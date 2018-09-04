АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-04T17:29:19+03:00

Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 05 октября 2018 года и на 03 декабря 2018 года; торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 05 октября 2018 года

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Открытый аукцион («английский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-136а/2018 от 27.03.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 05 октября 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 04 сентября 2018 года по 03 октября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 03 октября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 04 октября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 05 октября 2018 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 05 октября 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое восьмиэтажное кирпичное здание (литер Ааа1а2), общая площадь: 3 288,9 кв.м., в том числе холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв.м., холодная пристройка (литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:021303:677;

Объект 2: Здание, инвентарный номер 63:250:002:000079390, литер: Аа, назначение: нежилое, общая площадь: 614,3 кв.м., этажность: 3, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:000000:22551;

Объект 3: Земельный участок под административное здание отделение Сбербанка №130, площадь: 1 058 кв.м., назначение: земли населенных пунктов (поселений), расположенный по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, кадастровый номер 64:50:021404:17;

Объект 4: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под хозяйственный блок отделения Сберегательного банка №130, общая площадь 524 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, уч.11А, кадастровый номер 64:50:021404:41

Начальная цена лота №1 – 65 600 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 58 400 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 4 800 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 1 600 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 4 – 800 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 6 560 000руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №43/2016 от 05.12.2016 г., заключенного с «ВэбСайтСофт», общая площадь помещений 123 кв. м., расположенные на 4 этаже Объекта 1 с условием автоматической пролонгации;

2. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №08/2016 от 28.03.2016 г., заключенного с ПАО «ВымпелКом», общая площадь помещений 30,6 кв. м. на 7 этаже Объекта 1 с условием автоматической пролонгации.

3. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений с приложением к нему проекта основного договора аренды, одновременно с заключением договора купли продажи, для размещения подразделений банка на следующих условиях:

· Предметом аренды являются нежилые помещения общей площадью не более 1337,3 кв.м., в том числе: помещения площадью 568,6 кв.м., состоящие из комнат: №№ 1-32, расположенных на первом этаже, помещения площадью 547,4 кв.м., состоящие из комнат: №№ 1-29, 24а, расположенные на втором этаже, помещения площадью 221,3 кв.м., состоящие из комнат: №№ 2-8, 10-15, 19-20, расположенные на 3 этаже нежилого восьмиэтажного кирпичное здание (литер Ааа1а2), общей площадью 3288,9 кв.м., для осуществления банковской деятельности;

• Cрок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

• Постоянная часть арендной платы за 1 кв.м. в месяц составляет не более 393,9 руб., с учетом НДС 18 %/ НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

Постоянная часть арендной платы за всю площадь аренды в месяц составляет не более 526 762 (пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 47 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения и включает в себя платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, включая Помещения, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Помещений);

• Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Расходы по теплоснабжению определяется по прибору учета тепловой энергии Здания, пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

· Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, внутренней уборке Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещение не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

· Арендатор вправе по своему усмотрению уменьшить арендуемую по договору площадь, направив письменное уведомление Арендодателю

• Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03 октяря 2018 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретаемого имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объектах, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи Объектов заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по минимальной цене в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи объекта задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 05 октября 2018 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 04.09.2018 по 04.10.2018 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 03.10.2018.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 04.10.2018.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Нежилые помещения общей площадью 64,1 кв.м.: комнаты №14,15,17, расположенные на 2-ом этаже двухэтажного с подвалом нежилого здания общей площадью 314,2 кв. м. по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д. 112, кадастровый номер 64:42:010121:245.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 25 905 рублей 36 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 25 905 рублей 36 копеек.

Шаг аукциона – 2 590 рублей 54 копейки.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Нежилые помещения общей площадью 44,6 кв.м.: комнаты №57, 58, расположенные на 3-ем этаже здания общей площадью 914,1 кв. м., назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, по адресу: Саратовская обл., город Вольск, улица Пугачева, д. № 45, кадастровый номер 64:42:010119:75.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

10 436 рублей 40 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 10 436 рублей 40 копеек.

