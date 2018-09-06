Высокий уровень сервиса или Как привлечь туристов

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-06T15:35:50+03:00

Начальник отдела сертификации ЦСМ Росстандарта по Саратовской области (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова») Вадим Рудольф и заместитель комитета по туризму области Екатерина Демянюк Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области, по данным комитета по туризму, зарегистрировано 317 гостиниц, санаториев, хостелов и прочих коллективных средств размещения. То есть тех объектов, которые во многом определяют туристическую привлекательность любого региона.

Действительно, собираясь на отдых, любой человек задумывается, где он будет жить в незнакомом городе. При этом желательно комфортно и безопасно.

Но как узнать, что ждет туриста в гостинице или санатории? Ориентироваться на официальные сайты не всегда возможно, а слепо доверять отзывам в интернете тоже нельзя. Поэтому сейчас появилась система национальной сертификации, которая позволит создать единый реестр.

В пресс-центре «Комсомольской правды» прошла конференция начальника отдела сертификации ЦСМ Росстандарта по Саратовской области (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова») Вадима Рудольфа и заместителя комитета по туризму области Екатерины Демянюк. Обсуждение было посвящено именно новой системе сертификации гостиничного бизнеса.

Любая организация — от крупного отеля до маленького хостела — может подать заявку на добровольную сертификацию. Эксперты ЦСМ Росстандарта по Саратовской области, среди которых специалисты с 20-летним стажем, прошедшие обучение в Москве, проверят деятельность и оценят, насколько гостиница соответствует требованиям безопасности. Если все нормы соблюдены, то организация получит знак национального стандарта, отметил Вадим Рудольф.

А далее уже слово за потребителем — какую гостиницу выбрать для проживания.

Если гостиница отмечена знаком качества, то это обозначает, что она гарантирует постояльцам безопасность, уровень сервиса, высокую квалификацию персонала, наличие связи и ТВ, вплоть до уровня освещенности.

Отсутствие знака или отметки, что гостиницу несколько раз его лишали, уже должно насторожить потенциального клиента. Стоит ли доверять такому заведению?

- Росстандартом будет вестись реестр с общедоступной информацией. Сертификат выдается примерно на два года, но проверки могут проводиться чаще, например, по жалобам клиентов. Если обнаружены серьезные нарушения, то приостанавливается не только действие знака качества, но даже работа самой организации, — сообщил Вадим Рудольф.

Сейчас эта услуга для саратовских гостиниц бесплатна. Зато преимущества дает неоспоримые: бренд становится известен на рынке, среди туристов, он будет востребован и популярен. Возможно, от того, что система появилась совсем недавно — с июля — о ней пока мало кто слышал. Сейчас заявление на добровольную сертификацию подала лишь одна организация Саратовской области. Однако Вадим Рудольф выразил надежду, что скоро большинство гостиниц, санаториев, мотелей и хостелов захотят присоединиться к реестру наиболее качественных и безопасных заведений.

КСТАТИ

С июля 2018 года в Саратовской области приступили к реализации нового государственного проекта «Национальная система сертификации». У специалистов ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова». Суть новой национальной системы в том, что любая компания на добровольной (!) основе может подать заявку на сертификацию. При этом выдавать подтверждение соответствия качества стандартам ГОСТа имеет право только организация, полностью подконтрольная и подотчетная Росстандарту. Такое федеральное бюджетное учреждение должно иметь аккредитованные испытательные лаборатории и органы по сертификации. В нашем регионе такими полномочиями наделено ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова».