АО «Российский аукционный дом» сообщает

22 Авг. 11:00 2018-08-23T13:08:27+03:00

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Торги 10 сентября 2018 года по лоту №1 отменены; назначены аукционы: по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк на 26 сентября 2018 года и на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, на 24 сентября 2018 года.

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 24 сентября 2018 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 23.08.2018 по 20.09.2018 до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20.09.2018.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 21.09.2018 до 17:00.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Нежилые помещения площадью 367,1 кв. м. , в т.ч.:

- второй этаж – 94 кв.м.: помещения №24-26, 29 и часть помещения № 22 площадью 72,8 кв.м.,

- третий этаж – 278,1 кв.м.: помещения №33-43, расположенные в нежилом здании, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь: 1 018,2 кв.м., инв. №15586, лит А, c кадастровым номером 64:47:040503:492, по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А».

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды –5 лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

98 749 рублей 90 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 98 749 рублей 90 копеек.

Шаг аукциона – 4 000 рублей.

Дополнительные условия:

Арендная плата состоит из постоянной и переменной арендной платы:

- ставка переменной арендной платы составляет 92 руб./кв.м. в месяц с учетом НДС (переменная арендная плата включает сумму расходов Арендодателя на эксплуатацию Объекта и мест общего пользования а также расходы по коммунальным услугам (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, тбо/кгм, уборка прилегающих территорий, техническое обслуживание и ремонт инженерных систем жизнеобеспечения);

- внутренняя уборка помещений осуществляется Арендатором самостоятельно;

- срок передачи Объекта по акту приёма-передачи не позднее 4 месяцев с момента подписания договора аренды.

- срок аренды – не менее 5-ти лет;

- цели пользования Объектом по договору аренды: офисная деятельность;

- досрочное расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке по требованию любой из сторон договора возможно при условии письменного уведомления другой стороны договора не менее чем за 6 (шесть) месяцев до даты расторжения договора;

- индексация арендной платы в одностороннем порядке – на основании уведомления Арендатора Арендодателем – осуществляется один раз в год, начиная со 2-го года аренды, в размере не ниже индекса потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемом на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по Саратовской области;

- обеспечительный платеж по договору аренды составляет сумму, равную арендной плате за 1 (один) месяц;

- обязанность Арендатора не производить неотделимые улучшения на Объекте без предварительного письменного согласия Арендодателя;

- по окончании срока действия договора Арендатор возвращает Объект в первоначальном виде с учетом нормального износа и всех неотделимых улучшений, произведенных на Объекте с согласия Арендодателя, без компенсации затрат Арендатора на произведенные улучшения;

- в случае наличия реконструкции или иного переустройства Объекта, согласованного с Арендодателем и требующего внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости, Арендатор до возвращения Объекта обязан за свой счет обеспечить внесение необходимых изменений в данный реестр, а в случае невозможности внесения данных изменений - вернуть Объект в первоначальное состояние;

- передача в субаренду Объекта возможна только по согласованию с Арендодателем;

- при нарушении Арендатором сроков перечисления арендной платы Арендатор обязан выплатить Арендодателю за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3%, включая НДС, от просроченной суммы задолженности;

- досрочное расторжение договора по требованию Арендодателя возможно после направления Арендатору письменного уведомления о досрочном расторжении договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней в случаях, когда Арендатор:

• пользуется Объектом с существенным нарушением условий договора или назначения Объектом либо с неоднократными нарушениями условий договора или назначения Объекта;

• существенно ухудшает Объект;

• более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- в случае проведения несогласованной с Арендодателем перепланировки и не внесения изменений в документы технической инвентаризации в установленный договором срок, а также в случае отказа своими силами и за свой счет устранить результаты перепланировки и/или пере-устройства и оплатить штрафы, выставленные со стороны государственных органов за такую перепланировку/переустройство Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора, направив Арендатору уведомление о таком отказе не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона / участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный Претендентом, который сделал предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, возвращается такому Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания с победителем аукциона договора аренды объекта нежилого фонда.

Задаток, перечисленный победителем аукциона/участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов/участником торгов, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости[1],

- исполнительных производств[2],

- задолженности по кредитным обязательствам[3],

- принадлежности к экстремистской деятельности[4].

