2018-08-14T10:00:10+03:00
Общество

«Комсомольская правда — Саратов» приглашает обсудить «Хлебную пристань»

Пресс-конференция по фестивалю в Марксе пройдет 14 августа
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Фестиваль Хлебная пристань-2018 в Марксе.Волонтерские отряды посетят Калмыкию, Астраханскую обл., Волгоградскую обл., Самарскую обл., Ульяновскую обл., Чувашию и Татарстан. С 13 по 16 августа Проект реализуется на территории Саратовской области. Программа мероприятий предусматривает посещение исторической переправы на Шёлковом пути Увекское городище , экскурсии по городу Саратову, а также Саратовской области с посещением музеев, встреча с молодежными общественными организациями и объединениями области, а также экологические акции по благоустройству региона. От Саратовской области в состав команды волонтеров Проекта вошли 5 волонтеров из г. Энгельса Саратовской области.

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В «Комсомольской правде — Саратов» состоится пресс-конференция, посвященная организации фестиваля «Хлебная пристань-2018».

Фестиваль пройдет в Марксе 18 авгстуа и приурочен к важному историческому событию — спасению Поволжья от голода 1921 года.

В пресс-конференции ожидается участие:

- Председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской;

- Главы Марксовского района Дмитрия Романова;

- Заведующей Марксовским краеведческим музеем-филиалом ГУК «Саратовский областной музей краеведения» Ирины Аврамиди;

- Владельца компании «Лисер» Сергея Липатова.

Начало мероприятия в 14: по адресу: улица Чернышевского, 153, угол Радищева, офис 217 второй этаж.

Вопросы и комментарии можно прислать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

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