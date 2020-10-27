Жители Саратова ажиотажно скупают лекарства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саратовские аптеки не успевают отгружать лекарства жителям. Поставки исчисляются тоннами, но население сметает все за считанные дни.

Примерно такой тренд был задан на заседании координационного совета при правительстве области 27 октября.

Руководитель областного Росздравнадзора Дмитрий Цымбал рассказал, что сохраняется дефицит по таким наименованиям, как «Арбидол», «Грипферон», «Азитромицин», «Цефтриаксон». Однако есть другие противовирусные и жаропонижающие препараты, а также антибиотики, как, например, «Ингавирин», «Парацетамол», «Кагоцел», «Амоксициллин».

Парацетамол в аптеках есть Фото: Ольга Симонова

Менеджер сети аптек «Вита» Татьяна Скрипникова подтвердила слова об ажиотажном спросе. На прошлой неделе было отгружено две фуры по 16 тонн и еще четыре тонны жизненно важных препаратов. Только одного «Цефтриаксона» порядка 300 тыс. упаковок, но уже в понедельник его не было.

- На этой неделе будет загрузка товара в среду и четверг. Надеюсь, что позиции удержим. Делаем, что можем, — сказала она.

По ее словам, ситуация с поставщиками очень сложная. Они ищут товар везде, где могут, но не всегда удается. Также возникла проблема с растаможиванием большой партии «Арбидола».

Валерий Радаев призвал как-то проработать вопрос с закупками большого количества препарата в одни руки.

- Зачем давать в одни руки по 50 упаковок? Надо управлять процессами. Не может такого, что 20 тонн завезли и они исчезли. Просьба обратить на это внимание и разъяснять людям — сказал он.

Татьяна Скрипникова на это заметила, что фармацевты действительно пытаются разъяснить людям, что не стоит скупать лекарства или что можно как-то заменить одни препараты на другие. Однако, по ее словам, нередки случаи, когда приходит человек с предписанием врача. На курс лечения ему необходимо, к примеру, 40 ампул. Но он берет значительно больше, потому что его родные люди также начинают заболевать.

Фармацевтов призвали объяснять жителям, что есть замены препаратов Фото: Екатерина Семенова

Заместитель генерального директора сети аптек «Сириус» Сергей Саютин отметил, что ситуация с лекарствами начинает немного выправляться. По каким-то позициям дефицит пропал. Хотя поставки ряда препаратов выросли в 25 раз.

По его мнению, огромную роль играет антипропаганда, поэтому работники аптек постоянно проводят разъяснения среди потребителей, что есть заменители отсутствующих лекарств. Он призвал власти работать с ажиотажем, привлекать к этому уважаемых людей, которые бы также помогали людям успокоиться.

Кроме того, он напомнил, что есть и другие поставщики лекарств, помимо «Катрен», с ними властям также стоило бы вести работу.

Валерий Радаев пообещал заняться этим вопросом уже сегодня.

Заместитель руководителя Саратовского УФАС России Ольга Лобанова, в свою очередь, отметила, что необоснованного завышения цен на лекарства не выявлено. Прокурор области Сергей Филипенко также подтвердил, что таких фактов не установлено. Однако прокуратура все же внесла руководителям аптек предостережения о недопустимости нарушения ценообразования.

- Надо еще раз пересматривать подходы. Очень много вопросов от жителей и надо делать выводы. Надо снять ажиотаж, люди должны понимать, что лекарства есть, — резюмировал Валерий Радаев.

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