У населения нет доверия к строительству опасного производства в Саратове

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-21T16:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Не стать «европейской помойкой»

Возможные экологические проблемы от строительства завода «СНФ Флопам» в Саратове могут перекрыть ожидаемую выгоду.

Правда, это вовсе не новость. Тему открытия предприятия по производству акриламида и полиакриламида в нашем городе не затронул разве что ленивый. Из общей массы лучше отделить статьи хвалебные, так как все они заставляют усомниться в непредвзятости авторов. Огульную критику вроде того, что правительство области тащит в регион все без разбора, руководствуясь только денежной перспективой, тоже не стоит брать в расчет. Пока никаких оснований назвать «СНФ Флопам» абсолютным злом нет, равно как и заявить обратное. Информации о строящемся предприятии настолько мало, будто в Саратове появится не новый промышленный объект, а секретные лаборатории, занимающиеся военными разработками.

На официальном сайте «СНФ Восток» в статье о саратовском заводе сказано только об объемах производства и количестве рабочих мест. Но даже в этой простой официальной информации есть намек на сложные обстоятельства. Нам обещают, что используемые биокатализаторы дают возможность вести производство «в водной среде при комнатной температуре и атмосферном давлении», что «снижает риск возникновения пожара». Что называется, успокоили.

Все это позволяет сделать один вывод. Мы пока не можем говорить о проблемах, которые начнутся в регионе одновременно с открытием завода «СНФ Флопам». А вот подобное отсутствие информации заставляет задуматься о том, что различные нехорошие ситуации будут.

Возможные риски, связанные со строительством завода по выпуску акриламида и полиакриламида в Саратове, а также пути, которые позволили бы запустить производство, не вызывая недовольства населения, «Комсомольская правда» - Саратов» обсудила с заместителем председателя партии «Яблоко», исполнительным директором Экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге, главным редактором журнала «Экология и право» Николаем Рыбаковым.

ЛЮДИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

- Николай Игоревич, ситуация понятная. Есть планы по организации в регионе опасного производства. Никакой подробной информации об этом нет. Обсуждение фактически началось ровно с того момента, когда депутаты городской думы поднимают класс опасности производственной территории, где строится завод, с третьего на первый. Разумеется, у населения возникает пока не паника, но определенное беспокойство. Но ведь можно этого избежать и, наверное, необходимо стремиться к этому?

- Правда, у нас в России такая проблема часто возникает. Когда принимаются такие важные для города решения, как строительство завода по выпуску акриламида и полиакриламида, жители ничего не знают. Почему людям об этом не рассказывают? Зачем менять на такой высокий класс опасности? Каким образом будет обеспечиваться безопасность? Что конкретно будет производиться, в конце концов? Акриламид и полиакриламид - класс веществ, но что конкретно будет выпускаться? Каким образом это будет транспортироваться? На все эти вопросы должны быть даны самые подробные ответы, тогда и недовольства такого не будет.

- А кто даст эти ответы? Не уверен, что народ сразу поверит официальным источникам.

- Конечно, к той информации, которая будет озвучена представителем власти или собственником, изначально доверия не будет. Потому что, к сожалению, люди очень часто сталкиваются с тем, что им говорят одно, а на поверку оказывается совершенно другое. Но все же изначально эти ответы должны быть даны, и именно официальными источниками.

- Почему этого не происходит?

- Для меня как для человека, который давно занимается общественной деятельностью и защитой окружающей среды, остается загадкой. Потому что иногда действительно возникают такие ситуации, когда производство строится с использованием современных технологий и безопасно. Но из-за непонимания того, как надо общаться с людьми, появляются раздражение и возмущение. Собственники и представители компании СНФ должны открывать все технологические процессы, которые не являются коммерческой тайной. Впрочем, вопросы, связанные с состоянием окружающей среды и ее потенциальным загрязнением, не могут быть коммерческой тайной. Это принципиальная вещь.

«РЕГИОН ТРЕТЬЕГО МИРА»

- Вы сказали, что производство может быть самым современным и безопасным, просто представители компании не понимают важность общения. Но, может быть, информацию скрывают намеренно?

- И это нельзя исключать. Саратовская область - далеко не первый регион России, в котором мы можем столкнуться с такой ситуацией. Иностранные фирмы идут в нашу страну и размещают здесь вредные производства. Они пользуются несовершенным российским законодательством, непростой экономической ситуацией, низким уровнем зарплат в стране и, соответственно, квалифицированными специалистами, готовыми работать за низкую плату. Это есть. В связи с такой вероятностью мы обязательно обратимся в головной офис французской компании и напомним, что они должны нести ответственность за свою деятельность. Если во Франции необходимо жестко соблюдать законодательство и уровень оплаты труда там несравнимо выше, это не значит, что производство, которое может быть вредным не только для окружающей среды, но и для работников, необходимо перенести в Россию. У нас есть такое понятие, как «социальная ответственность бизнеса». В данном случае это означает, что предприниматели не должны использовать в своих интересах непростую экономическую обстановку и людей, готовых работать на вредном производстве за небольшие деньги.

- Если официальные лица могут быть не заинтересованы в предоставлении объективной информации, то как должен осуществляться контроль над таким опасным производством, чтобы максимально убедить население в том, что их права не нарушаются?

- Должен быть налажен общественный контроль, который охватывал бы не только выбросы в окружающую среду, но и состояние на производстве. Потому что еще один вариант, который, к сожалению, встречается: из очистных сооружений выбросы безопасные, а на самом производстве опасные. Поэтому общественные организации и независимые экологи должны иметь возможность получения независимых проб, которые должны так же признаваться, как и пробы, взятые государственными структурами. Это правило справедливо для всех опасных производств. То есть владельцы предприятия должны обеспечить получение независимыми экспертами как проб на выхлопных трубах после фильтров, так и в самом производственном помещении.

ЭКОНОМИЯ НА ФИЛЬТРАХ

- А есть ли необходимость дополнительного контроля за состоянием самих очистных систем?

- Это тоже обязательное условие. При эксплуатации таких предприятий система очистки выбросов, где есть система фильтрации, - это не самая последняя статья расходов. А если на производстве установлена система очистки, но фильтры не меняются регулярно, то толк от нее небольшой. Обеспокоенность людей справедливо связана с тем, что неответственный бизнес может, - а мы все должны быть готовы к худшему, - не менять фильтры и не эксплуатировать систему очистки таким образом, как это необходимо.

- Но ведь это должны контролировать государственные органы?

- Здесь мы опять возвращаемся к слову «доверие», к сожалению. Может быть, все люди в контролирующих органах прекрасные, и все будет хорошо. Но гарантировать этого мы не можем. Потому что в стране очень высокий уровень коррупции. Значит, и недоверие есть. Его необходимо преодолевать. Каким образом? Как вариант, с помощью общественных организаций, которым должна быть предоставлена возможность забора проб и возможность контроля за сменой фильтров, работой очистного оборудования, об этом уже говорили. Или, как один из действующих вариантов, - это трансляция в Интернете процесса работы очистных сооружений, всех протоколов по ним, всех технологических процессов, связанных с заменой старых фильтров на новые. В этом нет никакой коммерческой тайны. Там нечего скрывать, у кого и какие составляющие вы покупаете. Но если вы все это показываете, значит, вам совершенно нечего скрывать. Но если вы говорите, что есть государственные органы, которые на то уполномочены, то у меня вопрос: «Почему, если у государственных органов, которые представляют население, доступ к контролю есть, а у самого населения нет?». Если компания в этом заинтересована, то все эти процессы должны быть полностью открытыми.

- То есть мы остались на том же, с чего и начинали. Опасения есть, но они могут быть обоснованными или необоснованными.

- Для конкретных выводов нужно больше информации. Является ли завод по выпуску акриламида и полиакриламида потенциально опасным производством? Является, безусловно, в том случае, если будут ненадлежащим образом установлены очистные сооружения или они будут не самыми современными. В таком случае будут выбросы, которые могут привести к повышению уровня заболеваемости органов дыхания, росту случаев онкологических заболеваний. Поэтому люди имеют полное право и даже обязаны, если они ответственные, задавать вопросы и говорить о том, что нельзя просто так взять и построить подобное производство. Странно, что решение по увеличению класса опасности производственной территории было принято депутатами городской думы вот так просто, без длительного обсуждения. Потому что экологическая обстановка в регионе более чем напряженная. К тому же необходимо учесть, что Саратовская область небогатая. Согласно исследованию экспертно-аналитического управления «Яблока», регион в рамках бюджетной обеспеченности в сравнении с другими субъектами РФ находится на 57-м месте из 85. А если брать вопросы защиты окружающей среды, то на 78-м месте. На одного жителя тратится 19 рублей в год. Не лучшие условия, чтобы рисковать.