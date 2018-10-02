В «КП-Саратов» расскажут о безопасности дорожного движения
"Повышение безопасности дорожного движения" Итоги 2018 года.Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. О том, какая работа ведётся по программе Повышение безопасности дорожного движения в Саратове на самых разных уровнях расскажут Специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства, ГУ МВД РФ по Саратовской области, ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.
В «Комсомольской правде — Саратов» 3 октября пройдет заседание круглого стола по программе «Повышения безопасности дорожного движения» в 2018 году.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.
О том, какая работа ведётся по программе «Повышение безопасности дорожного движения» в Саратове на самых разных уровнях расскажут специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства, ГУ МВД РФ по Саратовской области, ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.
На круглом столе будут рассмотрены вопросы:
- Задачи и цели «Программы безопасности дорожного движения»,
- Статистика несчастных случаев на дорогах Саратова, в том числе по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
- Программа разработки и введение в эксплуатацию дорожно-транспортных развязок, пешеходных зон и переходов,
- Измерительные приборы (алкотестеры) как способ контроля и выявления нарушений алкогольного режима на дорогах,
- Исправность и поверка измерительных приборов (центр им. Б.А. Дубовикова).
Мероприятие состоится 3 октября 2018 года в 14:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» по адресу: ул. Чернышевского, 153, оф 217 (2 этаж).
Вопросы и комментарии можно присылать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Трансляция начнется 03 октября 2018 года в 14:00.