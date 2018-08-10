СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-10T16:49:53+03:00

Торги по объектам ПАО Сбер­банк:назначены на 10 сент­ября 2018 года; тор­ги, назначенные на 24 августа 2018 года по лоту №1 отменены

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 399-п от 10.08.2018г., сообщает об отмене аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 24.08.2018г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь: 1 018,2 кв.м., инв. №15586, лит А, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», c кадастровым номером 64:47:040503:492;

Объект 2: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 478 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:67;

Объект 3: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 367 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:68

Начальная цена Лота №1 – 11 760 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 373 600 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 218 400 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 168 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 8 820 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 8 530 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 163 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 126 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 882 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 294 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 588 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №29/2017 от 30.06.2017 г., заключенного с ООО «ЦПКД «Маяк»», общая площадь помещений 86,1 кв. м., расположенных на 3 этаже Объекта 1, с условием автоматической пролонгации;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах Здания, для размещения дополнительного офиса и других служб банка Саратовского отделения №8622 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

- Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Здания.

- Стороны обязуются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Предварительного договора аренды заключить основной договор аренды (далее – Основной договор):

- в течение первых 3-х календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды будут являться нежилые помещения площадью 591,2 кв.м., (далее – Помещения), состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-23, 30-32, общей площадью 237,9 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, комнаты №№35,38 площадью 106,3 кв.м. расположенные на третьем этаже Объекта 1, итого за все помещения в месяц постоянная часть арендной платы составит 96 155 ( девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять ) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18%;

- по истечении первых трех месяцев аренды, площадь аренды помещений составит не более 412,1 кв.м., состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-21, часть комнаты 22 площадью 70 кв. м. (общей площадью 143 кв. м.), 23, 30-32, общей площадью 165,1 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, ставка аренды 233 ( двести тридцать три) рубля 33 копейки, в т.ч. НДС 18%, итого за часть здания в месяц постоянная часть арендной платы составит 96 155 ( девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять ) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18%,

- Срок аренды – 10 (десять) лет;

- Постоянная часть обратной арендной платы за помещения на первом и втором этажах включает в себя платежи за пользование Помещениями и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещений, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений). В случае перехода Арендодателя на упрощенную систему налогообложения размер постоянной части арендной платы изменению не подлежит;

- Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией;

- Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы на внутреннюю уборку Помещений, уборку прилегающей к Помещениям территории, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- Постоянная часть арендной платы по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной части арендной платы;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в г. Красноармейск размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы представляет собой расходы Арендатора на теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- Расходы по энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению Помещений определяются на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями;

- Расходы по теплоснабжению определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории, внутренней уборке Помещений Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованных Помещений, неотделимых без вреда для Помещений, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- в целях государственной регистрации Договора Арендодатель в течение 45 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием части здания, на которую распространяются ограничения и обременения по Договору;

- Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

Право собственности Арендодателя на Помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

Помещения имеют назначение «нежилое»;

Арендодатель имеет законную возможность передачи Помещений во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

Отсутствие прав третьих лиц на Помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное соответствующим документом;

Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

Право собственности Арендодателя на Земельный участок, на котором расположено Здание/Помещения, зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

Направление Арендатору документов, указанных в данном пункте (в том числе: выписки из ЕГРН на Здание/Помещения/Земельный участок, Технического плана/Технического паспорта на Здание/Помещения);

Арендатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Предварительный Договор/отказаться от исполнения, а также отказаться от заключения Основного договора в случае невыполнения Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-200/1018 от 12.04.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 10 сентября 2018г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 10 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 06 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 07 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 10 сентября 2018 г. с 12:30 до 12:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 10 сентября 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь: 1 018,2 кв.м., инв. №15586, лит А, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», c кадастровым номером 64:47:040503:492;

Объект 2: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 478 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:67;

Объект 3: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 367 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:68

Начальная цена Лота №1 – 11 760 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 373 600 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 218 400 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 168 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 8 820 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 8 530 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 163 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 126 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 882 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 294 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 588 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №29/2017 от 30.06.2017 г., заключенного с ООО «ЦПКД «Маяк»», общая площадь помещений 86,1 кв. м., расположенных на 3 этаже Объекта 1, с условием автоматической пролонгации;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды части нежилых помещений Объекта 1 и части земельного участка Объекта 3 для банковской деятельности на следующих условиях:

- Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Лота 1;

- Стороны обязуются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Предварительного договора аренды заключить основной договор аренды (далее – Основной договор);

- в течение первых 3-х календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды будут являться нежилые помещения площадью 591,2 кв.м., (далее – Помещения), состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-23, 30-32, общей площадью 237,9 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, комнаты №№35,38 площадью 106,3 кв.м., расположенные на третьем этаже Объекта 1;

- площадь аренды части земельного участка для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения составит 137 944 (сто тридцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) рублей 70 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- арендная плата за 1 кв. м. части земельного участка составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- по истечении первых трех месяцев аренды, площадь аренды помещений составит не более 412,1 кв.м., состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-21, часть комнаты 22 площадью 70 кв. м. (общей площадью 143 кв. м.), 23, 30-32, общей площадью 165,1 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, ставка аренды 233 (двести тридцать три) рубля 33 копейки, в т.ч. НДС 18%.

- площадь аренды части земельного участка для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Помещения составит 96 155 (девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 29 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- арендная плата за 1 кв. м. части земельного участка составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя;

- Срок аренды – 10 (десять) лет;

- Постоянная часть арендной платы за помещения на первом и втором этажах включает в себя платежи за пользование Помещениями и соответствующей частью Объекта 3 пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещений, очистку кровли Объекта 1, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, тепло-снабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений). В случае перехода Арендодателя на упрощенную систему налогообложения размер постоянной части арендной платы изменению не подлежит;

- Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией;

- Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется по прибору учета газа пропорционально отапливаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы на внутреннюю уборку Помещений, уборку прилегающей к Помещениям территории, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- индексация постоянной арендной платы по соглашению сторон – не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (Пять) %;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в г. Ртищево размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы представляет собой расходы Арендатора на теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- Расходы по энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению Помещений определяются на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями.;

- Расходы по теплоснабжению определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатор;.

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории, внутренней уборке Помещений Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованных Помещений, неотделимых без вреда для Помещений, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- в целях государственной регистрации Договора Арендодатель в течение 45 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием части здания, на которую распространяются ограничения и обременения по Договору.;- Площадь аренды может быть изменена в одностороннем внесудебном порядке по требованию Арендатора при условии письменного уведомления Арендодателя не позднее, чем за 1 (один) месяц, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Право собственности Арендодателя на Помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

- Помещения имеют назначение «нежилое»;

- Арендодатель имеет законную возможность передачи Помещений во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

- Отсутствие прав третьих лиц на Помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное соответствующим документом;

- Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

- Право собственности Арендодателя на Земельный участок, на котором расположено Зда-ние/Помещения, зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

- Направление Арендатору документов, указанных в данном пункте (в том числе: выписки из ЕГРН на Здание/Помещения/Земельный участок, Технического плана/Технического паспорта на Здание/Помещения);

- Арендатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Предварительный Договор/отказаться от исполнения, а также отказаться от заключения Основного договора в случае невыполнения Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД);

паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей - физических лиц);

надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;

договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);

платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;

нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по начальной цене Объектов.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru