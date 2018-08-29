«Чайка», да не взлетела

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-29T16:27:10+03:00

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Злоключения владельцев квартир в доме по адресу: ул. Рабочая, 49 начались настолько давно, что о сути проблемы уже мало кто помнит, кроме них самих. Началась эта непростая история еще в 2001 году. Один из саратовских застройщиков положил глаз на участок земли, находящийся в районе пересечения улиц Рабочая и Чапаева. Центр города - место завидное. Правда, небольшая незадача: стояли на этом участке два небольших старых дома, 47-й и 49-й. Был создан ЖСК «Чайка-6». Перед освоением земли застройщик должен был жилье у собственников выкупить, обменять или договориться с людьми любыми другими законными способами.

С 47-м домом так и поступили. А 49-му не повезло. Почему-то договариваться строители не захотели. И выживать жильцов стали буквально рейдерскими методами. Сначала отрезали коммуникации. Люди, 11 семей, были вынуждены переселиться на съемные квартиры и к родственникам. Затем - пара пожаров. Скорее всего, неслучайных. А в один прекрасный день на участок приехал бульдозер и попросту снес строение. Процесс «переселения» был завершен.

Конечно, по этому поводу пошли суды, было заведено уголовное дело по факту незаконного уничтожения имущества. Но, забегая вперед, конкретными результатами для пострадавших жильцов снесенного дома расследование не обернулось. Несколько лет расследования, приостановка, очередное возбуждение…

ТИТАН ИЗ ДРЕВНИХ МИФОВ

Тем временем в строительство дома ЖСК «Чайка-6» вкладывались дольщики, высотка стремительно росла вверх. К сожалению, только на бумаге. К планируемым семи этажам в проекте добавили еще два, затем еще семь, а потом пририсовали целых девять. Получилась 25-этажная высотка. Но это в проекте. А на деле строители не ушли дальше котлована. И в таком состоянии площадка пребывала буквально до этого года.

Все это время собственники квартир в несуществующем уже много лет доме по Рабочей, 49 не оставляли попытки добиться правды. Обращения направлялись, пожалуй, во все возможные инстанции. Но воз оставался недвижим.

Удивительно, что в такой ситуации ЖСК «Чайка-6» просуществовал достаточно долго, банкротом кооператив признали только в 2015-м. За это время вложиться в строительство успели 65 дольщиков. Все они, разумеется, пополнили ряды обманутых.

На обломках «Чайки» появился ЖСК «Прометей». Его создали люди, чей дом так оригинально расселили на месте предполагаемого строительства. Название символичное в некотором роде. Правда, как рассказал один из вдохновителей ЖСК Сергей Ужовский, предполагалось, что «Прометей» принесет людям огонь. А вышло так, что «титану», как это и было в древнегреческих мифах, постоянно пытаются выклевать печень.

Завести на площадку своего подрядчика, с которым удалось бы договориться о выделении квартир потерявшим жилье людям, не получилось. Чтобы окупить проект (с учетом дольщиков, вложившихся в «Чайку-6») семиэтажки, запланированной изначально, не хватит. Увеличение этажности возможно только через общественные слушания. Как такая процедура проводится, рассказывать не будем, это отдельная тема. Да и в СМИ писали не раз. Но «организовать» нужный результат для «чужака» не больно-то хотят. Поэтому членам ЖСК «Прометей» непрозрачно намекнули, что заводить на стройку надо «проверенную компанию». Такой в конечном итоге оказалась «Шэлдом».

«ДОМ НА КОСТЯХ»

Стоит ли говорить, что результат публичных слушаний, на которых был решен вопрос об увеличении этажности дома, решен положительно. Обеспечить жильем обманутых дольщиков компания также обязалась. А вот на счет тех людей, чей дом попросту снесли, чтобы не мешал котловану, беспокоиться по-прежнему никто не желает. По словам бывших жильцов, проблемы только усугубились. «Шэлдом» от людей попросту открестился, хотя высотка, по сути, будет возводиться на месте до сих пор не расселенного, хоть и уже не существующего, дома. «Получается, что их многоэтажка будет стоять на костях», - считают саратовцы и не сильно при этом преувеличивают. За прошедшие годы некоторые граждане, признанные потерпевшими, уже умерли.

Но сдаваться саратовцы, которые 17 лет борются за свое право на жилье, не собираются. Впереди очередная серия судов. Причем ситуация у каждого своя. Например, семья Ужовских жила в муниципальном жилье. То есть их вопрос должна решить администрация Саратова. Муниципальных квартир в снесенном незаконно доме было две. Все остальные принадлежали жильцам на праве собственности. Когда банкротилась «Чайка», суд передал землю «Прометею», учитывая, что все обязательства исчезнувшего ЖСК перед третьими лицами исполнены. Но если люди все так же не получили квартиры, то, выходит, это не так. Поэтому попытаться оспорить решение о передаче земли в целом возможно. И если это получится, стройка «Шэлдома», а вместе с ней и надежды на решение вопроса с несколькими десятками дольщиков пойдут крахом. Более того, число обманутых людей, если «Шэлдом» при этом начнет продажу квартир в злополучной высотке, может даже увеличиться.

За этим забором находится котлован. Но когда-то стоял дом по адресу: Рабочая, 49Фото: Ольга Муравлёва

ТОЛЬКО БИЗНЕС

Позиция застройщика понятна. Лишние траты (тем более к незаконному сносу именно этого дома «Шэлдом» действительно отношения вроде как не имеет) компании не нужны. Пусть и не сверхбольшие. Генеральный директор «Шэлдома» Байтемир Шамхалов недавно прямо заявил, что каждый проект, в котором фирма участвует, должен приносить прибыль. Понятно, что чем эта самая прибыль больше, тем охотнее за реализацию начинаний возьмутся. Людям можно посочувствовать, но браться за решение их проблем… как говорится: «ничего личного, только бизнес».

Но если такой подход поставит под угрозу возможность строительства многоэтажного дома, который должен быть возведен в рамках начавшейся год назад кампании по решению проблем обманутых дольщиков? Мы все прекрасно знаем, по чьей инициативе ведется эта работа. Ситуацию держат на постоянном контроле. Если что-то пойдет не так, виновным от ответственности уйти не получится.

В целом же, на наш взгляд, на происходящее могут обратить внимание и в прокуратуре. Ведь при таком положении дел нарушаются права нескольких жителей Саратова, в числе которых несовершеннолетние дети.

- Одиннадцать лет уже снимаем жилье, - рассказал Сергей Ужовский. - Сейчас дочке семь. Узнала, что живем не в своей квартире, лет в пять. Для нее это было шоком, что у нас, оказывается, своего дома нет. А ведь, по большому счету, он должен быть, просто его отняли.

Кстати, семья Ужовских до сих пор прописана в несуществующей уже много лет квартире. И маленькая Эмилия опасается, что если их дома нет, она не сможет ходить в школу, в которую попала по месту жительства. Впрочем, девочка настроена оптимистично. Она верит в то, что свое жилье у семьи все же появится.

- Мне папа пообещал, - поделилась Эмилия «секретом» с корреспондентом «Комсомолки».

«КП - Саратов» надеется на благополучное завершение этой истории и будет следить за развитием событий.