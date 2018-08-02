АО «Российский аукционный дом» продает объекты недвижимого имущества ПАО Сбербанк

2 Авг. 13:00 2018-08-03T11:05:33+03:00

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-310/2017 от 20.04.17г., № РАД-10a/2016 от 15.01.2016г. и № РАД-36/2016 от 02.02.2016г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 30 октября 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 02 августа 2018 года по 26 октября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 октября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 29 октября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 октября 2018 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 октября 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 731,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Льва Толстого, д. 45, c кадастровым номером 64:45:040109:82

Начальная цена Объекта – 8 400 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 5 600 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 560 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 280 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 560 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи Объекта является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений 1 этажа для осуществления банковской деятельности, общей площадью 274,9 кв.м. на следующих условиях:

1. Стороны обязуются не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты перехода права собственности на имущество подписать основной договор аренды (далее – Основной договор):

1.1. Предметом аренды является часть здания общей площадью 274,9 кв. м., в том числе: нежилые помещения, этаж 1, площадью 274,9 кв. м (помещения на поэтажном плане №1-4, 6-7, №13-17, 20-22), ставка аренды не более: 291 (Двести девяносто один) рубль 00 копеек за 1 кв. м./мес., итого за часть здания в месяц постоянная часть арендной платы составит не более: 79 995 (Семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 90 копеек, в т. ч. НДС 18%;

1.2. Срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

1.3. Арендная плата за пользование помещениями включает в себя платежи за пользование Помещением и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, а также коммунальные и эксплуатационные услуги (за исключением платы за газоснабжение, электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Помещения, уборку прилегающей к Помещению территории, внутреннюю уборку Помещения);

2. Расходы на газоснабжение, электроэнергию, водоснабжение, водоотведению Арендатор оплачиваются отдельно согласно показаниям приборов учета. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещения, внутренней уборке Помещения, уборке прилегающей к Помещению территории осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров, либо возмещаются Арендодателю в рамках договора аренды;

2.1. Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещение не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

2.2. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Лот №2:

Здание общей площадью 172,6 кв.м., в т.ч. котельная 32,1 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская обл., город Аткарск, улица Карла Маркса, д. №52, c кадастровым номером 64:39:040302:88

Начальная цена Объекта – 1 056 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 704 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 70 400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 35 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 70 400 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №3:

Нежилое помещение, состоящее из помещений №№6,7,34,35,36,37,38,39,40,41,42, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Кольцова, д. №5, площадью 186,1 кв.м, c кадастровым номером 64:42:010504:1270

Начальная цена Объекта – 1 596 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 1 064 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 106 400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 53 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 106 400 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не проданы, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- краткосрочного договора аренды № 50/2017 от 14.08.2017 г., площадью 50 (пятьдесят) кв. м., заключенным с Батраевой Н.В., сроком на 11 месяцев с пролонгацией,

- обязательным условием заключения договора купли-продажи Объекта является заключение с Победителем (единственным участником) договора аренды нежилого помещения, площадью 6 кв.м для размещения встроенного уличного банкомата, арендная плата 2000 (Две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц, арендная плата включает в себя платежи за пользование Помещением, а также коммунальные и эксплуатационные услуги, с учетом затрат на электроснабжение.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru