах мира, включая и Россию. Традиционно в этот день женщины могут пройти бесплатную диагностику молочных желез. Медицинские организации распространяют информационные материалы о симптоматике и профилактике этого заболевания.
9 октября в 13:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится заседание круглого стола в преддверии Всемирного Дня борьбы с раком груди на тему «Профилактика рака молочной железы».
Рак молочной железы входит в разряд самых страшных онкологических болезней, в зону риска попадают в основном женщины. В 1985 году ВОЗ объявила октябрь месяцем борьбы с этим жестоким заболеванием, а дату 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком груди. Мероприятия проходят во многих странах мира, включая и Россию.
Традиционно в этот день женщины могут пройти бесплатную диагностику молочных желез. Медицинские организации распространяют информационные материалы о симптоматике и профилактике этого заболевания.
Круглый стол пройдет 9 октября 2018 года в 13:00 в пресс-центре «КП»-Саратов по адресу: ул. Чернышевского, 153, угол Радищева, оф. 217 (2 этаж).
Вопросы и комментарии можно присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Трансляция начнется 09 октября 2018 года в 13:00 по ссылке: https://youtu.be/vcTAiRBnPio