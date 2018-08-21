В Энгельсе зажигательно прошел Фестиваль русской окрошки

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-21T13:33:40+03:00

Для тех, кто хочет вспомнить, как это было, рассказываем подробности

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В минувший выходной, 19 августа, на базе отдыха «Островок» в Энгельсе прошел Фестиваль русской окрошки, организованный радио «Комсомольская правда — Саратов 90,6 FM».

В мероприятии приняли участие четыре команды по четыре человека в каждой и около 300 дегустаторов-любителей, просто приехавших отдохнуть в чудесное место. Без официального жюри на празднике тоже не обошлось. Председателем комиссии по оценке летнего блюда стала депутат Государственной думы Татьяна Касаева. Рядом с ней трапезу за главным столом разделили глава Энгельсского политехникума Василий Лепехин, директор торгового дома группы компаний «Дымок» Дмитрий Сабельников, замглавы администрации Заводского района по социальной сфере Александр Блатман и председатель Совета женщин Энгельсского района Елена Шевчук.

Татьяна Касаева заметила, что она не первый год на фестивале и каждый раз здесь очень вкусно. Депутат пожелала участникам удачи.

- Ни пуха, ни пера конкурсантам, — дала старт фестивалю Касаева.

В приготовлении несложного блюда все команды решили удивить гостей и жюри. Так, педагоги из Энгельсского политехникума сделали выбор в пользу трех видов освежающего супа, один из них был с воблой. Ребята из «Софит-Экспо» решили приготовить тоже три блюда, обозначив их красивыми названиями, например, «Крестьянская», «Бурлаки на Волге» и «Светская». Участники из фитнес-студии FlyFit заявили, что их окрошка будет не только вкусной, а еще и полезной, без лишних калорий. Молодые «поварята» с базы отдыха «Островок» решили сделать блюдо под названием «свекрошка» — это окрошка со свеклой на минеральной воде.

Мясную продукцию для конкурсантов предоставила компания «Дымок». Она также сделала дегустацию для всех желающих, где люди попробовали не только традиционные сорта колбасных изделий, но и горячие колбаски-гриль и купаты.

Дети тоже не остались в стороне и собирали для близких композиции вместе с цветочной мастерской Татьяны Юрзановой. Многие маленькие творцы подарили свои труды мамам, кто-то решил преподнести корзинки учительнице и бабушке. Все участники мастер-класса получили от Татьяны Юрзановой для своих родителей скидочные визитки на продукцию цветочной мастерской. Одной из участниц фестиваля, Полине Мысляковой в тот день исполнилось три года, она получила в подарок композицию из рук хозяйки цветочной мастерской, а также сертификат на сдвоенное занятие с мамой от FlyFit.

Чтобы атмосфера на празднике была пропитана весельем, для гостей и участников играл ВИА «Ковер-паровоз». Их задорные ритмы и вокал пробуждали в конкурсантах азарт к готовке, а у посетителей поднимали настроение. Соревновательную нотку для аудитории привнес конкурс селфи. Любой желающий мог выложить фото с фестиваля в Instagram и отметить на нем хештеги от партнеров мероприятия, например, #Дымок, #FlyFit или #ЦветыЮрзанова. Тот, кто за определенное время соберет больше всего лайков на публикации — получит призы.

Наконец, когда окрошка была готова, жюри и посетители отведали блюдо от каждой команды. В результате проигравших не оказалось, все виды супа понравились комиссии и гостям, около всех столов собрались очереди желающих попробовать сытную летнюю окрошку.

- У нас не будет одного победителя. Мы придумали множество номинаций, — объявила председатель жюри, депутат Государственной думы Татьяна Касаева.

Так, «Самой замечательной» была признана окрошка команды фитнес-студии FlyFit.

Энгельсский политехникум завоевал победу в номинации «Гордость Поволжья».

Участники из базы отдыха «Островок» приготовили «Самую гостеприимную» окрошку.

«Самым зажигательным» жюри признало блюдо команды выставочного центра «Софит-Экспо».

Призы участникам и комиссии вручили также партнеры — компания «Дымок» и фитнес-студия FlyFit.

К тому же на фестиваль окрошки в социальных сетях отреагировали наши знаменитые земляки. Так, специально для праздника музыкант Василий Уриевский прислал организаторам четверостишие:

Редиска, сосиска, яйцо и картошка,

Если всё в наличии у вас,

То в жаркое лето спасет вас окрошка

И не забудьте про квас.

Конкурсанты и жюри надеются на то, что следующим летом они снова соберутся вместе, чтобы приготовить и отведать окрошки, и просто отлично провести время на базе отдыха «Островок».