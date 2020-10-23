«Работать везде надо честно»: новый министр транспорта Саратовской области ответил на вопросы «Комсомолки»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев Фото: Ольга Симонова

Назначенный 20 октября министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев уже 21 октября выехал на осмотр ремонта дороги к поселку Расково Саратовского района.

Со сферой дорог Петаев постоянно сталкивался на предыдущем месте работы — он был главой Красноармейского района. Там, как и во всех районах, дороги есть, и есть проблемы с ними.

Алексей Вячеславович согласился ответить на несколько вопросов «КП-Саратов» о планах в сфере транспорта и ремонта дорог Саратовской области.

- Есть разница в зарплатах дорожников Саратовской области и соседних регионов. Об этом ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вы планируете решать эту проблему?

- Конечно, планируем. Уже с председателем правительства обсуждали этот вопрос. Самое главное — мы сейчас делаем анализ, чтобы посмотреть зарплаты именно в дорожной отрасли. Потому что у нас идет дорожная и транспортная отрасль вместе. Это разные ведомства, поэтому здесь надо разделить. Анализ будем отрабатывать с каждым предприятием, смотреть, разговаривать. Думаю, в ближайшем времени добьемся определенных результатов.

- Есть дороги в селах, городах, регионального значения, федерального. Почему по умолчанию считается, что качество федеральных дорог лучше, почему нельзя сделать везде хорошо?

- Почему нельзя? Мы сейчас у подъезда к селу Расково, где живут полторы тысячи человек. Идет капитальный ремонт дороги, есть проектная документация. Не все сразу. Федеральные дороги у нас тоже не везде в идеальном состоянии. Собираемся планово построить свою работу. Мы вчера были у губернатора и обсудили с ним капитальный ремонт и ремонт дорог на 2021 год. После нового года будем строить планы на 2022 год. Так постепенно будем приводить дороги в соответствие и, естественно, заниматься техническим обслуживанием. Если им не заниматься, то дороги в скором времени придут в ненадлежащий вид.

В Саратовском районе идет капитальный ремонт автоподъезда к поселку Расково Фото: Ольга Симонова

- Гарантийных срок дорог составлял три года. На новых дорогах в этом году он повышен до четырех лет. Этого срока достаточно? Часто люди не успевают привыкнуть к отремонтированной дороге, а она начинает рассыпаться.

- Следить надо постоянно. За каждым районом области у нас (министерства транспорта — прим. ред.) закреплен куратор, который следит за качеством дорог и техническим обслуживанием. Это плановая работа. Четыре года нормативом предусмотрены, в течение этого срока они (подрядчики — прим. ред.) обязаны отремонтировать, если что-то с ней случится.

- В последнее время должность дорожного министра под серьезным прицелом и СМИ, и правоохранителей. Вам по-человечески не боязно?

- Работать везде надо честно. Самое главное — отслеживать, чтобы все было на контроле, и чтобы все мероприятия были прозрачны. К примеру, здесь с нами присутствует и Общероссийский народный фронт, и главы муниципальных образований.

Также Алексей Петаев поздравил работников дорожного хозяйства и автомобильного транспорта с праздником, поблагодарил за труд и пожелал новых свершений и качественной работы.

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