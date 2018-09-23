2018-09-23T09:22:19+03:00
Общество

Семья Рудневых из Саратова победила в конкурсе «Успешная семья Приволжья»

Александр Уриевский
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Семья РудневыхСемья Рудневых
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В конкурсе «Успешная семья Приволжья», который проходил 21-22 сентября в Саранске, приняли участие 14 семей из всех регионов округа.

Саратовскую область представили неоднократные победители муниципальных и региональных семейных конкурсов, в том числе областного конкурса приемных семей – семья Рудневых.

Награждение победителей состоялось 22 сентября. Семья Рудневых снова признана одной из лучших и самой успешной семьей Приволжья!

Диплом победителя и подарки саратовцам вручил возглавлявший жюри конкурса первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Диплома второй степени удостоена семья Петровых из Республики Марий Эл, диплома третьей степени – семья Львовых из Чувашской Республики. Всем семьям-победителям вручены дипломы и памятные призы.

Владимир и Любовь Рудневы посвятили свою жизнь помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, людям в тяжелой жизненной ситуации и раскрытию потенциала приемных детей с особенностями развития. Сейчас они воспитывают четверых детей – родного сына Виктора, Анастасию, Никиту и Ольгу.

Старший сын Виктор берет пример с родителей – вовлечен в волонтерскую деятельность.

Сына Никиту родители буквально подняли на ноги, до этого он находился в коляске. А за время пребывания в семье смог ходить. Он уже наравне с другими посещает обычную общеобразовательную школу. Никита состоит в Саратовской региональной общественной организации инвалидов «Ты не один».

Своей дочке Анастасии Владимир и Любовь вместе с логопедами помогают ставить речь. Настя – очень талантливый ребенок, любит рисовать акварелью и уже имеет достижения в этой области.

Год назад к этой дружной семье присоединилась маленькая Оля и родители делают все возможное, чтобы окружить ее теплом, заботой и любовью.

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