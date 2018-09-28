За испорченный отдых заплатят

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-28T10:40:15+03:00

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Региональный Роспотребнадзор продолжает судиться с «Саратовскими авиалиниями» - компания не торопится возвращать деньги клиентам, купившим билеты на отмененные рейсы авиакомпании.

Очередной процесс состоялся вчера, 27 сентября, в Кировском районном суде Саратова. Работники Роспотребнадзора добивались назначения выплат в пользу гражданки Марины Дарманин. Представители «Саратовских авиалиний» на процесс не явились.

Выяснилось, что пострадавшая саратовчанка приобрела билеты на себя и своего сына в конце мая. Предполагалось, что вылет состоится 4 июня. Однако рейс был отменен, и женщине пришлось экстренно покупать билеты на самолет другой авиакомпании.

Позднее Марина Дарманин обратилась в «Саратовские авиалинии» с заявлением о возвращении средств, потраченных на билеты. Просьба выполнена не была. Позднее женщина потребовала также компенсацию за невыплату денег в срок. Это заявление было также проигнорировано.

В рамках заседания были озвучены суммы, входящие в состав искового требования - 11 700 рублей за билет, неустойка в размере 9477 рублей, провозная плата - 1 700 рублей. Также с компании попросили взыскать штраф и 5000 рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Представитель Марины Дарманин уточнил, что «Саратовские авиалинии» все-таки вернули саратовчанке деньги за билеты - 11 700 рублей. Однако от других требований представители истца отказываться не собираются.

В результате суд вынес решение, в котором постановил взыскать с перевозчика провозную плату в размере 1700 рублей, неустойку в размере 10 179 рублей, штраф в размере 13 439 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, а также государственную пошлину в пользу бюджета Саратова.

Напомним, Росавиация в мае аннулировала сертификат перевозчика АО «Саратовские авиалинии». Это произошло после авиакатастрофы 11 февраля, когда в результате падения самолета Ан-148, принадлежащего перевозчику, в Подмосковье погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

До 13 июня пассажиров «Саратовских авиалиний» перевозили другие авиакомпании. Граждане, купившие билет и планировавшие вылететь после этой даты, могли получить назад свои деньги в компании или организации, продавшей билет. Однако не у всех пассажиров получилось сделать это.

На сайте АО «Саратовские авиалинии» сообщается, что к 20 сентября компания вернула 333 млн 954 тыс. рублей за 48 810 билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года.

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