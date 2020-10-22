За звание самой красивой девушки Земли поборется 22-летняя Ангелина Бреженская из Саратова

Ангелина Бреженская

На конкурсе «Краса России — 2020» Ангелина Бреженская представит Саратов. Фестиваль является одним из старейших и вторым по масштабу из когда-либо проходивших в нашей стране.

За первое место поборются девушки-победительницы региональных конкурсов, прошедшие отбор.

Впереди девушек ждет почти три недели подготовки и репетиции, чтобы на финале звездный состав жюри определил достойнейшую.

Зрителей ожидает яркое шоу с концертом и шоу талантов.

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Кстати, это уже не первый конкурс Ангелины. Свою модельную карьеру девушка начала еще в 17 лет. За это время она успела принять участие во многих показах, фотосъемках для модных брендов и сняться в музыкальном клипе. Сейчас девушка обучается в академии РАНХиГС в Москве, а также является основателем и дизайнером собственного бренда одежды.

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Параметры красавицы: рост — 171 см, грудь — 89, талия — 60, бедра — 90.

Кто из 40 конкурсанток выйдет в финал конкурса станет известно меньше, чем через неделю. Победительнице выпадет шанс представить Россию на мировом конкурсе «Мисс Земля».