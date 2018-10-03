В «КП-Саратов» пройдет очередной вебинар проекта «Свое дело»

3 Окт. 01:00 2018-10-04T10:40:02+03:00

II Вебинар проекта в поддержку молодых предпринимателей "Свое дело". II Обучающий вебинар на тему Финансовая, кредитная и имущественная поддержка предпринимателей в рамках образовательного проекта Свое дело , призванного помогать действующим и потенциальным молодым предпринимателям Саратовской области. Проект реализует Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации Ассоциация молодых предпринимателей при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области. В вебинаре принимают участие руководители следующих институтов поддержки: Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области, Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области, Бизнес-инкубатор Саратовской области.

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4 октября в 16:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится обучающий вебинар на тему «Финансовая, кредитная и имущественная поддержка предпринимателей». Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Свое дело», призванного помогать действующим и потенциальным молодым предпринимателям Саратовской области. Проект реализует Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.

На вебинаре в качестве экспертов выступят руководители следующих институтов поддержки: Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области, Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области, Бизнес-инкубатор Саратовской области.

Напомним, в сентябре в рамках первого модуля образовательного проекта «Свое дело» будущие предприниматели и молодые бизнесмены прослушали курс и поучаствовали в круглом столе по вопросам инновационного и молодёжного предпринимательства. Теперь стартует второй модуль, который также будет состоять из вебинара и круглого стола.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться в официальной группе проекта «Свое дело» (https://vk.com/moldelo64).

В вебинаре можно принять участие в онлайн режиме, свои вопросы и комментарии можно присылать на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате на канале ТРАНСЛЯТОР (https://www.youtube.com/channel/UCg-fOXVRS472KpgjgW2gHYQ) в YouTube в день трансляции, которая начнется 4 октября в 16:00.

К тому же трансляция будет открыта на сайте «КП-Саратов» (https://www.saratov.kp.ru) и на сайте информационного портала НОВОСТИ САРАТОВА (http://novosti-saratova.ru).