Шаг аукциона – 1 043 рубля 64 копейки.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3: Нежилые помещения общей площадью 125,2 кв.м.: комната №10 площадью 15 кв.м., расположенная на 1-ом этаже и комнаты №№ 1-3, №№6-8 площадью 110,2 кв.м., расположенные на 2-ом этаже двухэтажного административного здания, назначение: нежилое здание, общей площадью 331,6 кв. м., количество этажей, в том числе подземных: 2, по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, р.п. Горный, ул. Краснопартизанская, д. 9Б, кадастровый номер 64:18:051702:657.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 –

19 406 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 19 406 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 1 940 рублей 60 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4: Нежилые помещения общей площадью 63,2 кв. м.: комнаты №32,37,40, расположенные на 2 этаже нежилого здания, назначение: нежилое здание, общей площадью 832 кв. м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2 (далее – Здание), по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, г Ершов, ул. Интернациональная, д 21, кадастровый номер 64:13:004307:204.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 –

18 401 рубль 31 копейка (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 18 401 рубль 31 копейка

Шаг аукциона – 1 840 рублей 13 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ( в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ( в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ( в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей ( в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости[1],

- исполнительных производств[2],

- задолженности по кредитным обязательствам[3],

- принадлежности к экстремистской деятельности[4].

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д. 1/7, тел. +7 987 383 1891 Козловский Александр Валерьевич.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

[1] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[4] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

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Аукцион признается несостоявшимся, если:

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-861/2017 от 25.10.17г., № РАД-323/2017 от 21.04.17г., № РАД-627/2017 от 18.08.17г. и № РАД-81/2016 от 26.02.2016г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 03 декабря 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 04 сентября по 29 ноября 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 29 ноября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 30 ноября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 03 декабря 2018 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 03 декабря 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 720,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 2, Этаж № 1, Подвал № 0, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, пом. 1, c кадастровым номером 64:22:141008:182;

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 192,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 2, Этаж № 1, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, пом. 2, c кадастровым номером 64:22:141008:181;

Объект 3: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 3,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, пом. 3, c кадастровым номером 64:22:141008:184;

Объект 4: Котельная, назначение: нежилое помещение, площадь: 19,6 кв.м., Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, корп. 1, c кадастровым номером 64:22:141008:178;

Объект 5: Земельный участок площадью 786 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, с кадастровый номер 64:22:141008:8, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Занятый зданием банка

Начальная цена лота №1 – 4 686 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 456 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 948 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 24 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 60 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 5 – 198 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 3 124 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 304 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 632 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 16 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 4 – 40 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 5 – 132 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 312 400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 156 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 312 400 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью 220 кв.м. (далее – Помещения), состоящих из помещений площадью 214 кв. м.: комнаты №№ 9-16, часть помещения №18 площадью 36,7 кв. м. (общей площадью 80,5 кв.м.), №№19-22, расположенных на 1 этаже и помещения №25 площадью 6 кв.м., расположенного на 2 этаже нежилого помещения общей площадью 720,2 кв. м. для размещения подразделений банка на следующих условиях:

- Объектом аренды по Основному договору будут являться нежилые помещения общей площадью не более 220 кв. м. (далее – Помещения), состоящие из помещений площадью 214 кв. м.: комнаты №№ 9-16, часть помещения 18 площадью 36,7 кв. м. (общей площадью 80,5 кв. м.), 19-22, расположенных на 1 этаже и помещения №25 площадью 6 кв. м., расположенного на 2 этаже нежилого помещения;

- Предварительный договор должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи;

- Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- cрок аренды – 10 (десять) лет;

- Размер Постоянной части арендной платы за 1 кв. м. Помещений в месяц составит 127,8 рублей, итого за все Помещения площадью 220 кв. м. составит не более 28 116 (двадцать восемь тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- платежи за пользование Помещениями и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газо-снабжением), водоотведением, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, дератизацию и дезинфекцию Помещений, вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых трех лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Саратовской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату на теплоснабжение (газоснабжение), энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение Помещений;

- Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа);

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации, а так же затраты на эксплуатацию котельной, рассчитанные пропорционально площади Помещений к общей площади Здания;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, внутренней уборке Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- Использует Помещения не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещениями;

- Более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2 992,3 кв. м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № подвал, Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Володарского, д. 39, помещение 1, c кадастровым номером 64:41:410339:178;

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 45,6 кв.м., этаж: 1, номера на поэтажном плане 2, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Володарского, д. 39, c кадастровым номером 64:41:410339:179;

Объект 3: Земельный участок – землепользование, площадью 2 268 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, город Балашов, улица Володарского, д. № 39, кадастровый номер 64:41:410339:5, категория земель: земли населенных пунктов (поселений)

Начальная цена Лота №2 – 27 439 800 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 25 800 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 112 800 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 1 527 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 18 293 200 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 17 200 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 75 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 1 018 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 829 320 руб.

Шаг аукциона на повышение – 914 660 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 829 320 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием реализации Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона одновременно с договором купли продажи Объектов предварительного договора аренды части Объекта 1 и части Земельного участка, для осуществления банковской деятельности, с приложением к нему Основного договора аренды, на следующих условиях:

- Стороны в соответствии с нормами ст.429 ГК РФ обязуются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Предварительного договора аренды заключить основной договор аренды (далее – Основной договор):

- в течение первых шести календарных месяцев аренды площадь помещений обратной аренды (далее – Помещения) составит не более 1 502,2 кв.м., в т. ч. помещения площадью 641,1 кв.м,: комнаты №№ 1-12, 14-26, 29, 31-47 расположенные на первом этаже, помещения площадью 638,2 кв. м.: комнаты №№ 1-5, часть помещения 6 площадью 5,8 кв.м, (общая площадь 14,5 кв.м.), 7-10, 12-16, 18-30, расположенные на втором этаже, помещения площадью 222,9 кв.м.: комнаты №№ 2-4, 6-8, 10,15-16, расположенные на третьем этаже) Объекта 1, по истечении шести месяцев аренды, площадь помещений составит не более 1081,5 кв.м., в т. ч.: помещения площадью 638,1 кв.м,: комнаты №№ 1-11, 14-26, 29, 31-47 расположенных на первом этаже, помещения площадью 443,28 кв. м.: часть комнаты №1 площадью 69 кв.м. (общей площадью 166,7 кв. м.), №2, комнаты№№ 7-10, 13-16, 18-30, расположенные на втором этаже Объекта 1;

- площадь аренды части Земельного участка составит не более 584 кв.м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:41:410339:5, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 2268 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Володарского, д 39, для осуществления банковской деятельности;

- постоянная часть арендной платы за 1 кв.м. помещений в месяц составит не более 225 рубля, за 1 кв.м. в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- постоянная часть арендной платы за 1 кв.м. Части земельного участка составит не более 21 рубль 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 12 264 (двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения на период не более шести календарных месяцев с даты заключения Основного договора составит не более 337 995 рублей, в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения в последующие периоды постоянная часть арендной платы в месяц за Помещения составит не более 243 337,5 рублей, в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за всю арендованную площадь Помещений и Часть земельного участка в течение шести месяцев, составит не более 350 259 рублей, в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения, по истечении шести месяцев, составит не более 250 601,5 рубль, в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- площадь аренды может быть изменена в одностороннем внесудебном порядке и Арендодатель обязан согласовать изменение, в т. ч. уменьшение, арендуемой площади Помещений и/или Части земельного участка, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения Договора. Изменение арендуемой площади Помещений и/или Части земельного участка оформляется письменно в виде дополнительного соглашения, без применения Арендодателем штрафных санкций;

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Части здания;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Помещениями и Частью земельного участка, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещений, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период (в части пропорциональной площади арендуемых Помещений), коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещению территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), дератизацию и дезинсекцию Помещений);

