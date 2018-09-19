АО «Российский аукционный дом» сообщает

19 Сент. 10:00 2018-09-20T11:15:39+03:00

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 528-п от 19.09.2018г., сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 30.10.2018 с 14.00 (мск) на 26.09.2018 на 14.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №2:

Лот №2:

Здание общей площадью 172,6 кв.м., в т.ч. котельная 32,1 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская обл., город Аткарск, улица Карла Маркса, д. №52, c кадастровым номером 64:39:040302:88

Начальная цена Объекта – 1 056 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 704 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 70 400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 35 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 70 400 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 26 сентября 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 24 сентября 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 25 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 26 сентября 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 26 сентября 2018 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.