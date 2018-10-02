2018-10-02T15:02:48+03:00
Общество

В «КП-Саратов» расскажут о безопасности дорожного движения

На круглом столе обсудят программу «Повышения безопасности дорожного движения» в 2018 году
Поделиться:

"Повышение безопасности дорожного движения" Итоги 2018 года.Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. О том, какая работа ведётся по программе Повышение безопасности дорожного движения в Саратове на самых разных уровнях расскажут Специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства, ГУ МВД РФ по Саратовской области, ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.

Изменить размер текста:

В «Комсомольской правде — Саратов» 3 октября пройдет заседание круглого стола по программе «Повышения безопасности дорожного движения» в 2018 году.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

О том, какая работа ведётся по программе «Повышение безопасности дорожного движения» в Саратове на самых разных уровнях расскажут специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства, ГУ МВД РФ по Саратовской области, ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.

На круглом столе будут рассмотрены вопросы:

- Задачи и цели «Программы безопасности дорожного движения»,

- Статистика несчастных случаев на дорогах Саратова, в том числе по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,

- Программа разработки и введение в эксплуатацию дорожно-транспортных развязок, пешеходных зон и переходов,

- Измерительные приборы (алкотестеры) как способ контроля и выявления нарушений алкогольного режима на дорогах,

- Исправность и поверка измерительных приборов (центр им. Б.А. Дубовикова).

Мероприятие состоится 3 октября 2018 года в 14:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» по адресу: ул. Чернышевского, 153, оф 217 (2 этаж).

Вопросы и комментарии можно присылать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция начнется 03 октября 2018 года в 14:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
В Саратовской области начнутся проверки по выявлению теневой занятости
Начальник отряда колонии Пугачева принес заключенному наркотики
Саратовцы "выстрелили" 12-ю наградами на турнире Лиги дзюдо "Аврора"
В селе Лох полицейские поймали жителя с маковой соломкой
На Огородной в Саратове появится новый водопровод
ООО «КВС» проложило новый водовод к саратовской ТЭЦ-5
В Саратове остановились троллейбусы трех маршрутов
В Саратове на 4-х дорогах благоустроили территорию после ремонта
Саратовские гимнастки победили в турнире «ROYAL SYMPHONY»
На саратовской трассе женщина на "Ладе" врезалась в "Шевроле Ланос"
Отопление подается в 10,9% жилых домов Саратовской области
Саратовские дзюдоистки завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях
В Саратове попрощались с Сергеем Утцем
Полиция через полтора года нашла угонщика Lexus в Саратове
В Балакове сгорела квартира в жилом доме
В Саратове мужчина отнял телефон у младшеклассника