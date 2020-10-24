Преврати хобби в бизнес: чем полезна «Палата ремесел»?

Саратовские мастера творят настоящие произведения искусства своими руками. Фото сайта "Палаты ремесел"

Наверняка у многих людей есть любимое занятие, хобби – то, что дарит радость, помогает заполнить жизнь позитивными эмоциями и успокоить сердце.

И так же наверняка многие думали: «Как хорошо было бы иметь возможность все время заниматься любимым делом, да еще получать за это доход».

Оказывается, это не праздная мечта, а вполне достижимая цель. Помочь в организации своего дела на основе творчества могут в Автономной некоммерческой организации «Палата ремесел Саратовской области». Она была создана в 2016 году как раз для развития народных художественных промыслов и поддержки малого и среднего предпринимательства. Свою деятельность Палата ведет в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Деятельность «Палата ремесел» ведет при активном содействии саратовского министерства экономического развития.

Мастер-классы дают возможность всем желающим научиться рукоделию. Фото сайта "Палаты ремесел"

Саратовская область богата на мастеров и мастериц, которые своими руками создают настоящие шедевры. Здесь и лоскутное шитье, и резьба по дереву, и скульптурная лепка, и бисероплетение, и гончарное дело, и декупаж, и изготовление кукол, и лозоплетение, и вышивка. В общем, всего не перечесть. Для одних умельцев это основное занятие в жизни, другие отдают ему свободное от другой работы время. Но главное – все они могут получить значительную поддержку от государства.

Конечно, есть ряд условий. Получатели услуг могут быть зарегистрированными предпринимателями, а также это могут быть физические лица, ремесленники, например, самозанятые граждане. Однако это совсем несложно, учитывая, какие великолепные возможности открывает «Палата ремесел». После обучения можно воспользоваться мастерскими, где имеется более 80 различных станков и оборудования для разных видов рукоделия, посетить или самому провести мастер-класс, получить консультации.

Перечень услуг "Палаты ремесел" разнообразен

Одной из наиболее востребованных форм поддержки является организация крупных выставок. Например, даже в 2020 году, несмотря на все ограничения, запланирована активная программа. В планы «Палаты ремесел» входит участие наших мастеров в таких мероприятиях как фестивали «Секреты мастеров», «Клинок. Традиции и современность», «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2020», организация конкурса «Ремесленник года 2020» и III Всероссийского фестиваля народных мастеров и художников «Палитра ремесел» и другие.

Планов на будущее очень много

Такие выставки и фестивали неизменно пользуются огромной популярностью и вызывают приток мастеров из многих регионов России. Умельцы имеют возможность познакомиться с работами коллег, продемонстрировать свои таланты, обменяться опытом.

Одна из саратовских мастериц поделилась своей историей. Марина Московская по образованию медик. Много лет она проработала в амбулаторной травматологии, но жизнь сложилась так, что пришлось сменить сферу деятельности.

- Совершенно спонтанно пришло желание попробовать себя в технике сутажной вышивки и создания бижутерии. Из-за границы я привезла украшение, но оно казалось не слишком оригинальным. Хотелось как-то по-новому оформить центральный элемент, поэтому начала искать способы. Работать пришлось методом проб и ошибок, потому что тогда, семь лет назад, трудно было найти информацию о сутажной вышивке. Но в итоге я добилась своего и это небольшое увлечение переросло сперва в многолетнее хобби, а потом и стало моей профессией. С 1 июня я зарегистрировалась как самозанятая, и этот статус дал мне возможность воспользоваться законодательно закрепленными льготами на фиксированный налог и налоговый вычет, расширил возможности предпринимательской деятельности, – рассказала мастерица.

Брошь, изготовленная Мариной Московской. Фото из ее Instagram

Работы саратовской мастерицы пользуются успехом у дам. Марина Московская отметила, что ее украшения предназначены тем представительницам прекрасного пола, которые хотели бы подчеркнуть свою индивидуальность оригинальными аксессуарами.

- Созданные мной украшения носят и молодые девушки, и почтенные дамы как в нашей стране, так и за рубежом. Каждая моя работа проходит долгий путь от идеи и эскиза до готового изделия. Большая часть украшений представлена эксклюзивно. Свои изделия реализую через специализированные магазины hand made и интернет-площадки, – рассказала Марина Московская.

В 2017 году Марина Виталиевна приняла участие в зимней выставке-ярмарке и там узнала о «Палате ремесел». С тех пор она стала постоянным участником мероприятий, организованных «Палатой»: это и Всероссийский фестиваль-ярмарка «Палитра ремесел», и ежегодный конкурс «Ремесленник года». В последнем конкурсе она трижды становилась победителем в номинациях «Работа с бисером» и «Специальная».

Марина Московская трижды становилась победителем конкурсов. Фото из ее Instagram

- Теперь я сама провожу обучающие мастер-классы по работе с бисером и сутажной вышивке при поддержке «Палаты ремесел», которая предоставляет помещение и оборудование. Сама с удовольствием участвую в чужих мастер-классах. Мне всегда интересно узнавать что-то новое и пробовать себя в других видах творчества. Так же АНО «Палата ремесел Саратовской области», в рамках национального проекта оказывает консультативную помощь в юридических и правовых вопросах, поддержку мастерам в реализации изделий и продвижении на внутреннем и внешнем рынках, ведет обучающую деятельность. Я планирую и в дальнейшем продолжать сотрудничество с этой организацией и быть активным участником проводимых ею мероприятий, – заявила Марина Московская.

Серьги, сделанные Мариной Московской. Фото из ее Instagram

Наталия Аскарова, руководитель проектов АНО «Палата ремесел Саратовской области» рассказала о высокой востребованности организации.

- Очень многие пользуются юридической поддержкой специалистов Палаты, получают образовательные услуги, например, наши мастер-классы неизменно пользуются успехом. Ну и, конечно, ремесленники с охотой участвуют в выставках. Если говорить конкретно, то у нас прошла конференция по вопросам самозанятости, где мы подробно разбирали особенности нового налогового режима. Также будущие предприниматели могут получить консультации по открытию своего бизнеса.

Многим необходима помощь в разработке фирменного стиля, собственного брендбука, упаковки, визиток.

Всегда есть много желающих принять участие в выставках. «Палата ремесел» оказывает поддержку в организации выездов в другие города, например, Москву, Казань, Нижний Новгород. Дважды в 2018 и 2019 годах ездили в Словакию. Проходят у нас в России и в области фестивали: «Ремесленник года» и «Палитра ремесел». Так что поддержка нашим мастерам идет ощутимая. Плюс многие, приняв участие в каком-то одном мероприятии, начинают интересоваться другими — и тем самым активно входят к нам в Палату.

Есть примеры, когда человек занимается ремеслом для собственного удовольствия, но также может прийти и получить помощь. У нас есть несколько керамистов, которые пользуются нашей муфельной печью — ее же не поставишь дома. И вот некоторые из них уже зарегистрировались в качестве самозанятых, начали участвовать в выставках. А это уже налогоплательщики, уже первые шаги к настоящему открытию своего дела, — рассказала Наталия Аскарова.

Воспользоваться оборудованием "Палаты ремесел" может любой человек. Фото сайта "Палаты ремесел"

Вот так любой мастер своего дела может стать бизнесменом, зарабатывая золотыми руками, получить не только поддержку, но опыт, уверенность в себе и даже кардинально поменять свою жизнь.

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