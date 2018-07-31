Безопасность, что важнее прибыли

31 Июль 12:00 2018-08-03T11:05:33+03:00

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Перед моей поездкой в Балаково знакомая спросила, не боюсь ли я.

- Боюсь?

- Ну, атомная станция...

До того момента я как-то не задумывалась. У многих людей глубоко в душе прячется страх перед АЭС. Такой невнятный и во многом иррациональный.

Вот как невероятное число людей боится летать на самолетах. Автомобилей они не боятся — запросто сядут и в пассажирское сиденье, и за руль — а самолетов боятся. Хотя все понимают, что шансов попасть в ДТП куда больше, чем разбиться на самолете. И ничего тут не поделаешь: самолеты, как и атомные станции, это нечто непонятное, работающее по каким-то неведомым законам физики. Оттого и пугающее.

Впрочем, худа без добра не бывает. Во многом благодаря такому настороженному отношению населения атомные станции год от года становятся все безопаснее. Действительно, наверное мало найдется отраслей, работа которых столь жестко регламентировалась бы таким количеством нормативных актов.

Не меньше разного рода проверяющих и контролирующих инстанций, причем не только своих, российских, но и зарубежных — МАГАТЭ и ВАО АЭС — которые явно не будут смотреть сквозь пальцы даже на самые мельчайшие нарушения. И при этом разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о найденных недостатках в системе безопасности?

- Безопасность атомной станции (ядерная и радиационная) является самым высоким приоритетом, превосходящим при необходимости фактор производства электроэнергии и соблюдение графика работ, — заявляло ещё десять лет назад руководство Балаковской АЭС.

Этот принцип существует до сих пор, сейчас он возведен в ранг самостоятельной политики станции и является одним из высших приоритетов в работе АЭС. То есть безопасность, по сути, важнее получения прибыли.

Но это все слова, а что насчет точных цифр?

Только за 2017 год Балаковская АЭС направила на охрану окружающей среды почти 33 миллиона рублей. Большая часть из этой суммы, 29 миллионов, была выделена на обеспечение радиационной безопасности.

Зона действия Балаковской АЭС покрыта системой АСКРО — это 22 станции, которые в режиме онлайн передают точные данные о состоянии радиоактивного фона. Показатели оперативно отображаются на специализированном сайте. И каждый желающий может удостовериться, что именно в этот момент времени, в этой точке местности гамма-излучение не превышает нормы.

Еще сотни тысяч рублей тратятся на очистку и последующую защиту атмосферного воздуха, воды, почвы. На БалАЭС используется система циклического охлаждения. Вода остужает конденсаторы турбин энергоблоков, а затем уходит в особый водоем, называемый пруд-охладитель. Так вот при необходимости из этого пруда можно было бы даже пить — доля вредных химических веществ в ней даже ниже допустимых значений, всего 0,4%.

Конечно, использовать воду никто не будет, просто потому что в Балакове есть Волга, но сам факт о многом говорит.

В ноябре 2018 года эксперты вновь проведут мониторинг состояния экологии, уровень загрязнения в местах размещения отходов, выбросов в атмосферу и сбросов в водоем. И по результатам будет составлен очередной отчет об экологической безопасности.

Затраченные усилия и многомиллионные вложения не пропадают даром. Не зря же 15 раз Балаковскую атомную станцию признавали лучшей в России, по экологической безопасности она уже десять раз удостаивалась звания «Лидер природоохранной деятельности в России». При этом победа достается с каждым годом все тяжелее — ведь другие станции прикладывают не меньше усилий для достижения высоких результатов.

А это означает только одно — Балаковская АЭС станет еще безопаснее и чище.

- Да нет, не боюсь, — ответила я подруге.