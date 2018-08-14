Вячеслав Володин раскритиковал строителей за низкие темпы работ

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-14T12:51:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной Думы посетил регион в рамках рабочей поездки.

Спикер Госдумы находится в отпуске, несколько дней которого он провел в своем избирательном округе - Саратовской области. В ходе визита он встретился с жителями, посетил строительные площадки, обсудил реализацию проектов, стартовавших по его инициативе. Корреспонденты «КП-Саратов» сопровождали политика в этой поездке.

Вячеслав Володин на каждом объекте общался с местными жителямиФото: Антон Угольков

Новые школы. Успеть в срок

Рабочая поездка Вячеслава Володина в Саратов началась с поселка Елшанка Ленинского района. Здесь он ознакомился с ходом реконструкции гимназии № 89. Возле школы строится новый корпус. За счет него в образовательном учреждении появятся дополнительно 400 ученических мест, гардероб, а также современные актовый зал на 450 мест и столовая на 300 мест. Благодаря этому гимназия перейдет на обучение в одну смену.

Строительство началось весной этого года и должно завершиться в конце 2018-го. В настоящее время ведется обустройство фундамента пристройки. Вячеслав Володин отметил, что строители не укладываются в график.

- Строители и подрядчик должны работать более оперативно. Настораживает, что не закончены даже земляные работы. Конечно, пока делать выводы рано. Приедем через 2-3 месяца и посмотрим. Есть риски, что до конца года не успеют сдать школу. Темпы низкие. Но если ускориться, то отставание нагнать можно, - отметил Вячеслав Володин.

Схожая ситуация сложилась и на нескольких других объектах. Например, на школу в 7-м микрорайоне поселка Солнечный-2 в текущем году при поддержке Вячеслава Володина из федерального бюджета выделено 787 млн рублей. Строительство началось в марте этого года. К настоящему времени завершено возведение трехэтажного ученического корпуса, оштукатурены внутренние стены на первом этаже. Ведутся электромонтажные работы. На треть завершена кирпичная кладка четырехэтажного ученического корпуса. Председатель Госдумы отметил, что по темпам строительства очевидно, что построить школу до конца года подрядчик не успеет.

Школа в 7-м микрорайоне Солнечного-2Фото: Антон Угольков

- Если строительство не завершится в этом году, регион потеряет деньги, а дети останутся без школы. Это недопустимо! - заявил Вячеслав Володин и рекомендовал представителю подрядчика увеличить количество рабочих как минимум втрое - сейчас на объекте трудятся около 50 человек. Губернатор Валерий Радаев, который сопровождал спикера в ходе поездки, сказал, что возьмет ход работ на личный контроль и в ближайшее время проведет планерку на строительной площадке. Вячеслав Володин пообещал в сентябре еще раз приехать на площадку, чтобы проверить ход строительства.

Тот же подрядчик работает и на стройплощадке в Энгельсе - здесь идет реконструкция здания Музыкально-эстетического лицея имени А. Шнитке. У образовательного учреждения также появится новая пристройка. В результате число ученических мест будет увеличено с 300 до 450, что позволит перей-

ти на занятия в одну смену. Здесь Вячеслав Володин в очередной раз отметил отставание от графика.

Валерий Радаев напомнил подрядчику, что работы финансируются за счет федерального бюджета, поэтому срывы сроков недопустимы.

Лицей имени А.ШниткеФото: Антон Угольков

- Мы должны понимать, что такое федеральные деньги. Один раз не выполнишь обязательства - поддержку больше не получишь. Задача поставлена жестко и однозначно, - заявил глава региона.

Председатель Госдумы отметил особую значимость проекта для жителей Энгельса, которые будут рады привести своих детей в обновленное здание школы. Ведь музыкально-эстетический лицей - единственный в своем роде, потому что здесь наравне с базовым образованием дают знания и в области искусства. Поэтому за соблюдением сроков строительства - пристальный контроль.

- Где 170 строителей, о которых вы говорили? - спросил Вячеслав Володин у представителя застройщика. - У вас здесь больше рабочих, чем на школе в Саратове, в Солнечном-2, потому что федеральное финансирование. Но и тут отставание. Мы сейчас пытаемся спасти вас от банкротства, а область - от позора, если средства уйдут обратно из региона. Мы больше не сможем войти в федеральные программы.

Также спикер Госдумы обратил внимание на то, что федеральная и областная власти сделали все для того, чтобы строительство началось, и теперь дело за строителями. А районная власть должна их подгонять и контролировать. Глава района Александр Стрелюхин заверил, что работы будут ускорены.

Образование будущего - предуниверсарий

Совсем другая ситуация сложилась на строительной площадке, где на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского строится предуниверсарий. Возведение учреждения идет в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. Планируется, что в предуниверсарии будут учиться в 8-11-х классах одаренные дети из неполных или малообеспеченных семей, а также дети-сироты. Их подготовка будет проходить по четырем направлениям, наиболее востребованным сегодня: программирование, искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии. Заниматься с детьми будут преподаватели ведущих вузов области - СГУ, СГТУ, СГМУ и СГАУ.

- Это уникальная школа, единственный подобный объект в Саратовской области - для одаренных детей из неполных, малообеспеченных семей, из отдаленных районов области. Нужно изучить опыт подобных передовых школ в других регионах, чтобы внедрить в предуниверсарии лучшие российские практики. Нужно подобрать хорошие кадры для новой школы, чтобы они съездили в Москву и другие города, узнали, как работают их коллеги. Это будет особое учебное учреждение, и нужно, чтобы это понимали люди, которые придут сюда работать, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил высокие темпы и хорошее качество строительства.

- Здесь работает больше людей, чем на школе в Солнечном. А сам объект меньше, и завершение строительства в этом году не планируем. Вот что значит правильная организация, - сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы предложил внести корректировки в проект школы, чтобы предусмотреть для учеников дополнительные современные лаборатории.

«Социалка» для «Звезды»

Проблема жителей микрорайона «Звезда» Кировского района Саратова уже освещалась в «Комсомольской правде» - в настоящее время территория активно застраивается, а объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады) находятся достаточно далеко и уже не справляются с нагрузкой.

В ходе визита Вячеслав Володин пообщался с жителями «Звезды». Глава Саратова Михаил Исаев, который также присутствовал на встрече, рассказал, что на сегодняшний день в микрорайоне проживает порядка 200 дошкольников, которые посещают пять детсадов, и более 350 школьников - они обучаются в трех ближайших школах. По словам главы города, в перспективе, с учетом дальнейшей застройки поселка, к 2019-2021 годам число дошкольников здесь увеличится до 400, детей школьного возраста - до 500-600 человек.

Вячеслав Володин констатировал, что свои школа и детский сад в микрорайоне нужны, а при их проектировании необходимо просчитать перспективу на годы вперед, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Правда, предварительно надо будет решить ряд других задач.

- На первом этапе необходимо проработать вопрос с землей. Мы исходим из того, что земли принадлежат Министерству обороны. Когда вопрос будет закрыт, начнем строить школу. Что касается садика, также нужно посмотреть и просчитать с перспективой, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Жители микрорайона с энтузиазмом восприняли слова председателя Госдумы.

- У меня старшая дочь перешла во второй класс, сын в следующем году пойдет в первый, младшей дочери скоро исполнится годик. Поэтому и школа, и детский сад для моей семьи важны. Мы бились за то, чтобы их построили, несколько лет. Теперь, когда к решению проблемы подключился Вячеслав Володин, есть уверенность, что у нас все появится в ближайшее время, мы на это надеемся, - поделился житель «Звезды» Рустам Алиев.