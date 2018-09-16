На День города в Саратове байкеры подрались с автолюбителями

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-16T15:29:44+03:00

Драка байкеров с автолюбителем на День города в центре Саратова. керов

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В Саратове проходят торжественные мероприятия, посвященные 428-й годовщине со дня основания города.

Вчера, 15 сентября, около 13:00 колонна военной техники и мотоциклы двигались по улице Максима Горького в сопровождении нарядов ДПС. На пересечении с проспектом Кирова в их ряд встроилась легковушка.

Один из байкеров не потерпел такого и набросился с кулаками на водителя авто, на помощь к которому из салона вышли товарищи крепкого телосложения. Для подмоги к владельцу железного коня также присоединились другие мотоциклисты.

Очевидец под ником mamuka853 заснял драку и выложил видео, по которому понятно, что бой разняли сотрудники ДПС. После участники конфликта разъехались, тяжелых травм никто не получил.