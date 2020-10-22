Квадрокоптер, репчатый лук и консервы: как в Саратовской области пытаются отправлять в тюрьмы «санкционочку»

Квадрокоптер с мобильником запутался в колючей проволоке на ограде колонии. Фото УФСИН

Передать в колонии Саратовской области в последние дни пытались мобильные телефоны и наркотики. Сделать это хотели с помощью квадрокоптера, лука и консервов.

В ИК-4 УФСИН России по Саратовской области из репчатого лука извлекли четыре вида наркотиков, в общей сложности 20 полиэтиленовых свертков, которые туда спрятали довольно изощренным способом. Лучок с начинкой предназначался 23-летнему убийце.

Экспертиза показала, что полезные овощи содержали в себе 38,97 грамма таких веществ как героин, амфетамин, гашиш и каннабис.

Лук с наркотиками. Фото УФСИН

Мать осужденного, которая принесла передачу, утверждает, что не знала о таком составе лука. Ее искренность проверяют в рамках уголовного дела.

В тюремной больнице ЛИУ-3 УФСИН России в Балашове не дошли до назначения четыре мобильных телефона и зарядка.

Упакованные телефоны перебросил через охранное ограждение безработный 47-летний гражданин, который был задержан на месте. Он признался, что за метание телефонов ему обещали тысячу рублей.

Свертки с телефонами. Фото УФСИН

В ИК-17 в Пугачевском районе охранник заметил беспилотник, подлетавший к зоне. Квадрокоптер запутался в колючей проволоке на ограде колонии.

К корпусу летательного аппарата был плотно примотан сотовый телефон.

В ИК-23 УФСИН России по Саратовской области охране один из осужденных сообщил заранее, что готовится пронос техники на территорию колонии.

Два мобильных телефона, две пары беспроводных наушников, два зарядных устройства, четыре гарнитуры и семь USB-проводов для зарядного устройства были изъяты из пяти банок мясных консервов.

Консервированные мобильники. Фото УФСИН

Посылка в учреждение была направлена родственником осужденного, проживающим в другом регионе страны.