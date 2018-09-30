Дом в ядовитом дыму

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-30T13:03:31+03:00

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На окраине села Терновка под Энгельсом сейчас уже не ощущается ни запаха гари, ни каких-то иных признаков разыгравшейся ночью трагедии.

Дом Сергея УтцаФото: Александр Уриевский

Побывавший на месте корреспондент «КП-Саратов» с некоторым трудом нашел дом на Набережной улице, где сегодня погиб член Общественной палаты, главврач клиники кожных болезней Сергей Утц. Там не собралась толпа людей, не ведется разбор завалов, лишь работает полиция, специалисты МЧС и эксперты, которые устанавливают причины трагедии.

На месте трагедии работают специалисты МЧС и полицииФото: Александр Уриевский

Водитель покойного, представившийся Олегом, рассказал, что накануне, около семи вечера привез Сергея Рудольфовича сюда из Саратова, где тот принимал участие в крупной конференции. И вот теперь, спустя лишь несколько часов, он вынужден давать показания и оформлять документы по итогам ночного ЧП, в котором погиб его работодатель.

У дома, где произошла трагедияФото: Александр Уриевский

Около двух часов ночи в ГУ МЧС пришел срочный сигнал — горит дом в Терновке. На место сразу выехали три пожарных расчета, которые два часа боролись с огнем.

- Очаг возгорания находился в подвале, который теперь весь покрыт сажей, — рассказали представители МЧС нашему корреспонденту.

Местные жители, которые называют дом «прокурорским», сообщили, что ночью оттуда густо валил дым.

На въезде в селоФото: Александр Уриевский

Видимо, дым возник из-за сгорания пластиковых панелей, которыми был обшит подвал. Что именно стало причиной возникновения огня — покажет экспертиза. Возможно, как во многих частных домах, неисправная проводка. Но вот смерть Сергея Утца наступила не от пламени, а, скорее всего, от отравления токсичными веществами.

Некачественный пластик слишком легко вспыхивает и при этом выделяет в воздух удушливый чад, отравляющий человека. Супруга Сергея Утца, спустившаяся в подвал следом за ним, нашла тело мужа, но уже слишком поздно. Сама женщина также надышалась токсинами и теперь лежит в реанимации. За ней ухаживает ее сын.

Похороны Сергея Утца должны состояться 2 октября. В 10 часов утра в шестом корпусе СГМУ, на Кутякова, 109, пройдет гражданская панихида. Как рассказал «КП-Саратов» Александр Ландо, Общественная палата, заместителем председателем которой был Утц, также примет участие в подготовке к траурному событию.

Напомним, Сергей Утц родился 4 июля 1961 года. Всю жизнь трудился на медицинском поприще после окончания мединститута. С 2011 года возглавлял Клинику кожных и венерических заболеваний СГМУ им. В. И. Разумовского. Он был доктором медицинских наук, профессором.

- Ушел не просто замечательный врач, талантливый и перспективный организатор, но и Человек с большой буквы. Сергей Рудольфович оставил яркий след и истории современного Саратова, память о нем навсегда останется в сердцах его близких, друзей, коллег, учеников и последователей – всех, кому хоть раз в жизни довелось соприкоснуться с этой уникальной личностью, — выразили свои соболезнования коллеги.

Сергей Утц Фото сайта СГМУ

Также слова скорби высказал коллектив телеканала «ГТРК-Саратов», которым в свое время руководил Сергей Утц.

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