В случае уклонения (отказа) победителя торгов от заключения договора аренды Объекта в установленный срок или наличия предусмотренных оснований для отказа в заключении договора аренды с победителем торгов Организатор торгов направляет уведомление участнику Аукциона, сделавшему предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы, с предложением в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления явиться к собственнику для подписания договора аренды по предложенной им в ходе проведения Аукциона постоянной составляющей месячной арендной платы.

Для заключения договора аренды победитель аукциона/участник торгов, сделавший предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д. 1/7, тел. +7 987 383 1891 Козловский Александр Валерьевич.

Неявка победителя/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона/участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1. для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2. ни один из Участников не представил предложение по цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 432-п от 21.08.2018г., сообщает об отмене аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 10.09.2018г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь: 1 018,2 кв.м., инв. №15586, лит А, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», c кадастровым номером 64:47:040503:492;

Объект 2: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 478 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:67;

Объект 3: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 367 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:68

Начальная цена Лота №1 – 11 760 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 373 600 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 218 400 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 168 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 8 820 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 8 530 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 163 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 126 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 882 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 294 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 588 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №29/2017 от 30.06.2017 г., заключенного с ООО «ЦПКД «Маяк»», общая площадь помещений 86,1 кв. м., расположенных на 3 этаже Объекта 1, с условием автоматической пролонгации;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды части нежилых помещений Объекта 1 и части земельного участка Объекта 3 для банковской деятельности на следующих условиях:

- Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Лота 1;

- Стороны обязуются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Предварительного договора аренды заключить основной договор аренды (далее – Основной договор);

- в течение первых 3-х календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды будут являться нежилые помещения площадью 591,2 кв.м., (далее – Помещения), состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-23, 30-32, общей площадью 237,9 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, комнаты №№35,38 площадью 106,3 кв.м., расположенные на третьем этаже Объекта 1;

- площадь аренды части земельного участка для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения составит 137 944 (сто тридцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) рублей 70 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- арендная плата за 1 кв. м. части земельного участка составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- по истечении первых трех месяцев аренды, площадь аренды помещений составит не более 412,1 кв.м., состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-21, часть комнаты 22 площадью 70 кв. м. (общей площадью 143 кв. м.), 23, 30-32, общей площадью 165,1 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, ставка аренды 233 (двести тридцать три) рубля 33 копейки за 1 кв.м. в месяц, в т.ч. НДС 18%.

- площадь аренды части земельного участка для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения составит 96 155 (девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 29 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- арендная плата за 1 кв. м. части земельного участка составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- Срок аренды – 10 (десять) лет;

- Постоянная часть арендной платы за помещения на первом и втором этажах включает в себя платежи за пользование Помещениями и соответствующей частью Объекта 3 пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещений, очистку кровли Объекта 1, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, тепло-снабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений). В случае перехода Арендодателя на упрощенную систему налогообложения размер постоянной части арендной платы изменению не подлежит;

- Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией;

- Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется по прибору учета газа пропорционально отапливаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы на внутреннюю уборку Помещений, уборку прилегающей к Помещениям территории, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- индексация постоянной арендной платы по соглашению сторон – не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (Пять) %;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в г. Ртищево размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы представляет собой расходы Арендатора на теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- Расходы по энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению Помещений определяются на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями;

- Расходы по теплоснабжению определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории, внутренней уборке Помещений Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованных Помещений, неотделимых без вреда для Помещений, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- в целях государственной регистрации Договора Арендодатель в течение 45 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием части здания, на которую распространяются ограничения и обременения по Договору;

- Площадь аренды может быть изменена в одностороннем внесудебном порядке по требованию Арендатора при условии письменного уведомления Арендодателя не позднее, чем за 1 (один) месяц, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Право собственности Арендодателя на Помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

- Помещения имеют назначение «нежилое»;

- Арендодатель имеет законную возможность передачи Помещений во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

- Отсутствие прав третьих лиц на Помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное соответствующим документом;

- Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

- Право собственности Арендодателя на Земельный участок, на котором расположено Здание/Помещения, зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

