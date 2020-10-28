Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 октября: жители скупают лекарства тоннами, зато получают бесплатные маски

Саратовцы ищут в аптеках лекарства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба Саратовской области, за сутки в регионе выявлено 192 случая заражения коронавирусом. А всего с начала пандемии — 19 731 случай. Умер еще один человек — мужчина 63 лет, так что общее число смертей составило 150. Но морги пока справляются с нагрузкой.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 28 октября 2020 года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Высокая заболеваемость коронавирусом не спадает и в ноябре ожидается дальнейший рост. Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер объяснил это сезонной заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и COVID-19. Сейчас эпидемический порог среди взрослых превышен более чем на 200%.

Одним из заболевших стал и первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов. Хотя нет официального подтверждения, что у него именно коронавирус. Однако он ушел на амбулаторное лечение, как и его непосредственный руководитель, министр Олег Костин.

А всего на дому продолжают лечение почти четыре тысячи жителей области.

Станислав Шувалов заболел и лечится дома Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской области до сих пор сохраняется ажиотажный спрос на лекарства — противовирусные, антибактериальные, антибиотики и жаропонижающие. Это стало главной темой на заседании координационного совета вечером во вторник. Руководитель регионального отделения Росздравнадзора Дмитрий Цымбал, представители аптечных сетей подтвердили, что отгружают лекарства тысячами упаковок, многотонными фурами, а их раскупают за считанные дни. Губернатор Валерий Радаев призвал вести разъяснительную работу с населением.

Фармацевтов призвали вести работу с покупателями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зато с масками проблем нет. Жители уже получили 10 тыс. масок от волонтеров. На корсовете Валерий Радаев рассказал, кто в этом помог.

И, как оказалось, очень кстати. Ведь теперь масочный режим официально введен на всей России.

Волонтеры раздают саратовцам бесплатные маски

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