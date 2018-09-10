«Место, где стираются границы времени»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-10T15:19:04+03:00

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Когда в последний раз вы были в музее? А на природу уже не так просто попасть: отпуска и каникулы уже закончились. Но пока осень неуверенно вступает в свои права, оставляя нам тёплые дни, саратовцам удалось посетить уникальный музей под открытым небом.

8 сентября близ Саратова прошёл фестиваль реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города», уже седьмой по счёту.

Увек или же Укек — это одно из городищ Золотой Орды XIII-XIV веков, времени расцвета этого средневекового государства.

Фестиваль расположился на возвышенности, открывая гостям чудесные виды на Волгу и на Саратов. Кроме этого здесь запоминающаяся контрастами природа – пески, холмы и обрывы перемежаются с огромным количеством деревьев в низинах.

Главная дорога фестиваля спускается под гору, и в самом начале пути можно увидеть огромную лодку, стоящую на обрыве, на ней с утра до самого вечера проводились концерты различных этно-фолк групп: «Рви Меха», «Песня Бурь», «Загадки Евы» и так далее. Далее - палатки с едой, больше всего было восточных блюд: рассыпчато-золотистый плов, наваленный, как и полагается, горой и рядом красующийся блестящий казан; шашлык и прохладительные национальные напитки. Дальше - развлечения, не только средневековые, но и современные, к примеру, лазертаг.

Если спуститься еще дальше вниз с горы, то по указателям можно прийти на археологические раскопки, ведь Увек тем и знаменит, что здесь находили и находят предметы средневековой старины. С 10 утра и до 5 вечера экскурсоводы рассказывают всем желающим о ценных находках: монеты, утварь, средневековые аксессуары, старую кирпичную кладку, которая оказалась под землёй, и даже найденный человеческий скелет. Неподалёку от места раскопок юные археологи показывают гостям фестиваля, как нужно промывать породу и находить отличать ценные находки.

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С утра народу все прибывало, люди обступают полукругом заводил. Что только ни делают балагуры, чтобы увеселить людей: водят хороводы, рассказывают забавные истории про их быт, поют песни. Музыкант с колёсной лирой, виртуозно ею владея, выдаёт прекрасные звуки, поражая игрой на необычном инструменте.

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Дальше - десятки палаток со всевозможными украшениями из меха, кожи и стали. Здесь можно было приобрести кувшины и кружки из обожжённой глины, варенье и мёд, памятные сувениры. При этом все продавцы были в костюмах эпохи средневекого Укека, и поэтому казалось, что ты и правда в XIII веке, и вот-вот откуда-то появится сам Чингисхан или его сын Бату.

Присутствовала и славянская культура: всевозможные детские игры, хороводы, опять же палатки с сувенирами и древнеславянской символикой на них, руны, резные кости, покрывала. Некоторые умельцы прямо перед зрителями выковывали железо и мастерили памятные украшения или делали глиняные кувшины. На краю базара были расставлены белые юрты, как символ праздника. Средневековые жилища тоже были украшены подстать тому времени: подстилки «корпе», шкуры животных на стенах, огромные деревянные сундуки, где хранилась вся утварь людей той эпохи. Ни один актёр, ни одна палатка или юрта не были оставлены без внимания гостей фестиваля, у каждого выставочного объекта теснился народ.

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Наверняка каждый побывавший на праздновании «Один день из жизни средневекового города» узнал что-то новое из истории родного края, ведь всегда хочется знать, что было «до».