- постоянная часть арендной платы по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет аренды) увеличиваться в размере не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной части арендной платы;

- в случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в г. Балашов размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, канализацией. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы за теплоснабжение возмещается Арендатором исходя из общего размера затрат на теплоснабжение по прибору учета Здания и утвержденных тарифов пропорционально площади Помещений к общей площади Здания;

- расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, внутренней уборке Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории на расстоянии 3 метра от фасада по лицевой части Здания оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Арендатор вправе размещать радиооборудование на крыше Здания и в Помещении Здания;

- Арендодатель гарантирует сохранность радиооборудования Арендатора, размещенного на крыше Здания, обеспечение радиооборудования электроснабжением, контроль пожарной сигнализации Здания, проверку электрических сетей и кабельных трасс в Здании, оповещение Арендатора об аварийных ситуациях в Здании, обеспечение круглосуточного доступа представителей Арендатора к размещенному на крыше Здания радиооборудованию Арендатора;

- Арендодатель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив Арендатора, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случаях, когда Арендатор:

- использует Помещение не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещением;

- более трех раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отказа от исполнения.

Лот №3:

Объект1: Нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область, Ровенский р-н, р.п. Ровное, ул. Ленина, д. №23, площадью 79,8 кв.м, c кадастровым номером 64:28:010156:11, этажность: 1;

Объект 2: Земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Ровенский р-н, р.п. Ровное, ул. Ленина, д. 23, площадью 704 кв.м, кадастровый номер 64:28:010156:18, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений.

Начальная цена Лота №3 – 150 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 106 200 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 43 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 100 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 70 800 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 29 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 10 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 5 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 10 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №4:

Двухэтажное административное здание, назначение: нежилое здание, площадь: 331,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, рп Горный, ул. Краснопартизанская, д. 9Б, c кадастровым номером 64:18:051702:657

Начальная цена Объекта – 1 269 600 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена объекта – 846 400 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 84 640 руб.

Шаг аукциона на повышение – 42 320 руб.

Шаг аукциона на понижение – 84 640 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Краткосрочный договор аренды нежилого помещения гаража общей площадью 35,6 кв.м., номер на поэтажном плане №15 на 1-м этаже с Анищенко К.Г. №08-15\А от 30.09.2015г. сроком на 11 месяцев с условием автоматической пролонгации;

- Краткосрочный договор аренды части нежилого помещения общей площадью 16,69 кв.м., номер на поэтажном плане №3 на 2-м этаже с Николаенко О.Н. №76\2017 от 18.10.2017г. сроком на 11 месяцев с условием автоматической пролонгации;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объекта является заключение ПАО Сбербанк в лице Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк с Победителем аукциона/единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 141,73 кв. м., расположенных на 1 и 2 этажах Здания, для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

2.1. Объектом аренды по Основному договору будут являться нежилые помещения общей площадью не более 141,73 кв. м., в том числе: нежилые помещения, этаж 1, площадью 125,25 кв. м (помещения на поэтажном плане №1-9,11-13), расположенные на первом этаже Здания и помещений площадью 16,48 кв. м., состоящие из помещений №5 на втором этаже Здания.

2.2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Имущества.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды – 10 лет;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Часть здания определяется из расчета: за 1 кв. м. помещений в месяц 106,25 рублей, в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения. Таким образом, ежемесячная постоянная часть арендной платы за Часть здания площадью 141,73 кв. м. составит не более 15 058 (пятнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 81 копейка, в том числе НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью Здания, и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания, расходы по очистке кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за теплоснабжение (газоснабжение), электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы;

- в случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в р. п. Горный размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

-Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Переменная часть арендной платы представляет собой расходы Арендатора на теплоснабжение (газоснабжение), энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- Расходы по энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению Части здания определяются на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, по та-рифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) состоят из затрат, которые определяются по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации, а также затрат на обслуживание и содержание котельной рассчитанных пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей площади Здания. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории, внутренней уборке Части здания Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организация-ми;

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

• использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

• более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

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