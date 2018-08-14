«Комсомольская правда — Саратов» приглашает обсудить «Хлебную пристань»
Фестиваль Хлебная пристань-2018 в Марксе.Волонтерские отряды посетят Калмыкию, Астраханскую обл., Волгоградскую обл., Самарскую обл., Ульяновскую обл., Чувашию и Татарстан. С 13 по 16 августа Проект реализуется на территории Саратовской области. Программа мероприятий предусматривает посещение исторической переправы на Шёлковом пути Увекское городище , экскурсии по городу Саратову, а также Саратовской области с посещением музеев, встреча с молодежными общественными организациями и объединениями области, а также экологические акции по благоустройству региона. От Саратовской области в состав команды волонтеров Проекта вошли 5 волонтеров из г. Энгельса Саратовской области.
В «Комсомольской правде — Саратов» состоится пресс-конференция, посвященная организации фестиваля «Хлебная пристань-2018».
Фестиваль пройдет в Марксе 18 авгстуа и приурочен к важному историческому событию — спасению Поволжья от голода 1921 года.
В пресс-конференции ожидается участие:
- Председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской;
- Главы Марксовского района Дмитрия Романова;
- Заведующей Марксовским краеведческим музеем-филиалом ГУК «Саратовский областной музей краеведения» Ирины Аврамиди;
- Владельца компании «Лисер» Сергея Липатова.
Начало мероприятия в 14: по адресу: улица Чернышевского, 153, угол Радищева, офис 217 второй этаж.
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