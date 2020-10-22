Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин просит жителей, коллег-врачей, депутатов, общественников, власти всех уровней о помощи.

На своей странице в Instagram министр разместил видеообращение, в котором призывает оказать содействие — организационное и информационное — в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

- Прошу вас помочь обеспечить контроль за наличием лекарств в аптеках, за ценами, наличием их на ФАПах, разделить потоки пациентов в поликлиниках, рассмотреть возможность предоставления дополнительных помещений для обогрева, чтобы люди не мерзли, когда наступит зимний период. Организовать дополнительные входы в здания, привлечь к работе волонтеров, чтобы люди не стояли в коридорах и не инфицировались. Нужно беречь их здоровье! — призвал Олег Костин.

По его словам, автомобилей скорой помощи сейчас хватает, а вот с сотрудниками сложилась напряженная ситуация.

- Врачи просто не в состоянии уделить одномоментно внимание каждому, — сказал министр и призвал врачей сохранять спокойствие, выдержку, но оставаться во всеоружии — У вас должны быть списки всех пациентов. Человек, который ждет от вас помощи, не должен оставаться без таковой.

В то же время он напомнил жителям, что медики тоже люди, которые также болеют, но вынуждены работать в крайне напряженной ситуации.

- Я не позволю в адрес людей, которые ежедневно рискуют своей жизнью, своим здоровьем никаких оскорблений. На это есть чиновники. Поэтому готов принять на своей счет любую критику и стараться исправиться, — заявил он.

У министра «не укладывается в голове», как можно нападать на медработников, которые приехали по вызову.

Напомним, накануне в Энгельсе пьяный гражданин напал на фельдшера, избил ее, когда она приехала на вызов.

Также Костин остановился на ситуации с дефицитом лекарств, подчеркнув, что он создается искусственно, и призвал жителей не скупать препараты впрок.

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