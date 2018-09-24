«Черный понедельник» на саратовских трассах. Фото

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-24T12:08:27+03:00

В ДТП погибли семь человек

Изменить размер текста: A A

Утро понедельника 24 сентября в Саратовской области началось с автокатастроф. Еще до полудня в авариях погибли семь человек.

В легковом авто погибли 5 человек. Фото очевидцев

В девять часов утра около села Быков Отрог, что под Балаковом, столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель» с термобудкой. По информации полиции, водитель иномарки не справился с управлением.

ДТП 24 сентября под Балаково. Фото очевидцев

Фото очевидцев

Возможная причина тому — мокрая дорога, но, как бы то ни было, авария унесла жизни пяти человек. В легковушке на месте погибли водитель и четыре пассажирки. До сих пор там работают спасатели, которые извлекают тела из искореженной машины. Личности погибших пока не до конца установлены, но на вид им 40–50 лет. Спасатели отметили, что некоторые трупы сильно повреждены.

В ДТП 24 сентября погибли 4 женщины и мужчина. Фото очевидцев

Водитель «Газели» остался жив, но сильно пострадал. Для его спасения кабину автомобиля пришлось резать гидравлическим инструментом, а самого мужчину отправили в больницу в тяжелом состоянии.

ДТП под Балаково 24 сентября. Фото очевидцев

Другая авария произошла в Дергачевском районе. Там «встретились» ВАЗ-2108 и «КамАЗ».

В столкновении, которое, по словам представителей ГИБДД, было весьма жестким, погибли водитель и пассажир «восьмерки». Личности жертв также пока не установлены. По предварительной версии, это были муж с женой.

UPD. Впоследствии выяснилось, что погибшему мужчине было 27 лет. Его супруга сидела на переднем сиденье, куда пришелся основной удар.

ДТП под Дергачами 24 сентября. Погибли мужчина и женщина

Как и в первом случае, тела оказались зажаты в авто, поэтому спасателям приходится вырезать трупы из кабины.

Предварительная версия аналогична той же, что и в балаковской аварии — водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением на мокрой дороге.

Примечательно, что ДТП у Быкова Отрога не первое за последние дни. Вечером 22 сентября рядом с этим селом столкнулись ВАЗ-21099 и грузовик. Водитель легковушки погиб, а пассажир был госпитализирован. Местные жители уже окрестили участок дороги «черным».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП под селом Быков Отрог погибли четыре женщины и мужчина

Водитель грузовой «Газели» сильно пострадал (подробнее)

В Саратовской области в столкновении с «КамАЗом» погибли двое

За сутки это второе массовое смертельное ДТП в регионе (подробнее)

На саратовской трассе врезались легковушка и грузовик

Серьезно пострадали два человека (подробнее)