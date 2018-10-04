АО «Российский аукционный дом» сообщает

4 Окт. 12:00 2018-10-05T10:47:33+03:00

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 595-п от 04.10.2018г., сообщает об отмене аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №3, назначенного на 30.10.2018г.:

Лот №3:

Нежилое помещение, состоящее из помещений №№6,7,34,35,36,37,38,39,40,41,42, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Кольцова, д. №5, площадью 186,1 кв.м, c кадастровым номером 64:42:010504:1270

Начальная цена Объекта – 1 596 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 1 064 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 106 400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 53 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 106 400 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не проданы, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- краткосрочного договора аренды № 50/2017 от 14.08.2017 г., площадью 50 (пятьдесят) кв. м., заключенным с Батраевой Н.В., сроком на 11 месяцев с пролонгацией,

- обязательным условием заключения договора купли-продажи Объекта является заключение с Победителем (единственным участником) договора аренды нежилого помещения, площадью 6 кв.м для размещения встроенного уличного банкомата, арендная плата 2000 (Две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц, арендная плата включает в себя платежи за пользование Помещением, а также коммунальные и эксплуатационные услуги, с учетом затрат на электроснабжение.