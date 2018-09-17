Аэрофлот открыл в Саратове кассы по продаже собственных билетов
Аэрофлот открыл в Саратове офис по продаже билетов авиакомпании, включающий просторный операционный зал с билетными кассами. Новейшее оборудование, которым оснащен офис продаж, позволяет оперативно оформлять авиабилеты.
Кроме того, несомненным плюсом является удобное расположение офиса на улице Лермонтова - в исторической части города, вблизи набережной реки Волги. В офисе предоставляется услуга индивидуального обслуживания пассажиров элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус», которая позволяет консультировать участникам программы лояльности авиакомпании во возникающим вопросам.
Обратим внимание, что самолеты авиакомпании совершают в Саратов по четыре рейса ежедневно.
Из Москвы в Саратов:
- рейс SU 1356 вылетает из Шереметьево в 06:55, прибывает в Саратов в 09:25;
- рейс SU 1360 вылетает из Шереметьево в 09:55, прибывает в Саратов в 12:35;
- рейс SU 1362 вылетает из Шереметьево в 16:55, прибывает в Саратов в 19:35;
- рейс SU 1358 вылетает из Шереметьево в 19:10, прибывает в Саратов в 21:45.
Из Саратова в Москву:
- рейс SU 1359 вылетает из Саратова в 08:45, прибывает в Шереметьево в 09:25;
- рейс SU 1357 вылетает из Саратова в 10:25, прибывает в Шереметьево в 11:00;
- рейс SU 1361 вылетает из Саратова в 13:30, прибывает в Шереметьево в 14:05;
- рейс SU 1363 вылетает из Саратова в 20:30, прибывает в Шереметьево в 21:05.
Все полеты выполняются на современных авиалайнерах SukhoiSuperJet100.