- Направление Арендатору документов, указанных в данном пункте (в том числе: выписки из ЕГРН на Здание/Помещения/Земельный участок, Технического плана/Технического паспорта на Здание/Помещения);

- Арендатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Предварительный Договор/отказаться от исполнения, а также отказаться от заключения Основного договора в случае невыполнения Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-200/1018 от 12.04.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 26 сентября 2018г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 23 августа 2018 года по 24 сентября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 25 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 26 сентября 2018 г. с 12:30 до 12:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 26 сентября 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь: 1 018,2 кв.м., инв. №15586, лит А, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», c кадастровым номером 64:47:040503:492;

Объект 2: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 478 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:67;

Объект 3: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 367 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:68

Начальная цена Лота №1 – 11 760 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 373 600 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 218 400 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 168 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 8 820 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 8 530 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 163 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 126 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 882 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 294 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 588 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 412,1 кв. м, расположенного на 1 и 2 этажах Здания и части земельного участка для банковской деятельности, площадью 52 кв.м. на следующих условиях:

- Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Здания;

- Стороны обязуются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Предварительного договора аренды заключить основной договор аренды (далее – Основной договор):

- в течение первых 3-х календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды будут являться нежилые помещения площадью 591,2 кв.м., (далее – Помещения), состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-23, 30-32, общей площадью 237,9 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, комнаты №№35,38 площадью 106,3 кв.м., расположенные на третьем этаже Объекта 1;

- площадь аренды части Земельного участка для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения составит 137 944 (сто тридцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) рублей 70 копеек, с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- арендная плата за 1 кв. м. части земельного участка составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- по истечении первых трех месяцев аренды, площадь аренды помещений составит не более 412,1 кв.м., состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-21, часть комнаты 22 площадью 70 кв. м. (общей площадью 143 кв. м.), 23, 30-32, общей площадью 165,1 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, ставка аренды 233 (двести тридцать три) рубля 33 копейки, в т.ч. НДС 18%;

- площадь аренды части Земельного участка для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения составит 96 155 (девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 29 копеек, с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- арендная плата за 1 кв. м. части земельного участка составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- Срок аренды – 10 (десять) лет;

- Постоянная часть арендной платы за помещения на первом и втором этажах включает в себя платежи за пользование Помещениями и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещений, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений). В случае перехода Арендодателя на упрощенную систему налогообложения размер постоянной части арендной платы изменению не подлежит;

- Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией;

- Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется по прибору учета газа пропорционально отапливаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы на внутреннюю уборку Помещений, уборку прилегающей к Помещениям территории, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- индексация постоянной арендной платы по соглашению сторон – не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (Пять) %;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в г. Ртищево размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы представляет собой расходы Арендатора на теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- Расходы по энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению Помещений определяются на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями;

- Расходы по теплоснабжению определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории, внутренней уборке Помещений Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованных Помещений, неотделимых без вреда для Помещений, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- в целях государственной регистрации Договора Арендодатель в течение 45 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием части здания, на которую распространяются ограничения и обременения по Договору;

- Площадь аренды может быть изменена в одностороннем внесудебном порядке по требованию Арендатора при условии письменного уведомления Арендодателя не позднее, чем за 1 (один) месяц, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Право собственности Арендодателя на Помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами.

- Помещения имеют назначение «нежилое»;

- Арендодатель имеет законную возможность передачи Помещений во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

- Отсутствие прав третьих лиц на Помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное соответствующим документом;

- Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

- Право собственности Арендодателя на Земельный участок, на котором расположено Здание/Помещения, зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

- Направление Арендатору документов, указанных в данном пункте (в том числе: выписки из ЕГРН на Здание/Помещения/Земельный участок, Технического плана/Технического паспорта на Здание/Помещения);

- Арендатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Предварительный Договор/отказаться от исполнения, а также отказаться от заключения Основного договора в случае невыполнения Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение 1 (Одного) рабочего дня после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем (единственным участником) аукциона производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по начальной цене Объектов.

Не позднее 1 (Одного) рабочего днея с даты оплаты цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю (единственному участнику) по акту приема-передачи.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru

[1] Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[4] Если победителем торгов/ участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру постоянной составляющей месячной арендной платы/единственным участником торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.