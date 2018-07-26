АО «Российский аукционный дом» продает объекты ПАО Сбербанк

26 Июль 10:00 2018-08-03T11:05:33+03:00

Торги назначены на 24 августа 2018 года и 23 октября 2018 года

Изменить размер текста: A A

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-837/2017 от 18.10.17г. и № РАД-200/1018 от 12.04.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 24 августа 2018г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 26 июля 2018 года по 22 августа 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 августа 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 23 августа 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 24 августа 2018 г. с 12:30 до 12:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 24 августа 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь: 1 018,2 кв.м., инв. №15586, лит А, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», c кадастровым номером 64:47:040503:492;

Объект 2: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 478 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:67;

Объект 3: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 367 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:68

Начальная цена Лота №1 – 11 760 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 373 600 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 218 400 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 168 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 8 820 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 8 530 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 163 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 126 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 882 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 294 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 588 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №29/2017 от 30.06.2017 г., заключенного с ООО «ЦПКД «Маяк»», общая площадь помещений 86,1 кв. м., расположенных на 3 этаже Объекта 1, с условием автоматической пролонгации;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах Здания, для размещения дополнительного офиса и других служб банка Саратовского отделения №8622 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

- Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Здания.

- Стороны обязуются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Предварительного договора аренды заключить основной договор аренды (далее – Основной договор):

- в течение первых 3-х календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды будут являться нежилые помещения площадью 591,2 кв.м., (далее – Помещения), состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-23, 30-32, общей площадью 237,9 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, комнаты №№35,38 площадью 106,3 кв.м. расположенные на третьем этаже Объекта 1, итого за все помещения в месяц постоянная часть арендной платы составит 96 155 ( девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять ) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18%;

- по истечении первых трех месяцев аренды, площадь аренды помещений составит не более 412,1 кв.м., состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-21, часть комнаты 22 площадью 70 кв. м. (общей площадью 143 кв. м.), 23, 30-32, общей площадью 165,1 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, ставка аренды 233 ( двести тридцать три) рубля 33 копейки, в т.ч. НДС 18%, итого за часть здания в месяц постоянная часть арендной платы составит 96 155 ( девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять ) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18%,

- Срок аренды – 10 (десять) лет;

- Постоянная часть обратной арендной платы за помещения на первом и втором этажах включает в себя платежи за пользование Помещениями и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещений, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений). В случае перехода Арендодателя на упрощенную систему налогообложения размер постоянной части арендной платы изменению не подлежит;

- Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией;

- Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы на внутреннюю уборку Помещений, уборку прилегающей к Помещениям территории, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещений оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- Постоянная часть арендной платы по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной части арендной платы;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в г. Красноармейск размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы представляет собой расходы Арендатора на теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- Расходы по энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению Помещений определяются на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями;

- Расходы по теплоснабжению определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории, внутренней уборке Помещений Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованных Помещений, неотделимых без вреда для Помещений, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- в целях государственной регистрации Договора Арендодатель в течение 45 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием части здания, на которую распространяются ограничения и обременения по Договору;

- Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

Право собственности Арендодателя на Помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

Помещения имеют назначение «нежилое»;

Арендодатель имеет законную возможность передачи Помещений во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

Отсутствие прав третьих лиц на Помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное соответствующим документом;

Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

Право собственности Арендодателя на Земельный участок, на котором расположено Здание/Помещения, зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

Направление Арендатору документов, указанных в данном пункте (в том числе: выписки из ЕГРН на Здание/Помещения/Земельный участок, Технического плана/Технического паспорта на Здание/Помещения);

Арендатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Предварительный Договор/отказаться от исполнения, а также отказаться от заключения Основного договора в случае невыполнения Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ, площадь: 310,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОВЕНСКИЙ РАЙОН, Р.П. РОВНОЕ, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. № 23, c кадастровым номером 64:28:010156:12;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 395 +/- 7кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Ровенский, рп Ровное, ул. Ленина, д. 23, кадастровый номер 64:28:010156:17, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения производственных помещений

Начальная цена Лота №2 – 1 760 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 556 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 204 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 1 320 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 167 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 153 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 132 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 44 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 88 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды помещения второго этажа, не подлежащего государственной регистрации: договор аренды нежилого помещения №2/14 от 08.02.2014 г., заключенный с ООО «Росгосстрах», площадь 23,5 кв.м., с условием автоматической пролонгации;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение ПАО Сбербанк в лице Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк (Продавцом, Арендатором) с Победителем аукциона/единственным участником аукциона (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью 237 кв. м., расположенного на 1 и 2 этажах Здания, для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

2.1. Объект аренды: в течение четырех месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды будет являться часть здания площадью 237 кв. м. (далее – Часть здания), состоящая из помещений общей площадью 132,4 кв. м.: комнаты №№1-13, на первом этаже Здания, и помещений общей площадью 104,6 кв. м.: комнаты №№ 1,2,4-6 на втором этаже Здания. По истечении четырех месяцев с даты заключения Основного договора, объектом аренды будет являться Часть здания общей площадью не более 132,4 кв. м., состоящая из комнат №№1-13, расположенных на первом этаже Здания.

2.2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Имущества.

2.3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды – 10 лет;

- размер арендной платы в месяц за Часть здания определяется из расчета: за 1 кв. м. Части здания в месяц не более 119 (сто девятнадцать) рублей 50 копеек (в т. ч. НДС18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения). Таким образом, ежемесячная арендная плата за Часть здания площадью 237 кв. м. составит не более 28 321 (двадцать восемь тысяч триста двадцать один) рубль 50 копеек (в т. ч. НДС18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения), по истечении четырех месяцев с даты заключения Основного договора, арендная плата за Часть здания площадью 132,4 кв. м. составит не более 15 821 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать один) рубль 80 копеек (в т. ч. НДС18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения).

- арендная плата включает в себя платежи за пользование Частью здания, и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания, расходы по очистке кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за теплоснабжение, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания);

- арендная плата может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы;

- Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор на основании настоящего договора аренды осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа);

- Расходы по теплоснабжению определяются пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории, внутренней уборке Части здания Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части здания, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части здания оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

_____________________________________________________________________________

Открытый аукцион («английский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-136а/2018 от 27.03.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 24 августа 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 26 июля 2018 года по 22 августа 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 августа 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 23 августа 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 24 августа 2018 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 24 августа 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое восьмиэтажное кирпичное здание (литер Ааа1а2), общая площадь: 3 288,9 кв.м., в том числе холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв.м., холодная пристройка (литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:021303:677;

Объект 2: Здание, инвентарный номер 63:250:002:000079390, литер: Аа, назначение: нежилое, общая площадь: 614,3 кв.м., этажность: 3, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:000000:22551;

Объект 3: Земельный участок под административное здание отделение Сбербанка №130, площадь: 1 058 кв.м., назначение: земли населенных пунктов (поселений), расположенный по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, кадастровый номер 64:50:021404:17;

Объект 4: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под хозяйственный блок отделения Сберегательного банка №130, общая площадь 524 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, уч.11А, кадастровый номер 64:50:021404:41

Начальная цена лота №1 – 65 600 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 58 400 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 4 800 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 1 600 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 4 – 800 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 6 560 000руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №43/2016 от 05.12.2016 г., заключенного с «ВэбСайтСофт», общая площадь помещений 123 кв. м., расположенные на 4 этаже Объекта 1 с условием автоматической пролонгации;

1.1. Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №08/2016 от 28.03.2016 г., заключенного с ПАО «ВымпелКом», общая площадь помещений 30,6 кв. м. на 7 этаже Объекта 1 с условием автоматической пролонгации.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений для размещения подразделений банка, на следующих условиях:

Предметом аренды являются нежилые помещения общей площадью не более 1337,3 кв. м., в том числе: помещения площадью 568,6 кв. м., состоящие из комнат: №№ 1-32, расположенных на первом этаже, помещения площадью 547,4 кв. м., состоящие из комнат: №№ 1-29, 24а, расположенные на втором этаже, помещения площадью 221,3 кв. м., состоящие из комнат: №№ 2-8, 10-15, 19-20, расположенные на 3 этаже нежилого восьмиэтажного кирпичное здание (литер Ааа1а2), общей площадью 3288,9 кв. м., для осуществления банковской деятельности;

срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

постоянная часть арендной платы за 1 кв. м. в месяц составляет не более 393,9 руб., с учетом НДС 18 %/ НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

Постоянная часть арендной платы за всю площадь аренды в месяц составляет не более 526 762 (пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 47 копеек, с учетом НДС 18%/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения и включает в себя платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, включая Помещения, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Помещений);

• Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо, теплоснабжением, водоотведением. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Расходы по теплоснабжению определяется по прибору учета тепловой энергии Здания, пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, внутренней уборке Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного рас-торжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещение не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе по своему усмотрению уменьшить арендуемую по договору площадь, направив письменное уведомление Арендодателю;

• Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД);

паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей — физических лиц);

надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;

договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);

платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;

нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи Объектов ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по начальной цене Объектов.

______________________________________________________________________________

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-186/2018 от 10.04.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 23 октября 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 26 июля 2018 года по 19 октября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 19 октября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 22 октября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 23 октября 2018 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 23 октября 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 30,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных: 1, инв.№8295, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Аркадакский, г. Аркадак, ул. Л.Толстого, д. 133, c кадастровым номером 64:02:000000:1084;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 487 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для содержания здания сбербанка, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Аркадакский, г. Аркадак, ул. Л.Толстого, д. 133, кадастровый номер 64:02:020354:1

Начальная цена Лота №1 – 88 200 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 9 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 79 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 58 800 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 6 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 52 800 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 5 880 руб.

Шаг аукциона на повышение – 2 940 руб.

Шаг аукциона на понижение – 5 880 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Условия допуска к участию в аукционе

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе на один лот.

Претендент, подавший более одной заявки на лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД);

паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей - физических лиц);

надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;

договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);

платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;

нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объект;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по начальной цене Объектов.

Порядок участия и правила проведения аукционов смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru