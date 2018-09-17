Аэрофлот открыл в Саратове кассы по продаже собственных билетов

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-17T19:24:50+03:00

Авиакомпания ежедневно совершает из Москвы в город на Волге и обратно по четыре рейса

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Аэрофлот открыл в Саратове офис по продаже билетов авиакомпании, включающий просторный операционный зал с билетными кассами. Новейшее оборудование, которым оснащен офис продаж, позволяет оперативно оформлять авиабилеты.

Кроме того, несомненным плюсом является удобное расположение офиса на улице Лермонтова - в исторической части города, вблизи набережной реки Волги. В офисе предоставляется услуга индивидуального обслуживания пассажиров элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус», которая позволяет консультировать участникам программы лояльности авиакомпании во возникающим вопросам.

Обратим внимание, что самолеты авиакомпании совершают в Саратов по четыре рейса ежедневно.

Из Москвы в Саратов:

- рейс SU 1356 вылетает из Шереметьево в 06:55, прибывает в Саратов в 09:25;

- рейс SU 1360 вылетает из Шереметьево в 09:55, прибывает в Саратов в 12:35;

- рейс SU 1362 вылетает из Шереметьево в 16:55, прибывает в Саратов в 19:35;

- рейс SU 1358 вылетает из Шереметьево в 19:10, прибывает в Саратов в 21:45.

Из Саратова в Москву:

- рейс SU 1359 вылетает из Саратова в 08:45, прибывает в Шереметьево в 09:25;

- рейс SU 1357 вылетает из Саратова в 10:25, прибывает в Шереметьево в 11:00;

- рейс SU 1361 вылетает из Саратова в 13:30, прибывает в Шереметьево в 14:05;

- рейс SU 1363 вылетает из Саратова в 20:30, прибывает в Шереметьево в 21:05.

Все полеты выполняются на современных авиалайнерах SukhoiSuperJet100.