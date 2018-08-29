АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-29T16:59:01+03:00

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Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 26 ноября 2018 года; торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 01 октября 2018 года

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

26 ноября 2018 г. в 13:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-299/2018 от 16.05.18г. и № РАД-82/2017 от 09.02.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 26 ноября 2018г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 августа 2018 года по 22 ноября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 22 ноября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 23 ноября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 26 ноября 2018 г. с 12:30 до 12:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 26 ноября 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: НЕЖИЛОЕ ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ С ПОЛУПОДВАЛОМ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА №3961 общей площадью 907,28 кв.м., расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН, Р.П. БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАК, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. № 102«В», c кадастровым номером 64:04:230120:48;

Объект 2: Нежилое одноэтажное здание котельной, инвентарный номер: 608 литер А2, назначение: нежилое, общая площадь: 6 кв.м., этажность: 1, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН, Р.П. БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАК, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. № 102«В», c кадастровым номером 64:04:230129:81;

Объект 3: Нежилое одноэтажное здание гаража общей площадью 21,35 кв.м., этажность: 1, назначение: нежилое, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН, Р.П. БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАК, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. № 102«В», c кадастровым номером 64:04:230129:74

Начальная цена Лота №1 – 6 714 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 660 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 12 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 42 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Лота №1 – 4 476 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 440 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 8 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 28 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 447 600 руб.

Шаг аукциона на повышение – 223 800 руб.

Шаг аукциона на понижение – 447 600 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений для размещения подразделений банка на следующих условиях:

1. Стороны обязуются не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты перехода права собственности на имущество подписать основной договор аренды (далее – Основной договор):

- предметом аренды является Часть Объекта 1 общей площадью не более 319,1 кв. м., на время проведения строительно-монтажных работ площадь аренды составит 346,8 кв.м., в том числе:

- ставка аренды не более 175 (сто семьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 кв. м. в месяц, размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения на время строительно-монтажных работ составит не более 60 690 (шестьдесят тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в последующие периоды постоянная часть арендной платы в месяц за Помещения составит не более 55 842 (пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок два) рубля 50 копеек;

2. Расходы за теплоснабжение возмещается Арендатором исходя из общего размера затрат на теплоснабжение по прибору учета Здания и утвержденных тарифов пропорционально площади Помещений к общей площади Здания;

3. Заключение с Победителем/(единственным участником) с момента переуступки права аренды по договору № 171 аренды земельного участка от 26.06.2003 г. договора субаренды Части земельного участка площадью не более 192 кв. м., не занятую Имуществом, для размещения спецтранспорта банка, при этом стоимость субаренды 1 кв. м. Части земельного участка не должна превышать стоимости аренды 1 кв. м. установленного договором аренды № 171 земельного участка от 26.06.2003 г.:

- постоянная часть субарендной платы за 1 кв. м. Части земельного участка составит не более 01 (один) рубль 50 копеек;

- размер постоянной части субарендной платы в месяц за Часть земельного участка составит не более 288 (двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

• срок субаренды основного договора – 10 (десять) лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Части земельного участка.

Лот №2:

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 290,9 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу:

г. Саратов, ул. Черниговская, д.31, c кадастровым номером 64:48:040427:1403.

Начальная цена Объекта – 3 000 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 2 000 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 200 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 100 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 200 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения: безвозмездно и беспрепятственно занимать Доверителем Объект в течении 2-х месяцев со дня заключения договора купли-продажи с целью высвобождения Объекта (вывоза архива).

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 01 октября 2018 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 30.08.2018 по 27.09.2018 до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27.09.2018.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 28.09.2018 до 11:00.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Нежилые помещения общей площадью 583,15 кв.м.,в т.ч.:

- нежилые помещения общей площадью 561,8 кв. м. состоящие из: помещений на первом этаже площадью 72,2 кв. м. номера на поэтажном плане №№6-9, №21; помещений на втором этаже общей площадью 235,8 кв.м.: номера на поэтажном плане №№ 24-26, №28, №29, №№33-35, №№38-40 и часть помещения № 27 площадью 22,1 кв.м.; помещений в полуподвале площадью 253,8 кв. м. номера на поэтажном №№42-51, расположенные в нежилом двухэтажном здании с полуподвалом отделения Сбербанка №3961 общей площадью 907,28 кв.м,, кадастровый номер 64:04:230120:48, по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, улица Ленина, д. №102 «В»;

- нежилое одноэтажное здание гаража общей площадью 21,35 кв.м., этажность: 1, назначение: нежилое, кадастровый номер 64:04:230129:74, расположенное по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, улица Ленина, д. №102 «В».

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 лет со дня заключения Договора аренды.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

122 472 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 122 472 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 6 000 рублей.

Дополнительные условия:

Арендная плата состоит из постоянной и переменной арендной платы:

- ставка переменной арендной платы составляет 82 руб. 27 коп./кв.м. в месяц с учетом НДС (переменная арендная плата включает сумму расходов Арендодателя на эксплуатацию Имущества и мест общего пользования, а также расходы по коммунальным услугам (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

- переменная арендная плата за всю арендованную площадь Имущества составит 47 979 руб. 86 коп. в месяц с учетом НДС.

- внутренняя уборка помещений и вывоз твёрдых бытовых отходов, крупногабаритного материала осуществляется Арендатором самостоятельно;

- срок передачи Имущества по акту приёма-передачи не позднее 4 месяцев с момента подписания договора аренды.

- срок аренды – не менее 5-ти лет;

- цели пользования Имуществом по договору аренды: офисная деятельность;

- досрочное расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке по требованию любой из сторон договора возможно при условии письменного уведомления другой стороны договора не менее чем за 6 (шесть) месяцев до даты расторжения договора;

- индексация арендной платы в одностороннем порядке – на основании уведомления Арендатора Арендодателем – осуществляется один раз в год, начиная со 2-го года аренды, в раз-мере не ниже индекса потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемом на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по Саратовской области;

- обеспечительный платеж по договору аренды составляет сумму, равную арендной плате за 1 (один) месяц;

- обязанность Арендатора не производить неотделимые улучшения в Имуществе без предварительного письменного согласия Арендодателя;

- по окончании срока действия договора Арендатор возвращает Имущество в первоначальном виде с учетом нормального износа и всех неотделимых улучшений, произведенных в Имуществе с согласия Арендодателя, без компенсации затрат Арендатора на произведенные улучшения;

- в случае наличия реконструкции или иного переустройства Имущества, согласованного с Арендодателем и требующего внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости, Арендатор до возвращения Имущества обязан за свой счет обеспечить внесение необходимых изменений в данный реестр, а в случае невозможности внесения данных изменений - вернуть Имущество в первоначальное состояние;

- передача в субаренду Имущества возможна только по согласованию с Арендодателем;

- при нарушении Арендатором сроков перечисления арендной платы Арендатор обязан выплатить Арендодателю за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3%, включая НДС, от просроченной суммы задолженности;

- досрочное расторжение договора по требованию Арендодателя возможно после направления Арендатору письменного уведомления о досрочном расторжении договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней в случаях, когда Арендатор:

• пользуется Имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения Имущества либо с неоднократными нарушениями условий договора или назначения Имущества;

• существенно ухудшает Имущество;

• более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- в случае проведения несогласованной с Арендодателем перепланировки и не внесения изменений в документы технической инвентаризации в установленный договором срок, а также в случае отказа своими силами и за свой счет устранить результаты перепланировки и/или пере-устройства и оплатить штрафы, выставленные со стороны государственных органов за такую перепланировку/переустройство Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора, направив Арендатору уведомление о таком отказе не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Лот 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 290,9 кв.м, 1 этаж, кадастровый номер 64:48:040427:1403, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Черниговская, д.31.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 лет со дня заключения Договора аренды.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

100 942 рублей 30 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 100 942 рублей 30 копеек.

Шаг аукциона – 5 000 рублей.

Дополнительные условия: Арендная плата состоит из постоянной и переменной арендной платы:

• ставка переменной арендной платы составляет 42,32 руб./кв.м. в месяц с учетом НДС (переменная арендная плата включает сумму расходов Арендодателя на эксплуатацию Объекта и мест общего пользования);

-коммунальные платежи (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение) подлежат возмещению Арендатором и оплачиваются на основании приборов учета;

- внутренняя уборка помещений и вывоз ТБО, КГМ осуществляется Арендатором самостоятельно;

- срок аренды – не менее 5 лет;

- досрочное расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке по требованию любой из сторон договора возможно при условии письменного уведомления другой стороны договора не менее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения договора;

- размер арендной платы может быть в любой момент изменен Арендодателем в одностороннем порядке без объяснения Арендатору причин такого изменения, с направлением Арендатору письменного уведомления (без оформления дополнительного соглашения к Договору). В этом случае арендная плата в новом размере подлежит применению с даты указанной в уведомлении Арендодателя;

- обеспечительный платеж по договору аренды составляет сумму, равную арендной плате за 1 (один) месяц;

-обязанность Арендатора не производить неотделимые улучшения на Объекте без предварительного письменного согласия Арендодателя;

- по окончании срока действия договора Арендатор возвращает Объект в первоначальном виде с учетом нормального износа и всех неотделимых улучшений, произведенных на Объекте с согласия Арендодателя, без компенсации затрат Арендатора на произведенные улучшения;

- в случае наличия реконструкции или иного переустройства Объекта, согласованного с Арендодателем и требующего внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости, Арендатор до возвращения Объекта обязан за свой счет обеспечить внесение необходимых изменений в данный реестр, а в случае невозможности внесения данных изменений - вернуть Объект в первоначальное состояние;

- передача в субаренду Объекта возможна только по согласованию с Арендодателем;

