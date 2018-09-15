2018-09-15T22:31:15+03:00
Общество

Самая новейшая история

Саратовцы выстраиваются в очереди, чтобы посетить современнейший парк «Россия — моя история»
Екатерина Лебединская
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В экспозицииВ экспозиции
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15 сентября в Саратове открылся исторический парк «Россия — моя история». Сразу после торжественной церемонии выстроилась длинная очередь, превратившаяся со временем в нескончаемый поток людей. Все, от мала до велика, выстраивались в вереницу, чтобы одними из первых увидеть невероятный музейный комплекс.

Очередь к парку

Очередь к парку

На сегодняшний день здание саратовского парка признано самым большим по площади среди остальных, уже открытых региональных комплексов «Россия — моя история». Он представлен четырьмя залами, посвященными разным периодам истории России: правлению Рюриковичей, Романовых, потрясениям 20 века и новейших событий. Особенность парка — в отсутствии привычных экспонатов и высокой степени мультимедийности и интерактивности. Превратить изучение истории в увлекательное и всеобъемлющее приключение призвано современное оборудование: проекторы, тач-пады, LED-телевизоры и интерактивные экраны.

В экспозиции

В экспозиции

Посетители парка смогут узнать много нового и об истории Саратовской области: здесь представлены такие уникальные материалы как фотографии из семейных альбомов Табакова, Янковского, Вавилова, Радищева, Петрова-Водкина, видеозаписи строительства саратовского моста, приземления Гагарина, открытия Балаковской АЭС и многие другие. По словам организаторов, чтобы ознакомиться со всеми экспозициями парка необходимо как минимум 30 дней. В стенах комплекса будут проводиться не только экскурсии, но и лекции, мастер-классы, семинары, фестивали, открытые уроки и кинопоказы.

Весь день для гостей парка выступали народные вокальные и танцевальные коллективы, играл оркестр. Под открытым небом для всех желающих работали выставки боевой техники, которые снискали популярность среди многих мальчишек, а также картин, утвари гончарного промысла, вырезанных из дерева игрушек, гармоней, лаптей и много другого. Гости могли как любоваться интересными экземплярами, так и приобрести их. Также вниманию посетителей были представлены стенды с фотографиями и сведениями об истории родного края.

На площади перед парком

На площади перед парком

Губернатор области Валерий Радаев вместе с гостями осмотрел экспозиции парка и выставки под открытым небом.

Первые посетители парка поделились с «КП-Саратов» своими мыслями и впечатлениями.

- Открытие потрясающее! Оркестр играет бесподобно, эта музыка очень подходит такому знаменательному дню. Мы с детьми ещё не были в самом парке, пока ждем своей очереди, но уже осмотрели все выставки. Особенно нам понравились картины и вышивки своими руками. Приятно было прочитать на стендах про Укек: мы сами с Заводского района, поэтому не понаслышке знаем это место. Моим детям очень понравились пушки, танки и поделки из дерева, особенно маленькие домики. Мы специально взяли с собой детей, чтобы они тоже увидели это грандиозное открытие, — рассказала молодая мама Светлана.

Светлана

Светлана

- Меня впечатлило. Хорошо, что у нас такое построили. Это большое дело. Особенно для молодежи. Я видел, с каким увлечением мальчишки в парке смотрели видео с боями и сражениями. Так они, конечно, запомнят историю быстрее, чем по книжкам, — поделился своими взглядами Александр.

Александр

Александр

- В науке совершается прогресс, и новые технологии позволяют делать обучающие программы для детей все более увлекательными. Им будет значительно интереснее изучать, такую проиллюстрированную историю, нежели получать информацию на скучных уроках. Меня же восхитил верхний этаж, где экспозиция посвящена спортивной тематике. Мне было интересно узнать много нового о спортсменах Саратовской области и России. И да, в парке классные панорамы, интерактивные экраны и невероятная 3-D графика! — поделилась впечатлениями Варвара.

Варвара

Варвара

- Все красиво, информативно и, что важно, доступно. Легко воспринимается информация. Коротко и о главном. Мы побывали во всех залах и на первом, и на втором этажах. И обязательно еще придем, чтобы уже более конкретно и размеренно изучить все экспозиции, вчитаться и задуматься, — рассказала о своих планах молодая мама Юлия.

Юлия

Юлия

Напомним, что в воскресение, 16 сентября, посещение парка для всех желающих также будет бесплатным. Не упустите эту возможность!

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