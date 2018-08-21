2018-08-21T13:33:40+03:00
Общество

В Энгельсе зажигательно прошел Фестиваль русской окрошки

Для тех, кто хочет вспомнить, как это было, рассказываем подробности
Ольга Муравлёва
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Участники и жюри Фестиваля русской окрошкиУчастники и жюри Фестиваля русской окрошкиФото: Ольга Муравлёва
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В минувший выходной, 19 августа, на базе отдыха «Островок» в Энгельсе прошел Фестиваль русской окрошки, организованный радио «Комсомольская правда — Саратов 90,6 FM».

В мероприятии приняли участие четыре команды по четыре человека в каждой и около 300 дегустаторов-любителей, просто приехавших отдохнуть в чудесное место. Без официального жюри на празднике тоже не обошлось. Председателем комиссии по оценке летнего блюда стала депутат Государственной думы Татьяна Касаева. Рядом с ней трапезу за главным столом разделили глава Энгельсского политехникума Василий Лепехин, директор торгового дома группы компаний «Дымок» Дмитрий Сабельников, замглавы администрации Заводского района по социальной сфере Александр Блатман и председатель Совета женщин Энгельсского района Елена Шевчук.

Татьяна Касаева заметила, что она не первый год на фестивале и каждый раз здесь очень вкусно. Депутат пожелала участникам удачи.

- Ни пуха, ни пера конкурсантам, — дала старт фестивалю Касаева.

В приготовлении несложного блюда все команды решили удивить гостей и жюри. Так, педагоги из Энгельсского политехникума сделали выбор в пользу трех видов освежающего супа, один из них был с воблой. Ребята из «Софит-Экспо» решили приготовить тоже три блюда, обозначив их красивыми названиями, например, «Крестьянская», «Бурлаки на Волге» и «Светская». Участники из фитнес-студии FlyFit заявили, что их окрошка будет не только вкусной, а еще и полезной, без лишних калорий. Молодые «поварята» с базы отдыха «Островок» решили сделать блюдо под названием «свекрошка» — это окрошка со свеклой на минеральной воде.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Мясную продукцию для конкурсантов предоставила компания «Дымок». Она также сделала дегустацию для всех желающих, где люди попробовали не только традиционные сорта колбасных изделий, но и горячие колбаски-гриль и купаты.

Дети тоже не остались в стороне и собирали для близких композиции вместе с цветочной мастерской Татьяны Юрзановой. Многие маленькие творцы подарили свои труды мамам, кто-то решил преподнести корзинки учительнице и бабушке. Все участники мастер-класса получили от Татьяны Юрзановой для своих родителей скидочные визитки на продукцию цветочной мастерской. Одной из участниц фестиваля, Полине Мысляковой в тот день исполнилось три года, она получила в подарок композицию из рук хозяйки цветочной мастерской, а также сертификат на сдвоенное занятие с мамой от FlyFit.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Чтобы атмосфера на празднике была пропитана весельем, для гостей и участников играл ВИА «Ковер-паровоз». Их задорные ритмы и вокал пробуждали в конкурсантах азарт к готовке, а у посетителей поднимали настроение. Соревновательную нотку для аудитории привнес конкурс селфи. Любой желающий мог выложить фото с фестиваля в Instagram и отметить на нем хештеги от партнеров мероприятия, например, #Дымок, #FlyFit или #ЦветыЮрзанова. Тот, кто за определенное время соберет больше всего лайков на публикации — получит призы.

Наконец, когда окрошка была готова, жюри и посетители отведали блюдо от каждой команды. В результате проигравших не оказалось, все виды супа понравились комиссии и гостям, около всех столов собрались очереди желающих попробовать сытную летнюю окрошку.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

- У нас не будет одного победителя. Мы придумали множество номинаций, — объявила председатель жюри, депутат Государственной думы Татьяна Касаева.

Так, «Самой замечательной» была признана окрошка команды фитнес-студии FlyFit.

Энгельсский политехникум завоевал победу в номинации «Гордость Поволжья».

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Участники из базы отдыха «Островок» приготовили «Самую гостеприимную» окрошку.

«Самым зажигательным» жюри признало блюдо команды выставочного центра «Софит-Экспо».

Призы участникам и комиссии вручили также партнеры — компания «Дымок» и фитнес-студия FlyFit.

К тому же на фестиваль окрошки в социальных сетях отреагировали наши знаменитые земляки. Так, специально для праздника музыкант Василий Уриевский прислал организаторам четверостишие:

Редиска, сосиска, яйцо и картошка,

Если всё в наличии у вас,

То в жаркое лето спасет вас окрошка

И не забудьте про квас.

Конкурсанты и жюри надеются на то, что следующим летом они снова соберутся вместе, чтобы приготовить и отведать окрошки, и просто отлично провести время на базе отдыха «Островок».

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