- при нарушении Арендатором сроков перечисления арендной платы Арендатор обязан выплатить Арендодателю за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3%, включая НДС, от просроченной суммы задолженности;

- досрочное расторжение договора по требованию Арендодателя возможно после направления Арендатору письменного уведомления о досрочном расторжении договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней в случаях, когда Арендатор:

• пользуется Объектом с существенным нарушением условий договора или назначения Объектом либо с неоднократными нарушениями условий договора или назначения Объекта;

• существенно ухудшает Объект;

• более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- в случае проведения несогласованной с Арендодателем перепланировки и не внесения изменений в документы технической инвентаризации в установленный договором срок, а также в случае отказа своими силами и за свой счет устранить результаты перепланировки и/или пере-устройства и оплатить штрафы, выставленные со стороны государственных органов за такую перепланировку/переустройство Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора, направив Арендатору уведомление о таком отказе не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Лот 3: Нежилое помещение общей площадью 140,5 кв.м., расположенное на 1 этаже здания общей площадью 172,6 кв.м., кадастровый номер 64:39:040302:88, по адресу: Саратовская обл., город Аткарск, улица Карла Маркса, д. №52.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 лет со дня заключения Договора аренды.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 –

31 612 рублей 50 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 31 612 рублей 50 копеек.

Шаг аукциона – 1 500 рублей.

Дополнительные условия:

-арендная плата состоит из постоянной и переменной арендной платы;

- арендная плата состоит из постоянной арендной платы;

- коммуникации отсутствуют (газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

- внутренняя уборка помещений и вывоз ТБО, КГМ осуществляется Арендатором самостоятельно;

- срок аренды – не менее 5-х лет;

- досрочное расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке по требованию любой из сторон договора возможно при условии письменного уведомления другой стороны договора не менее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения договора;

- размер арендной платы может быть в любой момент изменен Арендодателем в одностороннем порядке без объяснения Арендатору причин такого изменения, с направлением Арендатору письменного уведомления (без оформления дополнительного соглашения к Договору). В этом случае арендная плата в новом размере подлежит применению с даты указанной в уведомлении Арендодателя;

- обеспечительный платеж по договору аренды составляет сумму, равную арендной плате за 1 (один) месяц;

-обязанность Арендатора не производить неотделимые улучшения на Объекте без предварительного письменного согласия Арендодателя;

- по окончании срока действия договора Арендатор возвращает Объект в первоначальном виде с учетом нормального износа и всех неотделимых улучшений, произведенных на Объекте с согласия Арендодателя, без компенсации затрат Арендатора на произведенные улучшения;

- в случае наличия реконструкции или иного переустройства Объекта, согласованного с Арендодателем и требующего внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости, Арендатор до возвращения Объекта обязан за свой счет обеспечить внесение необходимых изменений в данный реестр, а в случае невозможности внесения данных изменений - вернуть Объект в первоначальное состояние;

- передача в субаренду Объекта возможна только по согласованию с Арендодателем;

- при нарушении Арендатором сроков перечисления арендной платы Арендатор обязан выплатить Арендодателю за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3%, включая НДС, от просроченной суммы задолженности;

- досрочное расторжение договора по требованию Арендодателя возможно после направления Арендатору письменного уведомления о досрочном расторжении договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней в случаях, когда Арендатор:

• пользуется Объектом с существенным нарушением условий договора или назначения Объектом либо с неоднократными нарушениями условий договора или назначения Объекта;

• существенно ухудшает Объект;

• более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- в случае проведения несогласованной с Арендодателем перепланировки и не внесения изменений в документы технической инвентаризации в установленный договором срок, а также в случае отказа своими силами и за свой счет устранить результаты перепланировки и/или пере-устройства и оплатить штрафы, выставленные со стороны государственных органов за такую перепланировку/переустройство Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора, направив Арендатору уведомление о таком отказе не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона / участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный Претендентом, который сделал предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, возвращается такому Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания с победителем аукциона договора аренды объекта нежилого фонда.

Задаток, перечисленный победителем аукциона/участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов/участником торгов, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости (1),

- исполнительных производств (2),

- задолженности по кредитным обязательствам (3),

- принадлежности к экстремистской деятельности (4).

В случае уклонения (отказа) победителя торгов от заключения договора аренды Объекта в установленный срок или наличия предусмотренных оснований для отказа в заключении договора аренды с победителем торгов Организатор торгов направляет уведомление участнику Аукциона, сделавшему предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, с предложением в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления явиться к собственнику для подписания договора аренды по предложенной им в ходе проведения Аукциона постоянной составляющей месячной арендной платы.

Для заключения договора аренды победитель аукциона/участник торгов, сделавший предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, д. 1, тел. 8 (8452) 69-26-31 Козловский Александр Валерьевич.

Неявка победителя/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1. для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2. ни один из Участников не представил предложение по цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

1 Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

2 Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

3 Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

4 Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.